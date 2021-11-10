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Американские военные продемонстрировали захват "Гремлина"

Американские военные продемонстрировали захват "Гремлина" (3 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2021 18:25
Сообщество : Военное
Метки: Gremlins   y-news   Беспилотник   Пентагон   военная техника   дрон   летающие авианосцы   сша   
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Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) провело успешные испытания захвата в воздухе БПЛА (беспилотного летательного аппарата) X-61A. Данный проект получил название "Гремлины" ("Gremlins").
В настоящее время в DARPA работают над целой системой запуска и управления многоразовых БПЛА. Специалисты из Пентагона планируют наладить широкое использование многоразовых роев беспилотников в военных конфликтах к 2030 году. Каждый дрон сможет пролетать до 1000 км.
В рамках текущих испытаний БПЛА X-61A был захвачен в воздухе при помощи специальной тросовой системы, установленной на транспортном самолёте C-130 Hercules. Подобная система подбора БПЛА в воздухе позволит увеличить полезное время использования БПЛА.
Испытания проходили рядом с крупным американским городом Солт-Лейк-Сити (Юта).
По сути, отрабатывается и тестируется возможность создания летающих авианосцев.

Источник:

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Метки: Gremlins   y-news   Беспилотник   Пентагон   военная техника   дрон   летающие авианосцы   сша   
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77  комментариев
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5k
Pravednik84 13 часов назад
Напоминает проект "Звено" (более известный как "Цирк Вахмистрова"). Идея мне кажется перспективной только в 2х условиях - война против бабуинов со слабой ПВО и/или возврат Гремлина на аэродром своим ходом. Это не означает что идея плохая, скорее считаю её хорошей, просто вношу своё видение перспектив этого проекта.
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−26
Игорь 5 часов назад
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Людмила. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 5342 5101 4990 8133

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно......
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37k
Бабай 8 часов назад
"Не знаю, какое оружие будет использоваться в Третьей мировой войне, но в Четвёртой мировой – это точно будут палки и камни." Эйнштейн
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7k
sivanov1079 9 часов назад
С130 мишень хорошая... а дроны на проволоке при имеющихся рэб это позавчерашний день...
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32k
Mamin Sibiriak 9 часов назад
Новость скоро год как не свежая.

Первые испытания началась в 2016 году, причем сначала проверялась сама возможность старта БПЛА и их приема на борт самолета в воздухе, затем разрабатывалась системная концепция применения идеи "воздушного авианосца". В конце 2020 года на очередных испытаниях предприняли девять попыток поймать аппараты манипулятором C-130, которые успешно закончились ничем - все X-61A приземлились, используя парашюты.

В общем, бабла у пиндосов много, время есть, ждём свежих новостей.
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32k
KiploksAKS 9 часов назад

Истребитель McDonnell FX-85 "Goblin" стартует с бомбардировщика Boeing EB-29 "Monstro".
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28
Михась-75 10 часов назад
Изначально было, что летающая сарделька запускается с самолёта, и потом подбирается им же. Сама по себе сарделька при тестировании навернулась вместе с парашютами при первом приземлении
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11k
Oleg 10 часов назад
Пояс РЭБ, развитие ПВО... Какие ещё сказки можно придумать? Реальных средств содержания роя такого говна - нет
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521
Сигизмунд Лазаревич 11 часов назад
дроны на верёвочках.... ну вооружения создавать это вам не кино снимать..
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9k
Клёст 11 часов назад
Гиперзвуковые ракеты по сути убили авианосцы морского базирования, убьют и воздушные.
Очень дорогая ,,игрушка,, которую сложно хоть куда то применить в противостоянии с серьёзным противником.
А если мочить диковатых бармалеев с ,,мосинками,, за такие деньги, очень быстро и легко можно вылететь в трубу)
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14k
vikklu 11 часов назад
Войны дронов скоро станут такой же реальностью, как и обычные столкновения.
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1k
Александр 11 часов назад
Как эта система будет функционировать при малейшем боевом противодействии?
Или априори противник бегает с топорами и луками!
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2k
kotkot 12 часов назад
Самая перспективная технология применения дронов - это миллионы мелких дронов, управляемых миллионами граждан со своих смартфонов. Такая "банда" сметет любое сопротивление впереди наступающей армии.. Будут клевать и клевать... долго и безостановочно..выклёвывать каждого солдата, таранить вертолеты и выводить из строя технику.. И не будет никакого укрытия от этого роя. А учитывая, что наша страна спит посменно от пояса к поясу, то такие дроны будут висеть над полем боя вечно...
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253
Andy kotkot 10 часов назад
Возможно, будет использоваться объемный взрыв (как в огнеметной системе ТОС-1), только термобарическая смесь будет подрываться не на поверхности, а в воздухе. Я думаю, что-то подобное уже разрабатывается или даже испытывается. Угроза-то на самом деле нешуточная
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119
Evgenij kamanch 6 часов назад
И чтоб домики набигали, и можно было корованы грабить).
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12k
VM Varga 12 часов назад
Гремлин передает привет

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17k
MarkovAlexandr 12 часов назад
С американским вооружением есть одна интересная тенденция:
- запуск очередного проекта с шикарной презентацией
- "освоение" миллиардов долларов
- и всё ...

бомбардировщики стэлс
катамаран стэлс
боевые системы будущего
супер-пупер эсминец Zamwolt

Безумные деньги и 0 результата.
Хорошо печатать необеспеченную валюту.
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29
Константин Губенко Сергей Ковалев 9 часов назад
Фёдор! робот Фёдор! как же вы забыли этого терминатора?
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12k
Великий Кормчий 13 часов назад
Пиндосы видимо забыли, как однажды при помощи нескольких микроволновок их суперсамолёт-невидимку разхреначили в уже несуществующей Югославии??? Из зениток времён СССР?
Они, право, как дети....
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