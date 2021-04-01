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Смертельно опасная лихорадка Эбола чуть не убила его в первый раз, но расслабляться было рано, как выяснилось.
25-летний житель мототакси в декабре 2018 года привился от Эболы после того, как контактировал с заразным человеком. Но через полгода он все равно заразился этим смертельным вирусом и смог выжить! Из больницы его выписали после двух отрицательных анализов подряд. Но в ноябре 2020 года симптомы к несчастному снова вернулись, его состояние резко ухудшилось. Мужчина был госпитализирован в специальный центр, но скончался там на следующий день. И успел заразить вирусом около сотни человек.
Оказывается, это был рецидив, а не новое заражение. У мужчин, как отмечают специалисты, вирус Эболы может сохраняться в сперме больше года, когда симптомов нет. То есть у пациента или не выработался иммунитет, или он его утратил через полгода после заражения.
Справка: лихорадка Эбола началась в феврале 2014 года в Гвинее. После чего она вышла за пределы страны и начала распространяться на Нигерию, Либерию, Сенегал, Сьерра-Леоне и Мали. Случай болезни были также зафиксированы в США и в ряде стран Европы. Всего вирусом были заражены больше 30 тысяч человек, больше 12 тысяч умерли.
Справка: лихорадка Эбола началась в феврале 2014 года в Гвинее. После чего она вышла за пределы страны и начала распространяться на Нигерию, Либерию, Сенегал, Сьерра-Леоне и Мали. Случай болезни были также зафиксированы в США и в ряде стран Европы. Всего вирусом были заражены больше 30 тысяч человек, больше 12 тысяч умерли.
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Таааак... Мало того, что кетайцы со своими тестами на ковидлу в жопу готовы залезь, так тепеть и на эболу вздрачивать начнут?