"Я не стану ни под кого прогибаться": неожиданный поворот в деле отмены чернокожего комика

Не рой яму другому, сам в неё попадешь - это выражение одинаково работает для тех, кого отменяют, и для тех, кто отменяет.
В деле отмены американского комика Дэйва Шаппелла появились интересные подробности (о сути скандала читайте по ссылке). Во-первых, за него вступился директор Netflix Тед Сарандос. Пусть очень осторожно, с оговорками, даже частично признав свою вину, но всё же вступился. Во-вторых, одну из работниц Netflix, активно выступающую за запрет скандального стендапа Шаппелла, уволили. Свою личность она попросила не раскрывать, чтобы защититься от травли в соцсетях. А теперь, как говорил классик, приготовьтесь и наберите побольше воздуха в грудь. Вот эта дама (а в прошлом мужик) на фото выше по имени Эшли Мари Престон, журналист и активистка, возглавившая продолжающуюся по сей день забастовку работников Netflix, сама оказалась под угрозой отмены.
В твитах Престон за 2011 и 2018 годы нашли расизм по отношению к азиатам и гомофобию. За такие вещи и более влиятельных людей в Голливуде отменяли. Например, режиссёру Джеймсу Ганну за гомофобные шутки 10-летней давности не дали снимать очередную часть "Стражей Галактики" и восстановили в должности режиссёра и сценариста одного из марвеловских хитов лишь через год. В Твиттере Престон называла гомосексуалистов обидными для них и считающимися неприемлемыми в современном американском обществе терминами, а также ругала азиатов за глупость, неумение водить автомобиль и уродство.
На обвинения в расизме и гомофобии Престон ответила, что в 2011 году она употребляла тяжёлые наркотики. Тогда она ещё была мужчиной, не было ни перехода, ни даже камнг-аута, он жил на улице и сам сталкивался с расизмом и гомофобией. Свою злость он и выплеснул в твиты. За прошедшие годы он не только стал женщиной, но и поумнел и усвоил урок, так что не стоит ворошить прошлое. Как видите, перед нами классический пример "Вы понимаете, это другое".
На этом коротком видео запечатлена забастовка транс-активистов у штаб-квартиры Netflix. Мужчина с плакатом "Шутки - смешные" попытался устроить провокацию, но его вытеснил человек, похожий на персонажа Warcraft.
I am here at the #NetflixWalkout. As a non-binary filmmaker who has helped create over 30 hours of Emmy winning original documentaries for @netflix, I will not stay quiet.— Vishal P. Singh (they/he) (@VPS_Reports) October 20, 2021
The damage done by #DaveChappelle’s transphobia is consistent and it translates to real world hate. pic.twitter.com/NxwO3MLyUW
Вот ещё кадры с забастовки.
At today’s Netflix walkout, where “trans lives matter” chants are going up against Chappelle supporters shouting “I like jokes” pic.twitter.com/eX1qHgdj7R— Kirsten Chuba (@KirstenChuba) October 20, 2021
А это тот самый смельчак с плакатами "Шутки - смешные" и "Мы любим шутки".
В Твиттере сотрудников Netflix обвиняют в двойных стандартах. В августе 2020 года на Netflix появился фильм французский фильм "Милашки". Интернет тогда бурлил - создателей фильма обвиняли в сексуализации детей, а Netflix за пропаганду сексуализации. Общественность тогда жёстко критиковала контент, а работники Netflix даже ухом не повели. Теперь кое-кто снова критикует контент, и сотрудники стриминга вышли на улицу.
Помните фильм Netflix "Милашки"?
Ну тот, где полуголые девочки встают в неприличные позы и совершают неприличные движения?
Работники Netflix:
Тишина
Комик шутит:
Все возмущены.
Это просто несерьёзно.
Вчера Дейв Шаппел опубликовал отрывок из одного из своих недавних концертов. В этом отрывке комик впервые прокомментировал скандал. Он сказал, что СМИ обвиняют его в том, что он не хочет общаться с представителями транс-сообщества, но это не так:
Всему транс-сообществу: я более чем готов поговорить и предоставить вам аудиторию. Но вы не будете меня никуда звать, и я не стану ни под кого прогибаться.
Комик назвал три условия для встречи с трансгендерами:
1) Они должны целиком посмотреть скандальный стендап.
2) Время и место Шаппелл выберет сам.
3) Они должны признать, что Ханна Гэдсби - не смешная. (Ханна Гэдсби - австралийская актриса-комик, недавно пожаловавшаяся, что Netflix платит ей недостаточно за весь тот негатив, который на неё выливают фанаты Шаппелла, которому Netflix платит очень много).
В конце ролика Шаппелл спрашивает у зрителей: "Вы должны ответить на вопрос: отменили меня или нет?" и под дружные крики "Нет" уходит со сцены.
Источник:
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Надеюсь, я тут один такой бестолковый.