Идеальный подарок - юмор, внезапность и немного душевности

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В то время как одни люди с нетерпением ждут праздников, другие пребывают от них в настоящем стрессе, ведь нужно выбирать подарки!
Придумать такой сюрприз, чтобы он принёс человеку максимум ярких эмоций — это непростая задачка, но некоторые дарители справляются с успехом: кто-то делает вещицы своими руками, кому-то нравится использовать смешные фото… Итог один — такие подарки точно запомнятся надолго!
Впервые решил поучаствовать в «Тайном Санте», и подарок превзошёл все мои ожидания!
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Тёща решила соединить мою любовь к играм и музыке в одно
Итак, подруга связала гигантского Снорлакса для моего мужа
Получил от девушки футболку с её портретом
Если вы это читаете, то стоите слишком близко. У меня есть девушка!
Подарок от мамы: эволюция истерики моей дочки
Лучший подарок на день рождения за всю жизнь!
Мне сделали предложение. Будущая свекровь подарила в честь этого саркастичный торт
Дэниел и Меган «помолвлены».
Упаковал каждую детальку от лего. С Рождеством, братик!
Бабушка с дедушкой вручили футболку с надписью «музыкальная группа»
Семья всегда дарит мне что-нибудь, связанное с моим псом. В этом году — тапки-двойники!
Дочка вечно берёт у меня бумагу для принтера, чтобы порисовать, и я подарил ей упаковку в 500 листов
Дочка была в полном восторге! Самый простой подарок в мире.
Этим одеялом бойфренд удивил и меня, и мою собаку
Маме подарили велосипед, и она тут же превратилась в десятилетнюю девочку
Старший брат никогда не подведёт и придумает лучший подарочек
На этой картине от моей девушки есть всё: я, наши попугаи и автомат для пинбола!
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