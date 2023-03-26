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В Тульской области прогремел мощный взрыв и образовалась воронка

В Тульской области прогремел мощный взрыв и образовалась воронка

Автор:
26 марта 2023 16:39
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Беспилотник   Тульская область   взрыв   воронка   дрон   киреевск   тула   
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Предположительно, там упал беспилотник.

В 30 км от Тулы, в городе Киреевске, произошёл взрыв - он случился в частном секторе, но зацепило и стоящий рядом многоквартирный дом.

Осторожно, в ролике матюки:

Местные жители предполагают, что это был дрон. Но информация пока не подтверждена.

Пострадали как минимум два человека, у них осколочные ранения. Повреждения у 8 частных домов и многоэтажки - информация уточняется. На месте работают экстренные службы.

Источник:

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Метки: Беспилотник   Тульская область   взрыв   воронка   дрон   киреевск   тула   
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5  комментариев
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2k
Тварь Полчаса назад
8 частных домов, многоквартирный дом рядом, и никто ничего не слышал. Воронка от дрона такого размера, что он вряд ли бесшумный.
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6k
Sanar 7 минут назад
Весна, хохлятские "стрижи" разлетались, откуда у хохлопитеков они ещё остались? Как эта рухлядь пролетела 400 км по территории России? Так много вопросов.
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4k
Трям 9 минут назад
Даешь ковровые бомбардировки хохлопиторов!
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2k
Pioner76 14 минут назад
Нужно срочно очередной раз глотать сопли, отодвинуть до луны красные линии и продолжать гуманно воевать с украиной.
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29k
albedo 18 минут назад
Если и правда, то не зря российское тактическое ядерное оружие размещают сейчас в Белоруссии.
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August

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