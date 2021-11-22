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Оборона важнее: судостроительная верфь ВМС США возвращает невакцинированных рабочих

Оборона важнее: судостроительная верфь ВМС США возвращает невакцинированных рабочих (2 фото + 2 видео)

Автор:
22 ноября 2021 23:31
Сообщество : Жизнь в США
Метки: *****т   Россия   байден   видео   закон   оборонка   приостановка   сша   
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В Соединённых Штатах предприятие военно-промышленного комплекса приглашает на работу, ранее отстранённых из-за отсутствия прививки от COVID-19, сотрудников.

Как сообщил сегодня на своих страницах The Western Journal, Крупный судостроительный завод Вирджинии, производящий суда для ВМС США, и дальше будет уделять внимание противоэпидемическим мерам безопасности, таким, как защитные маски и соблюдение дистанции. Однако, ради поддержания своего функционала уже не требует вакцинации работников от коронавируса. А в понедельник пригласил, ранее отстранённых не привитых от ковида сотрудников обратно, на свои рабочие места.


Всё это стало возможным после того, как Федеральный Суд США приостановил действие закона от администрации президента Байдена, требующего от всех работодателей со 100 или более работниками иметь мандат на вакцинацию.

Позже, управление в Министерстве труда США, которое занимается вопросами охраны труда и профилактики профзаболеваний (OSHA), также заблокировало реализацию проекта Байдена , с целью его пересмотра.


Тем временем в России всё происходит наоборот:



В прошлый понедельник на Дальнем Востоке порядка 1 000 человек не пустили на оборонный судоремонтный завод ССК «Звезда», аннулировав их пропуска, за отказ от вакцинации, без сохранения заработной платы, в нарушение законов России, перечисленных в ролике. Практически уволено 2/5 работников судостроительного комбината - работоспособность предприятия, работавшего на ВМФ, поставлена под вопрос.


Как и в вышеописанном случае 15 ноября, около 500 работников Авиационной Компании «Прогресс», которая занимается военными вертолётами, были отстранены от работы, как отказавшиеся прививаться. Потеря такого количества квалифицированных рабочих не может не сказаться на результатах работы для ВВС РФ.

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Метки: *****т   Россия   байден   видео   закон   оборонка   приостановка   сша   
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Fishki_surfer 2 часа назад
Тем временем, 90% федеральных работников в США привиты и 5% имеют отвод по медицинским или религиозным причинам.
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