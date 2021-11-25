И трех дней не пролетал: военные в Одессе хотели сбить дрон врага, а уничтожили свой

Курьезной историей поделился подписчик паблика из Украины. По его словам, недавно купленный для одесской полиции дрон нуждался в настройке. Для этого из Киева пригласили специалистов, однако, оказалось, что настраивать уже нечего.





В день приезда киевлян Министерство обороны Незалежной спустило вниз информацию о квадрокоптере "противника", за обнаружение и уничтожение которого объявили премию в 2000 гривен. Сказано - сделано. В результате одесские военные увидели пролетавший над их складами беспилотник и сбили его.



