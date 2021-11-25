И трех дней не пролетал: военные в Одессе хотели сбить дрон врага, а уничтожили свой

Украинские военные сбили полицейский квадрокоптер, который только недавно приступил к работе.
Курьезной историей поделился подписчик паблика из Украины. По его словам, недавно купленный для одесской полиции дрон нуждался в настройке. Для этого из Киева пригласили специалистов, однако, оказалось, что настраивать уже нечего.
В день приезда киевлян Министерство обороны Незалежной спустило вниз информацию о квадрокоптере "противника", за обнаружение и уничтожение которого объявили премию в 2000 гривен. Сказано - сделано. В результате одесские военные увидели пролетавший над их складами беспилотник и сбили его.
Между тем, устройство стоило почти 1,5 миллиона гривен и успело проработать три дня. Квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK был оснащен тепловизором и лазерным дальномером.
В общем, был дрон - и нет дрона. К сожалению, подтверждения этой истории из официальных источников еще нет, но можно предположить, что если в ближайшее время полетят чьи-то головы, то все описанное - правда. И потом, это же Одесса, а в ней случаются самые невероятные истории.
Источник:
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и разрешение ЗАПРЕЩЕНО использовать дрон (весом более 2 кг.и оборудованным камерой).Какие вопросы к военным теперь?
А в остальном - чистая правда!