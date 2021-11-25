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16 ироничных комиксов, над истинным смыслом которых придется поразмыслить

16 ироничных комиксов, над истинным смыслом которых придется поразмыслить (17 фото)

Автор:
25 ноября 2021 08:58
Сообщество : Комиксы
Метки: Антон Гудим   Юмор   забавно   ирония   комиксы   подборка   прикол   фото   
1057
17

Антон Гудим из Москвы создает правдивые и ироничные зарисовки о современном мире.

Иллюстратор Антон Гудим из Москвы уже давно известен своими работами и за пределами России. Автор очень тонко передаёт злободневные проблемы общества через свои рисунки, которые понятны без слов. Его ироничный взгляд на многие вещи находит отклик во многих людях, что позволяет художнику захватывать внимание аудитории каждым своим комиксом.


Сегодня мы покажем вам одну из самых популярных серий работ Антона под названием «Да, но». В ней автор отлично передаёт, как противоречиво порой поступает каждый из нас, тем самым заставляя людей никогда не забывать о том, что у медали всегда есть обратная сторона.


Всё равно лучше коробки нет ничего

×
×


Столько посещённых мест, а разницы никакой

Хорошая парковка должна быть удобна для всех

Ты не единственный, кто хочет посмотреть на рыбок

Вас отметили на снимке

Спасти океан, но для кого?

Надёжный пароль, его бы ещё вспомнить

На основной Инстаграм-аккаунт Антона, где автор публикует все созданные им работы, подписано более миллиона человек. И это совсем не удивительно, ведь полёт фантазии иллюстратора и острота его идей вкупе с неожиданным поворотом событий комиксов горячо принимаются почитателями его таланта.


Виртуальный рабочий стол в порядке, но что же с реальным?

Пакет экологичный, а его содержимое нет

Ультратонкий телефон (когда он не подключён к повербанку)

Отношение к скорости в зависимости от положения

У тебя свои правила, а у физики, астрономии и конституции свои

Культурная программа

Социальная дистанция

Хорошая жизнь

А какая разница?

У Антона много и других комиксов, которые не менее остроумны и злободневны. Скорее переходите на них посмотреть!


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Метки: Антон Гудим   Юмор   забавно   ирония   комиксы   подборка   прикол   фото   
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13
Демон 56 минут назад
Как-то не очень...
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270
Влад 19 минут назад
Хороший комикс, но дерьмо.
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728
Алексей Маз Полчаса назад
"..не менее остроумны" Да менее и некуда особо)
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