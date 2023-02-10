В Омске задержали уклониста, пытавшегося поджечь военкомат бутылкой водки

Поджигатель забросал военкомат в Омске импровизированными коктейлями Молотова, но ни один из них не загорелся.
Рано утром 9 февраля неизвестный попытался поджечь сборный окружной пункт областного военкомата на улице Магистральной в Омске, но здание оказалось "огнеупорным". Диверсия не удалась. Не все бутылки с зажигательной смесью долетели до второго этажа, а те, что разбили окно и упал в кабинет, не загорелись.
Сотрудники, пришедшие утром на службу, обнаружили разбитое окно и разбросанные по полу бутылки. Как сообщают в СМИ, между рамами торчала застрявшая непочатая бутыль водки "Русский стандарт", а в кабинете валялась тара из-под гранатового сока, заполненная керосином. Так же на козырьке пристройки силовики нашли следы и сумку с двумя коктейлями Молотова — с керосином и бензином "Калоша"- а также, с тряпками, изолентой и зажигалкой. Похоже, диверсанта кто-то спугнул и он убежал, бросив все свои заготовки.
Сегодня, по сообщениям в СМИ, диверсанта поймали. Им оказался местный житель, 32-летний фрилансер. Он уверяет, что решил поджечь военкомат по собственной воле, его никто не нанимал и никто не обещал заплатить. Сейчас с мужчиной работают следователи. Сообщается, что ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей за хранение амфетамина и уклонение от воинского учёта. В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Задержанному может грозить наказание до пяти лет лишения свободы.
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всё ясно просто торчку после того как ширнулся в голову пришла навязчивая идея, адекватный человек без проблем с башкой понятное дело таким бы страдать не стал