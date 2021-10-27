Представитель МИД Мария Захарова: «Вот они — люди Х»

Штаты не первые, кто внесли подобные изменения в паспорта своих сограждан. Третий гендер прописан в паспортах жителей Индии, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Мальты и Непала.



Об американском нововведении сегодня поведал Нед Прайс, официальный представитель Госдепа. Интересное совпадение: за день до «исторического события» в Твиттере забанили конгрессмена-республиканца, который «обидел» политика-трансгендера Рейчел Левин, назвав того мужчиной.



Правилами соцсети запрещено именовать трансгендеров «непотребными» словами типа «мужчина», «женщина», «мать», «отец». В общем, как говорил известный мультяшный герой: «Мы строили-строили, и наконец, построили». В данном случае, по счастью, пока не мы, а они. С чем и поздравляем Америку!