16 ироничных комиксов, над истинным смыслом которых придется поразмыслить

Иллюстратор Антон Гудим из Москвы уже давно известен своими работами и за пределами России. Автор очень тонко передаёт злободневные проблемы общества через свои рисунки, которые понятны без слов. Его ироничный взгляд на многие вещи находит отклик во многих людях, что позволяет художнику захватывать внимание аудитории каждым своим комиксом.

Сегодня мы покажем вам одну из самых популярных серий работ Антона под названием «Да, но». В ней автор отлично передаёт, как противоречиво порой поступает каждый из нас, тем самым заставляя людей никогда не забывать о том, что у медали всегда есть обратная сторона.

Всё равно лучше коробки нет ничего