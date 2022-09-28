Жизненные комиксы в стиле "Да, НО", которые демонстрируют обратную и порой неприглядную сторону разных ситуаций

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Антон Гудим - известный иллюстратор из Москвы. Под псевдонимом Gudim. он публикует работы в различных соцсетях с 2014 года. У него уже набралась приличная армия последователей и поклонников его творчества.
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Как вы уже поняли, все ситуации автор берет из жизни, ему остается только их проиллюстрировать
А какие ситуации с комиксов откликнулись у вас?
Источник:
АНТИФИШКИ
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