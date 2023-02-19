В Калининграде задержали подростков, совершивших диверсию на железной дороге

Говорят, что действовали по инструкции, но гонорара не получили.
Группа подростков решила подзаработать. Лёгкие деньги нашлись в одном из Телеграм-каналов - там 15-летнему парню пообещали неплохое вознаграждение за непыльную работу. Думал он недолго и пригласил своих друзей присоединиться.
Сказано - сделано. В ночь на 16 февраля неподалёку от Калининграда на станции Рябиновка загорелся релейный шкаф. К моменту приезда оперативников эта конструкция, в которой находятся приборы устройств автоматической блокировки и многое другое, полностью выгорела, из-за чего на 40 минут было задержано движение поездов.
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Ущерб от действий малолетних поджигателей оценивают в 480 тысяч рублей.
Чтобы отчитаться перед кураторами о проделанной работе, парни послушно записали видео, вот только денег не получили. Вместо этого к подросткам пришли сотрудники полиции. И теперь их ждут серьезные беседы с родителями, следователями и учителями, а также уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества группой лиц"). Им грозит до 5 лет лишения свободы.
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Благо, доказательства вины и искать не нужно - все выходки герои сами записали на смартфоны, не считая видеофиксации с камер наблюдений.
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Даже последний дебил понимает, что камеры повсеместно, а звонки отслеживаются.
Зумеры (поколение Z «зэд») родившиеся после 2000 года. Они родились в бум интернета и соцсетей.