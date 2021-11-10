Американские военные продемонстрировали захват "Гремлина"

5138
3
1
Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) провело успешные испытания захвата в воздухе БПЛА (беспилотного летательного аппарата) X-61A. Данный проект получил название "Гремлины" ("Gremlins").
В настоящее время в DARPA работают над целой системой запуска и управления многоразовых БПЛА. Специалисты из Пентагона планируют наладить широкое использование многоразовых роев беспилотников в военных конфликтах к 2030 году. Каждый дрон сможет пролетать до 1000 км.
В рамках текущих испытаний БПЛА X-61A был захвачен в воздухе при помощи специальной тросовой системы, установленной на транспортном самолёте C-130 Hercules. Подобная система подбора БПЛА в воздухе позволит увеличить полезное время использования БПЛА.
Испытания проходили рядом с крупным американским городом Солт-Лейк-Сити (Юта).
По сути, отрабатывается и тестируется возможность создания летающих авианосцев.
Источник:
Ссылки по теме:
- Минобороны США признало, что фото и видео с НЛО - подлинные
- Не успев эвакуироваться, американцы, отбомбились по Кабулу: цель ИГИЛ*, но Талибы* этого не одобрили...
- Под огнём: в перестрелке у Пентагона погиб офицер полиции и пострадали несколько человек
- Новый британский беспилотник может заменить спутники на низкой околоземной орбите
- 3281 дрон: тысячи беспилотников побили мировой рекорд
45
Понравилось45
Новости партнёров
Транспортник будет играть роль или носителя или заправщика, будет находиться в воздухе в сотне км. от боевых действий, а у дронов будет в разы увеличена время нахождения в боевой зоне.
На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.
Буду благодарна за любую помощь. номер карты 5342 5101 4990 8133
Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно......
Первые испытания началась в 2016 году, причем сначала проверялась сама возможность старта БПЛА и их приема на борт самолета в воздухе, затем разрабатывалась системная концепция применения идеи "воздушного авианосца". В конце 2020 года на очередных испытаниях предприняли девять попыток поймать аппараты манипулятором C-130, которые успешно закончились ничем - все X-61A приземлились, используя парашюты.
В общем, бабла у пиндосов много, время есть, ждём свежих новостей.
Истребитель McDonnell FX-85 "Goblin" стартует с бомбардировщика Boeing EB-29 "Monstro".
Ну а "матку" вообще сбить не возможно. Она же будет ажно в 300-400 км знай себе полетывать.
Короче, Рашке труба, Путин в ужосе забился в угол. Снова.
Очень дорогая ,,игрушка,, которую сложно хоть куда то применить в противостоянии с серьёзным противником.
А если мочить диковатых бармалеев с ,,мосинками,, за такие деньги, очень быстро и легко можно вылететь в трубу)
Или априори противник бегает с топорами и луками!
Если я заменю батарейки
- запуск очередного проекта с шикарной презентацией
- "освоение" миллиардов долларов
- и всё ...
бомбардировщики стэлс
катамаран стэлс
боевые системы будущего
супер-пупер эсминец Zamwolt
Безумные деньги и 0 результата.
Хорошо печатать необеспеченную валюту.
Американцы богатые, они могут позволить себе "поиск технологий". Именно поэтому у них есть серийные образцы вооружений о которых остальные пока только мечтают. Даже если денег очень много (как у Китая).
Они, право, как дети....