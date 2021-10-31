Комиксы, которые заставят вас почувствовать ностальгию по детству

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Индонезийский художник Дхани Прамата создает смешные и яркие иллюстрации на основе своих детских воспоминаний. Уверены, вы точно узнаете себя в потрясающих рисунках талантливого индонезийца.
Детство большинства людей было наполнено приключениями и забавными выходками, которые вызывают испанский стыд вперемешку с приятным ощущением тепла в груди. И каждый из нас периодически испытывает непреодолимое желание вернуться в те беззаботные времена, когда жизнь была легче и проще.
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Это потрясающее чувство, когда уснул за просмотром телевизора, а проснулся наутро у себя в спальне
«Никто не хотел, чтобы его контрольная работа лежала поверх работ остальных на учительском столе»
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