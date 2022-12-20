Дальнобойщик-наркоман позвонил полицейским и сообщил, что его фуру разбирают на ходу

По всей вимости, вместо приятного расслабления дальнобойщика посетили страшные флешбэки из девяностых.
Дальнобойщик из Нижегородской области решил скрасить очередную долгую поездку по однообразному маршруту, закинувшись N-метилэфедроном — так называемым "времяускорителем".
Однако действие наркотика оказалось не таким радужным, как он предполагал. Вместо расслабления и ускорения времени у него случились галлюцинация и паника — он позвонил полицейским и начал кричать, что его преследуют несколько машин. По его словам, неизвестные прямо на ходу воруют товары из кузова и разбирают двигатель грузовика.
Оперативно приехавшие на вызов полицейские не увидели ни преступление в стиле девяностых, ни ремейк фильма про Дикий Запад с ограблением поезда. Зато, остановив фуру, увидели обдолбанного водителя, который едва держался на ногах.
Примечательно, что у мужчины нашли револьвер с коробкой патронов и всего полграмма наркотиков, что недостаточно для возбуждения уголовного дела. Тем не менее на дальнобойщика составили множество административных материалов (в частности, за управление машиной в состоянии измененного сознания и хранение запрещенного вещества). Револьвер "ковбоя" стражи порядка отправили на экспертизу.
Источник:
- И трех дней не пролетал: военные в Одессе хотели сбить дрон врага, а уничтожили свой
- Под Харьковом голый наркоман навалял полицейскому и предложил "обнимашки"
- Мигрант сымитировал нападение полицейских, с разбега ударившись головой об стену
- Это должно помочь: полиция Великобритании опрыскивает библиотеки и пабы антикокаиновым спреем
- Томич похвастался в автобусе наркотиками и тут же был задержан полицейским в штатском
Так вот - я его трезвым ни разу не видел, и всегда в мастерской початая бутылка стояла. Тем не менее он ковал замечательные клинки, в том числе мечи для киностудий делал. Его мечами, к стати, орудовали Певцов и Жигунов в фильме "Подземелье ведьм".
Не знаю, что с ним стало когда нас закрыли, но думаю - цирроз по любому...
Хрень какая-то.... крупный размер по УК 0.25 грамма.... что значит на статью не хватило?