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Мужчина перенес смертельную болезнь, заболел снова и заразил сотню людей

Мужчина перенес смертельную болезнь, заболел снова и заразил сотню людей (2 фото)

Автор:
01 апреля 2021 16:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: news   в мире   медицина   новости   события   факты   эбола   
1767
2
Смертельно опасная лихорадка Эбола чуть не убила его в первый раз, но расслабляться было рано, как выяснилось.

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Метки: news   в мире   медицина   новости   события   факты   эбола   
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7  комментариев
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537
KevinSmith Час назад
"вирус Эболы может сохраняться в сперме больше года, когда симптомов нет."
Таааак... Мало того, что кетайцы со своими тестами на ковидлу в жопу готовы залезь, так тепеть и на эболу вздрачивать начнут?
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3k
Том Сойер Полчаса назад
"......25-летний житель мототакси......"

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421
Советский Оккупант Том Сойер Полчаса назад
Житель мототакси. Это такая мотоциклетная коляска, в которой он жил. В Африке люди бедные, ютятся кто где...
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891
Никита Сергеевич Час назад
Бедный, до чего жизнь довела в мототакси жить...
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Куда смотрели врачи ? Почему пациент остался жить ?
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194
Вано AlekseiTFS 8 минут назад
Потому что он "житель мототакси"...
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