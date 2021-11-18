Вратаря иранской женской сборной по футболу обвинили в том, что она - мужчина

Футбол очень популярен среди женщин в Иране, несмотря на жесткие исламские законы, запрещающие им смотреть матчи между мужчинами. Однако женскую сборную Ирана ранее уже обвиняли в том, что она выставляла мужчин в состав национальной команды. В 2015 году до восьми игроков в команде, по слухам, были мужчинами, ожидающими хирургической операции. Федерация футбола Ирана ранее заявила, что проведет выборочное медицинское обследование, чтобы проверить пол своих игроков.

Операции по смене пола были законными в стране с середины 1980-х годов, когда покойный аятолла Рухолла Хомейни издал религиозное постановление, дающее им добро. Аятолла был тронут историей Марьям Хатун Молкара, которая встретила его и описала, как ее поместили в психиатрическую больницу и насильно вводили мужские гормоны.