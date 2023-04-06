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Допросы, психолог и бутылка. Что стало с операторами американского дрона MQ-9 Reaper, утонувшего в Чёрном море

Допросы, психолог и бутылка. Что стало с операторами американского дрона MQ-9 Reaper, утонувшего в Чёрном море

Автор:
06 апреля 2023 21:23
Сообщество : Военное
Метки: MQ-9 Reaper   Беспилотник   Крым   Черное море   дрон   разведка   шпион   
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Экс-оператор боевых дронов ВВС США рассказал изданию Military Times, что происходило на американской базе в Румынии после потери у побережья Крыма MQ-9 Reaper "Жнец", что делают с операторами сбитых беспилотников и какие секреты вместе с утопшим дроном достались России от НАТО.

14 марта ленты мировых новостных агентств сообщили об интригующем инциденте с американским разведывательным беспилотником MQ-9 Reaper, который повстречался с российскими Су-27, после чего "совершив резкий манёвр", упал в воду. Инцидент произошел над акваторией Черного моря, недалеко от Крыма.

Напомним, беспилотник-шпион в присущей янки провокационной манере с выключенными транспондерами, нарушил границы района, в котором Российской Федерацией был установлен «временный режим использования воздушного пространства».

Разумеется, потеря "Жнеца" в Чёрном море — это серьёзнейшее ЧП, - говорит эксперт.

Инцидент вынудил американцев уйти с ключевого рубежа разведки СВО, юга России и Крыма на рубежи "поближе к Румынии". После этого оператора и наводчика допрашивали, уверен экс-оператор боевого БЛА — его цитирует Military Times.

По его словам, "управление должно было идти из 71-ой авиабазы Кымпия-Турзий, туда давно переброшены сами БПЛА ВВС США и кадровый состав".

Специалист отметил, что основной базой управления беспилотниками США по всему миру является Невада, которая вместе с "основной" базой Рамштайн часто забирают управление БПЛА для решения своих задач.

"Никаких "выпивок с горя" у операторов не было, их сразу же проверили на употребление алкоголя и наркотиков. Это очевидно", — делится эксперт.

"Потом их допрашивали, потом ещё раз допрашивали, потом ещё раз, потом смотрели все данные кубика (кабины) управления, записи, данные систем управления. Потом традиционно предлагается помощь психолога — ты же получил стресс от потери БЛА — плюс дознание. Потом операторы напились, думаю. Я бы напился", — заключил он.

Публичные «страдания» американцев по поводу сложностей, которые непременно возникнут у русских при попытках поднять «Жнеца» со дна, говорили лишь о страхе, вызванном невозможностью поучаствовать в этом мероприятии. Однако, специальными силами и средствами Черноморского флота РФ извлечение из пучины элементной базы бортового радиоэлектронного оборудования было успешно произведено.

Как сообщают эксперты- расследователи проекта Decreed, американский «Жнец» принёс российским спецам целый урожай военных секретов, в частности:

  • Профильные подразделения "оборонки" получили бесценную информацию о характеристиках турельного мультиспектрального оптико-электронного комплекса AN/AAS-52, комплекса поверхностной радиолокационной разведки AN/APY-8, станции телеметрии и защищённой спутниковой связи, терминала системы обмена данными Link-16.
  • НАТО в целом и США в частности утратили оперативный "развед-актив" в Азово-Черноморском регионе — теперь "работая" на дальностях, не позволяющих как раньше "всматриваться в каждую звёздочку на погонах в СВО, Крыму и на юге России".

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Метки: MQ-9 Reaper   Беспилотник   Крым   Черное море   дрон   разведка   шпион   
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Трям 42 минуты назад
Че так мало инфы?

Профильные подразделения российского оборонного ведомства стали обладателями бесценной информации о характеристиках ряда критически важных радиоэлектронных узлов MQ-9 Reaper. Это и турельный мультиспектральный оптико-электронный комплекс AN/AAS-52, и комплекс (контейнерного типа) поверхностной радиолокационной разведки AN/APY-8, и станции телеметрии и защищенной спутниковой связи, и терминал системы обмена данными Link-16.

