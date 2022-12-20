Дальнобойщик-наркоман позвонил полицейским и сообщил, что его фуру разбирают на ходу

Оперативно приехавшие на вызов полицейские не увидели ни преступление в стиле девяностых, ни ремейк фильма про Дикий Запад с ограблением поезда. Зато, остановив фуру, увидели обдолбанного водителя, который едва держался на ногах.



Примечательно, что у мужчины нашли револьвер с коробкой патронов и всего полграмма наркотиков, что недостаточно для возбуждения уголовного дела. Тем не менее на дальнобойщика составили множество административных материалов (в частности, за управление машиной в состоянии измененного сознания и хранение запрещенного вещества). Револьвер "ковбоя" стражи порядка отправили на экспертизу.