Представитель МИД Мария Захарова: «Вот они — люди Х»

1361
2
Гендерное разнообразие в США живет и побеждает. Теперь уже на уровне удостоверения личности.
Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова прокомментировала новость о выдаче первого в Штатах паспорта с третьим гендером. В своем Телеграм-канале она назвала ситуацию чудовищной.
В графе «пол» у этого гражданина Америки отныне стоит пометка «Х». «Вот они — люди Х. “Новые нормальности” как они есть. Чудовищные метаморфозы, которые нам навязывают под видом свободы выбора», — едко высказалась Захарова.
В графе «пол» у этого гражданина Америки отныне стоит пометка «Х». «Вот они — люди Х. “Новые нормальности” как они есть. Чудовищные метаморфозы, которые нам навязывают под видом свободы выбора», — едко высказалась Захарова.
Штаты не первые, кто внесли подобные изменения в паспорта своих сограждан. Третий гендер прописан в паспортах жителей Индии, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Мальты и Непала.
Об американском нововведении сегодня поведал Нед Прайс, официальный представитель Госдепа. Интересное совпадение: за день до «исторического события» в Твиттере забанили конгрессмена-республиканца, который «обидел» политика-трансгендера Рейчел Левин, назвав того мужчиной.
Правилами соцсети запрещено именовать трансгендеров «непотребными» словами типа «мужчина», «женщина», «мать», «отец». В общем, как говорил известный мультяшный герой: «Мы строили-строили, и наконец, построили». В данном случае, по счастью, пока не мы, а они. С чем и поздравляем Америку!
Об американском нововведении сегодня поведал Нед Прайс, официальный представитель Госдепа. Интересное совпадение: за день до «исторического события» в Твиттере забанили конгрессмена-республиканца, который «обидел» политика-трансгендера Рейчел Левин, назвав того мужчиной.
Правилами соцсети запрещено именовать трансгендеров «непотребными» словами типа «мужчина», «женщина», «мать», «отец». В общем, как говорил известный мультяшный герой: «Мы строили-строили, и наконец, построили». В данном случае, по счастью, пока не мы, а они. С чем и поздравляем Америку!
Источник:
Ссылки по теме:
- "Есть два пола: мужчины и женщины. Доверяйте науке": американка ответила оппоненту с помощью плаката
- Путин оценил флаг ЛГБТ на здании посольства США и задумался о мороженом
- "Пол - это факт": комика травят за шутку о трансгендерах
- "Я совершила необдуманный поступок, испортивший мне жизнь": сенатор против трансгендера
- В МИД РФ послу США было заявлено о недопустимости вмешательства в дела страны
27
Понравилось27
Новости партнёров
-Здравствуйте! я ваша мама!
все обрадовались -УРАААА !
вор достает из штанов йюх - А вот ваша СИСЯЯЯ!
Кому-нибудь из посетителей Фишек навязывали становиться "третьим полом"?? Во-от, а Марии Захаровой - навязывают... Хм...
В России тоже много таких людей.
Но самые тупые ууу сюки конечно пиндосы.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Катойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Катой
Расслабьтесь...
https://news.ru/health/zdorove-deti-pol-minzdrav/https://news.ru/health/zdorove-deti-pol-minzdrav/
Пускай всякая нечисть назад валит.
https://eanews.ru/news/malʹchik-ty-ili-devochka-reshayet-vrach-kak-zhivut-interseks-lyudi-v-rossii_28-10-2019https://eanews.ru/news/malʹchik-ty-ili-devochka-reshayet-vrach-kak-zhivut-interseks-lyudi-v-rossii_28-10-2019