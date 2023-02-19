В Калининграде задержали подростков, совершивших диверсию на железной дороге

Группа подростков решила подзаработать. Лёгкие деньги нашлись в одном из Телеграм-каналов - там 15-летнему парню пообещали неплохое вознаграждение за непыльную работу. Думал он недолго и пригласил своих друзей присоединиться.





Сказано - сделано. В ночь на 16 февраля неподалёку от Калининграда на станции Рябиновка загорелся релейный шкаф. К моменту приезда оперативников эта конструкция, в которой находятся приборы устройств автоматической блокировки и многое другое, полностью выгорела, из-за чего на 40 минут было задержано движение поездов.



