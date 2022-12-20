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Дальнобойщик-наркоман позвонил полицейским и сообщил, что его фуру разбирают на ходу

Дальнобойщик-наркоман позвонил полицейским и сообщил, что его фуру разбирают на ходу

Автор:
20 декабря 2022 14:42
Сообщество : Криминал
Метки: Нижний Новгород   дальнобойщик   курьёз   наркотики   полиция   револьвер   
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По всей вимости, вместо приятного расслабления дальнобойщика посетили страшные флешбэки из девяностых.

Дальнобойщик из Нижегородской области решил скрасить очередную долгую поездку по однообразному маршруту, закинувшись N-метилэфедроном — так называемым "времяускорителем".

Однако действие наркотика оказалось не таким радужным, как он предполагал. Вместо расслабления и ускорения времени у него случились галлюцинация и паника — он позвонил полицейским и начал кричать, что его преследуют несколько машин. По его словам, неизвестные прямо на ходу воруют товары из кузова и разбирают двигатель грузовика.

Оперативно приехавшие на вызов полицейские не увидели ни преступление в стиле девяностых, ни ремейк фильма про Дикий Запад с ограблением поезда. Зато, остановив фуру, увидели обдолбанного водителя, который едва держался на ногах.

Примечательно, что у мужчины нашли револьвер с коробкой патронов и всего полграмма наркотиков, что недостаточно для возбуждения уголовного дела. Тем не менее на дальнобойщика составили множество административных материалов (в частности, за управление машиной в состоянии измененного сознания и хранение запрещенного вещества). Револьвер "ковбоя" стражи порядка отправили на экспертизу.

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Метки: Нижний Новгород   дальнобойщик   курьёз   наркотики   полиция   револьвер   
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6  комментариев
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461
Feto13 2 часа назад
А я все думаю, что ж столько долбойобов на фурах, а оно вон как
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2k
Lena 14 минут назад
Тревожным людям наркотики низззяя...
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1k
Сергей Клубков Полчаса назад
Работал я в 90х, как то на одном ЖД предприятии. Был там один кузнец, сейчас уж наверное и в живых его нет. Так вот словил он белочку и позвонил в милицию - что мол на жд станции им таким то таким, был обнаружен заминированный вагон, на таком то пути, с таким то номером. Время то было такое, да еще "Первая чеченская" как раз шла, да и станция крупнейшая в Европе с немалым количеством цистерн с ГСМ. Органы линейного отдела все по тревоге кинулись искать вагон, а его естественно и в природе нет. Ну и после поисков злополучного вагона, группа из отдела МВД прибыла за этим товарищем на предприятие для разъяснений. Кузнец в это время отбивался в кузнеце от напавших очевидно на него врагов в его воображении. Прибывшим вскоре санитарам профессионально удалось его успокоить и увезти в нужное медучреждение. Больше я его на работе не видел!
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8k
Мариус 58 минут назад
"и всего полграмма наркотиков" (с)

Хрень какая-то.... крупный размер по УК 0.25 грамма.... что значит на статью не хватило?
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65
MAX Час назад
Идиот )
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