Из информации, полученной от АО «КРЭТ» и ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт ВКС МО РФ», следует, что специалисты этих серьезных организаций получили возможность не только изучить распайку сверхвысокочастотных блоков РЛС APY-8, но и определить энергетические параметры ее работы, включая режим обращенной синтезированной (ISAR) и синтезированной (SAR) апертур. А также рассчитать уровень помехозащищенности и примерное разрешение радара, основываясь на данных устройств первичного (вторичного) преобразования отраженного РЛС-сигнала.
Мало того, теперь они смогут вычислить увеличение длиннофокусных приборов и устройств оптико-электронного комплекса AN/AAS-52: инфракрасного визира и телевизионного модуля. Не станет секретом и тип или разрешение матричных фотоприемников, использованных в нем. Что в дальнейшем позволит проанализировать способности американского комплекса в идентификации и классификации российской военной техники на разных дистанциях и в различных погодных условиях.

Российским специалистам стали доступны определение частотных параметров средств телеметрии, связи и обмена информацией посредством спутникового канала и оценка уровня помехозащищенности Link-16, обеспечивающей возможность моделирования эффективных режимов противодействия со стороны российских средств РЭБ.

«Потерей из потерь» для Пентагона стала невозможность (без риска лишиться дорогостоящего беспилотника в сочетании с опасностью попадания в руки противника секретных технологий) осуществлять выход разведывательных БПЛА вроде MQ-9 Reaper или RQ-4B Global Hawk на доступные ранее рубежи эффективной радиолокационной и оптико-электронной разведок. Причем это в равной степени относится не только к Крыму, но и к стратегически важной инфраструктуре порта Туапсе, информация о которой в режиме Non stop передавалась Генштабу ВСУ.

Для справки: после провалившегося 28 февраля удара дронами-камикадзе по сервисной площадке нефтяного резервуара в районе Туапсе, укровояки не отказались от массированных атак на этот порт. В качестве средств нападения ВСУ планируют использовать считающиеся коммерческими БПЛА китайского производства Mugin-5/SkyEye 4450 и советские беспилотники Ту-141 «Стриж».

Однако после одиссеи «Жнеца» командование американских ВВС, а после них и командование Объединенных военно-воздушных сил НАТО в Европе срочно ввели категорический запрет на полеты своих самолетов-разведчиков над нейтральными водами. А точнее, в северо-восточной, центральной и северо-западной частях Черного моря. Тем не менее, данный запрет, похоже, не коснулся высотных беспилотников стратегической оптико-электронной и радиолокационной разведки RQ-4B Global Hawk.

Изменился лишь маршрут их полетов, отодвинувшись на 100 130 километров от ранее используемого. Таким образом, RQ-4B вынуждены теперь барражировать на расстоянии в 150 180 км от южного побережья Крымского полуострова, что отнюдь не способствует эффективности разведки. А граница функционирования радиолокационного комплекса AN/ZPY-2 MP-RTIP ограничена 250 300 километрами, и мониторинг южных районов Кубани, равно как и центральной части Крымского полуострова больше ему недоступен.

Не способен вести результативную разведку и мультиспектральный турельный телевизионно-инфракрасный комплекс SYERS-B/C, задачей которого является обнаружение передислокации и развертывания российской военной техники в Приазовье, на севере Крыма и на Кубани. На таком расстоянии возможности техники серьезно ограничиваются метеорологической проницаемостью атмосферы.

Каков вывод? НАТО в целом и США в частности утратили оперативный «разведактив» в Азово-Черноморском регионе. В сочетании с имеющимися ограничениями в ведении радиолокационной и оптико-электронной разведок спутниковой группировкой, определяемыми временными «окнами пролета», это серьезный удар, последствия которого неизбежно скажутся на боевых возможностях ВСУ. Добавим сюда потерю целого комплекса современных технологических секретов и неожиданно резкую реакцию России на уже привычную для Вашингтона провокацию.
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5k
Leonid 5 минут назад
...изучить распайку сверхвысокочастотных блоков РЛС...
Мне вот интересно, а эту фразу написала ужас какая дура или прелесть какая дурочка?
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30k
albedo Полчаса назад
Самый главное достижение - показали американцам, что к Крыму лучше не приближаться.
Будут бить.

А то забылся у них страх, когда наши чуть не потопили английский корабль.
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KlyaksaZ
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