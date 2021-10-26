"Я не стану ни под кого прогибаться": неожиданный поворот в деле отмены чернокожего комика

В деле отмены американского комика Дэйва Шаппелла появились интересные подробности (о сути скандала читайте по ссылке). Во-первых, за него вступился директор Netflix Тед Сарандос. Пусть очень осторожно, с оговорками, даже частично признав свою вину, но всё же вступился. Во-вторых, одну из работниц Netflix, активно выступающую за запрет скандального стендапа Шаппелла, уволили. Свою личность она попросила не раскрывать, чтобы защититься от травли в соцсетях. А теперь, как говорил классик, приготовьтесь и наберите побольше воздуха в грудь. Вот эта дама (а в прошлом мужик) на фото выше по имени Эшли Мари Престон, журналист и активистка, возглавившая продолжающуюся по сей день забастовку работников Netflix, сама оказалась под угрозой отмены.





В твитах Престон за 2011 и 2018 годы нашли расизм по отношению к азиатам и гомофобию. За такие вещи и более влиятельных людей в Голливуде отменяли. Например, режиссёру Джеймсу Ганну за гомофобные шутки 10-летней давности не дали снимать очередную часть "Стражей Галактики" и восстановили в должности режиссёра и сценариста одного из марвеловских хитов лишь через год. В Твиттере Престон называла гомосексуалистов обидными для них и считающимися неприемлемыми в современном американском обществе терминами, а также ругала азиатов за глупость, неумение водить автомобиль и уродство.





