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И трех дней не пролетал: военные в Одессе хотели сбить дрон врага, а уничтожили свой

И трех дней не пролетал: военные в Одессе хотели сбить дрон врага, а уничтожили свой (3 фото)

Автор:
25 ноября 2021 14:37
Сообщество : Военное
Метки: Беспилотник   военное   дрон   квадрокоптер   курьез   одесса   полиция   смешно   
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Украинские военные сбили полицейский квадрокоптер, который только недавно приступил к работе.

Курьезной историей поделился подписчик паблика из Украины. По его словам, недавно купленный для одесской полиции дрон нуждался в настройке. Для этого из Киева пригласили специалистов, однако, оказалось, что настраивать уже нечего.


В день приезда киевлян Министерство обороны Незалежной спустило вниз информацию о квадрокоптере "противника", за обнаружение и уничтожение которого объявили премию в 2000 гривен. Сказано - сделано. В результате одесские военные увидели пролетавший над их складами беспилотник и сбили его.


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Между тем, устройство стоило почти 1,5 миллиона гривен и успело проработать три дня. Квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK был оснащен тепловизором и лазерным дальномером.


В общем, был дрон - и нет дрона. К сожалению, подтверждения этой истории из официальных источников еще нет, но можно предположить, что если в ближайшее время полетят чьи-то головы, то все описанное - правда. И потом, это же Одесса, а в ней случаются самые невероятные истории.

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Метки: Беспилотник   военное   дрон   квадрокоптер   курьез   одесса   полиция   смешно   
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16  комментариев
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3k
Дмитрий 2 часа назад
Ой вей! Продали таки дрон, а подбросили какую то уйню китайскую...
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2k
Mowgley 16 минут назад
Сбили за то, что он квадрАкоптер
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532
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
странно что не украли..
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927
Лимонадный Джо Полчаса назад
Бей своих,что бы чужие боялись!
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27
Golos 36 минут назад
Правящие жиды из киева(.уева-в транскрипции) хорошо засирают мозг людям. Дрон в 55000$ это что за цена(это не боевой ударный дрон с ракетами воздух-земля)? Его цена 50 баксов, ну пусть 500 баксов на али экспресс. А продажные военные знали что дрон есть, но не сказали кому принадлежит. Просто сыграли в непонятки, а 55000 баков кто то отмыл, купит новую тачку, а 2000 получит пособник. две цели выполнены-кто то обогатился немного и заодно одессу обосрали.
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45
Олег Лукойский Golos 24 минуты назад
у нас в Тюмени тоже макеты камер наблюдения вешали, по 500000р штука.
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27
Golos Кто я! а кто ты такой? 6 минут назад
Ты очень хорошо думаешь и хохложидовских правителях. Я уверен что по их документам прошел 1 шт.
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112
Александр 37 минут назад
Зрада или перемога? )))
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4k
Борис 42 минуты назад
Испытания не прошёл)
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−111
Олександр 47 минут назад
Нашел закон.Так там написано что даже полиции,без предупреждения
и разрешение ЗАПРЕЩЕНО использовать дрон (весом более 2 кг.и оборудованным камерой).Какие вопросы к военным теперь?
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−111
Олександр 53 минуты назад
Ага, полицейский дрон над военными складами.Разрешение для полётов нету,вот вояки и молодцы.(нахрен летать над военными объектами).
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19k
Юрий Час назад
А чем сбили то? Подробности есть?
Ссылка www.youtube.com
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24k
Владимир 2 часа назад
Ну для Украины вполне типично сначала пугаться чего то, орать про "русских", и стрелять в свое же.
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3k
Hunde Beißer2 2 часа назад
Всё так и было!Только не дрон,а вертолётик,и не за полтора ляма,а за штуку гривен.И не военные,а пистюки из рогатки сбили.
А в остальном - чистая правда!
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420
Chaim Kushnir 2 часа назад
дай дураку стеклянный куй...
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