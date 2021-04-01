Оказывается, это был рецидив, а не новое заражение. У мужчин, как отмечают специалисты, вирус Эболы может сохраняться в сперме больше года, когда симптомов нет. То есть у пациента или не выработался иммунитет, или он его утратил через полгода после заражения.



Справка: лихорадка Эбола началась в феврале 2014 года в Гвинее. После чего она вышла за пределы страны и начала распространяться на Нигерию, Либерию, Сенегал, Сьерра-Леоне и Мали. Случай болезни были также зафиксированы в США и в ряде стран Европы. Всего вирусом были заражены больше 30 тысяч человек, больше 12 тысяч умерли.