В Тульской области прогремел мощный взрыв и образовалась воронка

Предположительно, там упал беспилотник.
В 30 км от Тулы, в городе Киреевске, произошёл взрыв - он случился в частном секторе, но зацепило и стоящий рядом многоквартирный дом.
Осторожно, в ролике матюки:
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Местные жители предполагают, что это был дрон. Но информация пока не подтверждена.
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Пострадали как минимум два человека, у них осколочные ранения. Повреждения у 8 частных домов и многоэтажки - информация уточняется. На месте работают экстренные службы.
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