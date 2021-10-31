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Комиксы, которые заставят вас почувствовать ностальгию по детству

Комиксы, которые заставят вас почувствовать ностальгию по детству (9 фото)

Автор:
31 октября 2021 08:51
Сообщество : Комиксы
Метки: Юмор   детство   забавно   комикс   комиксы   прикол   фото   
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Индонезийский художник Дхани Прамата создает смешные и яркие иллюстрации на основе своих детских воспоминаний. Уверены, вы точно узнаете себя в потрясающих рисунках талантливого индонезийца.

Детство большинства людей было наполнено приключениями и забавными выходками, которые вызывают испанский стыд вперемешку с приятным ощущением тепла в груди. И каждый из нас периодически испытывает непреодолимое желание вернуться в те беззаботные времена, когда жизнь была легче и проще.

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Метки: Юмор   детство   забавно   комикс   комиксы   прикол   фото   
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