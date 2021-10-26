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"Я не стану ни под кого прогибаться": неожиданный поворот в деле отмены чернокожего комика

"Я не стану ни под кого прогибаться": неожиданный поворот в деле отмены чернокожего комика (10 фото)

Автор:
26 октября 2021 15:51
Сообщество : Жизнь в США
Метки: gender   бред   комик   нетфликс   отмена   сша   трансформеры   шаппелл   
1175
10

Не рой яму другому, сам в неё попадешь - это выражение одинаково работает для тех, кого отменяют, и для тех, кто отменяет.

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В деле отмены американского комика Дэйва Шаппелла появились интересные подробности (о сути скандала читайте по ссылке). Во-первых, за него вступился директор Netflix Тед Сарандос. Пусть очень осторожно, с оговорками, даже частично признав свою вину, но всё же вступился. Во-вторых, одну из работниц Netflix, активно выступающую за запрет скандального стендапа Шаппелла, уволили. Свою личность она попросила не раскрывать, чтобы защититься от травли в соцсетях. А теперь, как говорил классик, приготовьтесь и наберите побольше воздуха в грудь. Вот эта дама (а в прошлом мужик) на фото выше по имени Эшли Мари Престон, журналист и активистка, возглавившая продолжающуюся по сей день забастовку работников Netflix, сама оказалась под угрозой отмены.


В твитах Престон за 2011 и 2018 годы нашли расизм по отношению к азиатам и гомофобию. За такие вещи и более влиятельных людей в Голливуде отменяли. Например, режиссёру Джеймсу Ганну за гомофобные шутки 10-летней давности не дали снимать очередную часть "Стражей Галактики" и восстановили в должности режиссёра и сценариста одного из марвеловских хитов лишь через год. В Твиттере Престон называла гомосексуалистов обидными для них и считающимися неприемлемыми в современном американском обществе терминами, а также ругала азиатов за глупость, неумение водить автомобиль и уродство.



На обвинения в расизме и гомофобии Престон ответила, что в 2011 году она употребляла тяжёлые наркотики. Тогда она ещё была мужчиной, не было ни перехода, ни даже камнг-аута, он жил на улице и сам сталкивался с расизмом и гомофобией. Свою злость он и выплеснул в твиты. За прошедшие годы он не только стал женщиной, но и поумнел и усвоил урок, так что не стоит ворошить прошлое. Как видите, перед нами классический пример "Вы понимаете, это другое".



На этом коротком видео запечатлена забастовка транс-активистов у штаб-квартиры Netflix. Мужчина с плакатом "Шутки - смешные" попытался устроить провокацию, но его вытеснил человек, похожий на персонажа Warcraft.



Вот ещё кадры с забастовки.



А это тот самый смельчак с плакатами "Шутки - смешные" и "Мы любим шутки".



В Твиттере сотрудников Netflix обвиняют в двойных стандартах. В августе 2020 года на Netflix появился фильм французский фильм "Милашки". Интернет тогда бурлил - создателей фильма обвиняли в сексуализации детей, а Netflix за пропаганду сексуализации. Общественность тогда жёстко критиковала контент, а работники Netflix даже ухом не повели. Теперь кое-кто снова критикует контент, и сотрудники стриминга вышли на улицу.



Помните фильм Netflix "Милашки"?

Ну тот, где полуголые девочки встают в неприличные позы и совершают неприличные движения?

Работники Netflix:

Тишина

Комик шутит:

Все возмущены.

Это просто несерьёзно.


Вчера Дейв Шаппел опубликовал отрывок из одного из своих недавних концертов. В этом отрывке комик впервые прокомментировал скандал. Он сказал, что СМИ обвиняют его в том, что он не хочет общаться с представителями транс-сообщества, но это не так:


Всему транс-сообществу: я более чем готов поговорить и предоставить вам аудиторию. Но вы не будете меня никуда звать, и я не стану ни под кого прогибаться.


Комик назвал три условия для встречи с трансгендерами:

1) Они должны целиком посмотреть скандальный стендап.

2) Время и место Шаппелл выберет сам.

3) Они должны признать, что Ханна Гэдсби - не смешная. (Ханна Гэдсби - австралийская актриса-комик, недавно пожаловавшаяся, что Netflix платит ей недостаточно за весь тот негатив, который на неё выливают фанаты Шаппелла, которому Netflix платит очень много).


В конце ролика Шаппелл спрашивает у зрителей: "Вы должны ответить на вопрос: отменили меня или нет?" и под дружные крики "Нет" уходит со сцены.

Источник:

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Метки: gender   бред   комик   нетфликс   отмена   сша   трансформеры   шаппелл   
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1k
Mowgley 50 минут назад
Постарался дочитать, но них@я не понял.
Надеюсь, я тут один такой бестолковый.
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1k
RaiJu 17 минут назад
Обожаю этого чувака, у него реально смешные шутки
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34k
Гёз Уленшпигель Полчаса назад
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3k
LekS 36 минут назад
Ничего не понял. Да и насрать.
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57k
Парагвайский шпион 38 минут назад
Да уж. На самом деле, если забыть про черных-трансов-лесб-фемок-и прочих педвинов, а просто представить, что людей с тяжелыми психическими расстройствами не только выпустили из клиники, но и позволили им принимать активное участие в государственном устройстве, все начинает выглядеть совсем не смешно.
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10k
Majul 45 минут назад
Этот мир не спасти, остановите планету я сойду нахер...
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527
Мы Ул 48 минут назад
"Права трансформеров"
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