Комиксы, которые заставят вас почувствовать ностальгию по детству

Детство большинства людей было наполнено приключениями и забавными выходками, которые вызывают испанский стыд вперемешку с приятным ощущением тепла в груди. И каждый из нас периодически испытывает непреодолимое желание вернуться в те беззаботные времена, когда жизнь была легче и проще.