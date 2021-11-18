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Вратаря иранской женской сборной по футболу обвинили в том, что она - мужчина

Вратаря иранской женской сборной по футболу обвинили в том, что она - мужчина (9 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2021 08:30
Сообщество : Спорт
Метки: gender   Вратарь   Зохра Коудаи   женский футбол   иордания   иран   спорт   футбол   
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Иордания призвала Азиатскую футбольную конфедерацию выяснить пол Зохры Коудаи. Вратарь женской сборной Ирана отразила два пенальти во время решающей победы в серии пенальти против Иордании. И вот теперь Иордания заподозрила Зохру в том, что она - на самом деле, мужчина.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: gender   Вратарь   Зохра Коудаи   женский футбол   иордания   иран   спорт   футбол   
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13  комментариев
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57k
parallax Час назад
У арабов каждая вторая женщина выглядит как мужик. Не зря же они паранжу придумали.
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466
Александр Минуту назад
Гатальский что ли?!!!
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10k
MMH 16 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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17k
anpetrof 19 минут назад
Так снять с неё/с него трусы и посмотреть
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120
BOBeR 21 минуту назад
Хоть бы сиськи накладные запихнул, что б не палиться
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85
HunterKiller 39 минут назад
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963
Сергей Ковалев Час назад
Вратарь из "Газмяс"?
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1k
Irenne Mustafina Час назад
Базз Лайтер
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18k
С.В. Час назад
самки ослоепов все так выглядят
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40k
dima423 2 часа назад
да эти ублюдки в МОКе хотят вообще уничтожить женский спорт...теперь каждый пи*ор который назовет себя бабой может выступать в женском спорте...бред полнейший
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