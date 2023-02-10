В Омске задержали уклониста, пытавшегося поджечь военкомат бутылкой водки

Сотрудники, пришедшие утром на службу, обнаружили разбитое окно и разбросанные по полу бутылки. Как сообщают в СМИ, между рамами торчала застрявшая непочатая бутыль водки "Русский стандарт", а в кабинете валялась тара из-под гранатового сока, заполненная керосином. Так же на козырьке пристройки силовики нашли следы и сумку с двумя коктейлями Молотова — с керосином и бензином "Калоша"- а также, с тряпками, изолентой и зажигалкой. Похоже, диверсанта кто-то спугнул и он убежал, бросив все свои заготовки.

Сегодня, по сообщениям в СМИ, диверсанта поймали. Им оказался местный житель, 32-летний фрилансер. Он уверяет, что решил поджечь военкомат по собственной воле, его никто не нанимал и никто не обещал заплатить. Сейчас с мужчиной работают следователи. Сообщается, что ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей за хранение амфетамина и уклонение от воинского учёта. В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Задержанному может грозить наказание до пяти лет лишения свободы.