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Жизненные комиксы в стиле "Да, НО", которые демонстрируют обратную и порой неприглядную сторону разных ситуаций

Жизненные комиксы в стиле "Да, НО", которые демонстрируют обратную и порой неприглядную сторону разных ситуаций

Автор:
28 сентября 2022 17:02
Сообщество : Комиксы
Метки: Юмор   забавно   интересно   комиксы   любопытно   прикол   фото   
3699
17

Антон Гудим - известный иллюстратор из Москвы. Под псевдонимом Gudim. он публикует работы в различных соцсетях с 2014 года. У него уже набралась приличная армия последователей и поклонников его творчества.

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Источник:

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Метки: Юмор   забавно   интересно   комиксы   любопытно   прикол   фото   
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14  комментариев
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2k
SHAGREEN Час назад
Теперь жду серии "да, но, да ну нах."
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 8 минут назад
Не знаю кого как, но меня уже начинают подбешивать эти ИЗВЕСТНЫЕ комиксисты со своими ТУПОВАТЫМИ картинками.
СУГУБО ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
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557
Вадим 22 минуты назад
Что за херню я посмотрел?
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6k
ekarataev Полчаса назад
Лысый должен носить в бассейне шапочку на бороде.
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7k
evenSeven Полчаса назад
Гамбургер с диетической колой и дорогучее виски со льдом я бы еще добавил
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9k
Макс Роясинин Полчаса назад
Но, что означают эти странные овалы под глазами персонажей? Да?
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819
basil pupkin 52 минуты назад
Наверно в наш информационный век, это лучше, чем 1000 слов.
Мне понравилось.
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9k
antonium 54 минуты назад
Отличные иллюстрации. Спасибо)
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16k
Booka1a 57 минут назад
обычно эти "ДА, НО" туповатые, но сейчас зашли. особенно про отель и электронный билет)
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6k
GROMOZEKA Час назад
Правильно показаны парадоксы.
Хороший пост
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258
volvulus Час назад
Отличная подборка
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Спелая кукурузинка

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