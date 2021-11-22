Оборона важнее: судостроительная верфь ВМС США возвращает невакцинированных рабочих

Всё это стало возможным после того, как Федеральный Суд США приостановил действие закона от администрации президента Байдена, требующего от всех работодателей со 100 или более работниками иметь мандат на вакцинацию.

Позже, управление в Министерстве труда США, которое занимается вопросами охраны труда и профилактики профзаболеваний (OSHA), также заблокировало реализацию проекта Байдена , с целью его пересмотра.





Тем временем в России всё происходит наоборот:





