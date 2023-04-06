Допросы, психолог и бутылка. Что стало с операторами американского дрона MQ-9 Reaper, утонувшего в Чёрном море

Разумеется, потеря "Жнеца" в Чёрном море — это серьёзнейшее ЧП, - говорит эксперт.

Инцидент вынудил американцев уйти с ключевого рубежа разведки СВО, юга России и Крыма на рубежи "поближе к Румынии". После этого оператора и наводчика допрашивали, уверен экс-оператор боевого БЛА — его цитирует Military Times.

По его словам, "управление должно было идти из 71-ой авиабазы Кымпия-Турзий, туда давно переброшены сами БПЛА ВВС США и кадровый состав".

Специалист отметил, что основной базой управления беспилотниками США по всему миру является Невада, которая вместе с "основной" базой Рамштайн часто забирают управление БПЛА для решения своих задач.

"Никаких "выпивок с горя" у операторов не было, их сразу же проверили на употребление алкоголя и наркотиков. Это очевидно", — делится эксперт.

"Потом их допрашивали, потом ещё раз допрашивали, потом ещё раз, потом смотрели все данные кубика (кабины) управления, записи, данные систем управления. Потом традиционно предлагается помощь психолога — ты же получил стресс от потери БЛА — плюс дознание. Потом операторы напились, думаю. Я бы напился", — заключил он.