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В Калининграде задержали подростков, совершивших диверсию на железной дороге

В Калининграде задержали подростков, совершивших диверсию на железной дороге

Автор:
19 февраля 2023 10:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Диверсия   Калининград   Поджог   видео   подростки   полиция   
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Говорят, что действовали по инструкции, но гонорара не получили.

Группа подростков решила подзаработать. Лёгкие деньги нашлись в одном из Телеграм-каналов - там 15-летнему парню пообещали неплохое вознаграждение за непыльную работу. Думал он недолго и пригласил своих друзей присоединиться.


Сказано - сделано. В ночь на 16 февраля неподалёку от Калининграда на станции Рябиновка загорелся релейный шкаф. К моменту приезда оперативников эта конструкция, в которой находятся приборы устройств автоматической блокировки и многое другое, полностью выгорела, из-за чего на 40 минут было задержано движение поездов.


Ущерб от действий малолетних поджигателей оценивают в 480 тысяч рублей.

Чтобы отчитаться перед кураторами о проделанной работе, парни послушно записали видео, вот только денег не получили. Вместо этого к подросткам пришли сотрудники полиции. И теперь их ждут серьезные беседы с родителями, следователями и учителями, а также уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества группой лиц"). Им грозит до 5 лет лишения свободы.


Благо, доказательства вины и искать не нужно - все выходки герои сами записали на смартфоны, не считая видеофиксации с камер наблюдений.

Источник:

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Метки: Ynews   Диверсия   Калининград   Поджог   видео   подростки   полиция   
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6  комментариев
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15k
Совранский 59 минут назад
Зачем сажать? Отправить на завод - эти самые реле собирать! Годик пособирают - глядишь и денег заработают!
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1k
GoInDown 42 минуты назад
Была у родителей ипотека или автокредит будет 2)
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14k
Алексей 55 минут назад
И это поколение NEXT???
Даже последний дебил понимает, что камеры повсеместно, а звонки отслеживаются.
Ссылка youtu.be
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