Вратаря иранской женской сборной по футболу обвинили в том, что она - мужчина

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Иордания призвала Азиатскую футбольную конфедерацию выяснить пол Зохры Коудаи. Вратарь женской сборной Ирана отразила два пенальти во время решающей победы в серии пенальти против Иордании. И вот теперь Иордания заподозрила Зохру в том, что она - на самом деле, мужчина.
Соперники обвинили иранскую женскую сборную в том, что команда выставила мужчину в качестве вратаря своей команды в игре против сборной Иордании. Иорданцы потребовали проверки «гендерной идентичности» вратарши.
32-летняя Зохре Коудаи в игре против Иордании в Узбекистане в отразила два мяча, обеспечив своей команде победу в серии пенальти со счетом 4:2. В результате сборная Ирана квалифицировалась на свой первый в истории женский Кубок Азии. Однако в связи с возникшими подозрениями президент федерации футбола Иордании принц Али бин аль-Хусейн написал письмо с «просьбой о проверке пола» Коудаи.
32-летняя Зохре Коудаи в игре против Иордании в Узбекистане в отразила два мяча, обеспечив своей команде победу в серии пенальти со счетом 4:2. В результате сборная Ирана квалифицировалась на свой первый в истории женский Кубок Азии. Однако в связи с возникшими подозрениями президент федерации футбола Иордании принц Али бин аль-Хусейн написал письмо с «просьбой о проверке пола» Коудаи.
Представители федерации пока не комментируют конфликт. Ее представитель заявил: «AFC не комментирует текущие расследования и судебные разбирательства, как фактические, так и потенциальные».
Принц Али, бывший вице-президент ФИФА, назвал это «очень серьезной проблемой, если это правда» и потребовал, чтобы Ассоциация женского футбола «проснулась».
Однако тренер иранской сборной Марьям Ирандост отвергла обвинения. «Медицинский персонал тщательно обследовал каждого игрока сборной на предмет гормонов, чтобы избежать каких-либо проблем в этом отношении, и поэтому я прошу болельщиков не беспокоиться», - заявила она.
Тренер сказала, что Коудаи ранее представляла свою страну в отборочных матчах Кубка Азии в 2008 и 2010 годах, и у нее там не было проблем. «Мы предоставим любую документацию, которую пожелает Азиатская конфедерация футбола, не теряя времени», - добавила она.
В письме Футбольной ассоциации Иордании представители Ирака были высказаны сомнения относительно «правомочности участия игрока» в матче.
В послании также утверждается, что иранская женская сборная «имеет историю с гендерными проблемами и проблемами допинга», и содержится призыв к соблюдению «надлежащей правовой процедуры».
В свою очередь, иранцы утверждают, что обвинения иорданцев - это всего лишь нежелание признать поражение от женской сборной Ирана. «Иорданская команда считала себя фаворитом на квалификации, и когда они проиграли ... было естественно искать облегчения под ложным предлогом и избежать ответственности за эту неудачу», - заявили представители иранской команды.
В свою очередь, иранцы утверждают, что обвинения иорданцев - это всего лишь нежелание признать поражение от женской сборной Ирана. «Иорданская команда считала себя фаворитом на квалификации, и когда они проиграли ... было естественно искать облегчения под ложным предлогом и избежать ответственности за эту неудачу», - заявили представители иранской команды.
Футбол очень популярен среди женщин в Иране, несмотря на жесткие исламские законы, запрещающие им смотреть матчи между мужчинами. Однако женскую сборную Ирана ранее уже обвиняли в том, что она выставляла мужчин в состав национальной команды. В 2015 году до восьми игроков в команде, по слухам, были мужчинами, ожидающими хирургической операции. Федерация футбола Ирана ранее заявила, что проведет выборочное медицинское обследование, чтобы проверить пол своих игроков.
Операции по смене пола были законными в стране с середины 1980-х годов, когда покойный аятолла Рухолла Хомейни издал религиозное постановление, дающее им добро. Аятолла был тронут историей Марьям Хатун Молкара, которая встретила его и описала, как ее поместили в психиатрическую больницу и насильно вводили мужские гормоны.
Операции по смене пола были законными в стране с середины 1980-х годов, когда покойный аятолла Рухолла Хомейни издал религиозное постановление, дающее им добро. Аятолла был тронут историей Марьям Хатун Молкара, которая встретила его и описала, как ее поместили в психиатрическую больницу и насильно вводили мужские гормоны.
Законность процедуры смены пола противоречит строгим законам страны, касающимся сексуальной морали, в соответствии с национальным шариатским кодексом, который запрещает гомосексуальность и добрачный секс. Тем не менее, Тегеран сегодня остается одним из мировых центров операций по смене пола, и в стране нет никаких юридических барьеров для трансгендеров. Правительство даже помогает деньгами на гормональную терапию и операции тем, кто этого хочет.
Женский Кубок Азии 2022 года стартует в Индии в январе.
Женский Кубок Азии 2022 года стартует в Индии в январе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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