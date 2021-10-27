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Представитель МИД Мария Захарова: «Вот они — люди Х»

Представитель МИД Мария Захарова: «Вот они — люди Х» (2 фото)

Автор:
27 октября 2021 19:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: gender   Захарова   мид   мужчина   паспорт   пол Х   сша   чудовищно   
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Гендерное разнообразие в США живет и побеждает. Теперь уже на уровне удостоверения личности.
Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова прокомментировала новость о выдаче первого в Штатах паспорта с третьим гендером. В своем Телеграм-канале она назвала ситуацию чудовищной.

В графе «пол» у этого гражданина Америки отныне стоит пометка «Х». «Вот они — люди Х. “Новые нормальности” как они есть. Чудовищные метаморфозы, которые нам навязывают под видом свободы выбора», — едко высказалась Захарова.
Штаты не первые, кто внесли подобные изменения в паспорта своих сограждан. Третий гендер прописан в паспортах жителей Индии, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Мальты и Непала.

Об американском нововведении сегодня поведал Нед Прайс, официальный представитель Госдепа. Интересное совпадение: за день до «исторического события» в Твиттере забанили конгрессмена-республиканца, который «обидел» политика-трансгендера Рейчел Левин, назвав того мужчиной.

Правилами соцсети запрещено именовать трансгендеров «непотребными» словами типа «мужчина», «женщина», «мать», «отец». В общем, как говорил известный мультяшный герой: «Мы строили-строили, и наконец, построили». В данном случае, по счастью, пока не мы, а они. С чем и поздравляем Америку!

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Метки: gender   Захарова   мид   мужчина   паспорт   пол Х   сша   чудовищно   
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Прямой Эффект Час назад
Мне глубоко плевать на гендерные ориентации американцев, но когда Захарова открывает рот, то ее "шутки" не вызывают даже улыбку сострадания.
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13k
Андрей Ватрушкин 9 минут назад
Все правильно. У мутантов какой может быть пол? Пока обозначили их как "Х".
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628
Tevet 18 минут назад
вор в законе заходит в хату.
-Здравствуйте! я ваша мама!
все обрадовались -УРАААА !
вор достает из штанов йюх - А вот ваша СИСЯЯЯ!
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418
parhi 24 минуты назад
Ты мужик, у тебя ведь х*й. Нет, я женщина. Значит будешь мамой с х*ем!
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471
MoZaR Полчаса назад
В интересное время живем...
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raael13 43 минуты назад
Хорошо. Будем звать "Эй, ты, как тебя там ?"
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2k
Сергей 45 минут назад
Машуля ещё пляшет после вискаря?или уже просто, поёт?а ну давай калинка малинка!как то на заре её появления на политическом шоу даже восторгался по поводу её словоблудия,не смотря на внешность.ангела Меркель тоже не особо красива.но современном совместить ложь и внешность !стало все понятно.здесь всё уложилось идеально.
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1k
Mowgley 46 минут назад
Х - это не "Икс", а "Х@йпоймикто"
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3k
Едондер пуп 48 минут назад
"Чудовищные метаморфозы, которые нам навязывают..."
Кому-нибудь из посетителей Фишек навязывали становиться "третьим полом"?? Во-от, а Марии Захаровой - навязывают... Хм...
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10k
котегRUS 50 минут назад
да пусть они там хоть сами себя ахают.. абсолютно по барабану.. а вернее - быстрее попередохнет вся эта пакость человеческая...))
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3k
Иван Час назад
"...Третий гендер прописан в паспортах жителей Индии, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Мальты и Непала..."

Но самые тупые ууу сюки конечно пиндосы.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Катойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Катой
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2k
PbIBOK Час назад
Самое главное эту мерзоту в нашу страну не пускать!!!
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3k
Ewgeny Час назад
Я надеюсь, законами РФ разрешено прибывать к нам изза бугра только мужчинам и женщинам?
Пускай всякая нечисть назад валит.
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