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Идеальный подарок - юмор, внезапность и немного душевности

Идеальный подарок - юмор, внезапность и немного душевности (16 фото)

Автор:
16 ноября 2021 08:18
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Юмор   забавно   подарок   подборка   прикол   фото   
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В то время как одни люди с нетерпением ждут праздников, другие пребывают от них в настоящем стрессе, ведь нужно выбирать подарки!

Придумать такой сюрприз, чтобы он принёс человеку максимум ярких эмоций — это непростая задачка, но некоторые дарители справляются с успехом: кто-то делает вещицы своими руками, кому-то нравится использовать смешные фото… Итог один — такие подарки точно запомнятся надолго!


Впервые решил поучаствовать в «Тайном Санте», и подарок превзошёл все мои ожидания!

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Тёща решила соединить мою любовь к играм и музыке в одно

Итак, подруга связала гигантского Снорлакса для моего мужа

Получил от девушки футболку с её портретом

Если вы это читаете, то стоите слишком близко. У меня есть девушка!


Подарок от мамы: эволюция истерики моей дочки

Лучший подарок на день рождения за всю жизнь!

Мне сделали предложение. Будущая свекровь подарила в честь этого саркастичный торт

Дэниел и Меган «помолвлены».


Упаковал каждую детальку от лего. С Рождеством, братик!

Бабушка с дедушкой вручили футболку с надписью «музыкальная группа»

Семья всегда дарит мне что-нибудь, связанное с моим псом. В этом году — тапки-двойники!

Дочка вечно берёт у меня бумагу для принтера, чтобы порисовать, и я подарил ей упаковку в 500 листов

Дочка была в полном восторге! Самый простой подарок в мире.

Этим одеялом бойфренд удивил и меня, и мою собаку

Маме подарили велосипед, и она тут же превратилась в десятилетнюю девочку

Старший брат никогда не подведёт и придумает лучший подарочек

На этой картине от моей девушки есть всё: я, наши попугаи и автомат для пинбола!

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Метки: Юмор   забавно   подарок   подборка   прикол   фото   
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