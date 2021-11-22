Оборона важнее: судостроительная верфь ВМС США возвращает невакцинированных рабочих

В Соединённых Штатах предприятие военно-промышленного комплекса приглашает на работу, ранее отстранённых из-за отсутствия прививки от COVID-19, сотрудников.
Как сообщил сегодня на своих страницах The Western Journal, Крупный судостроительный завод Вирджинии, производящий суда для ВМС США, и дальше будет уделять внимание противоэпидемическим мерам безопасности, таким, как защитные маски и соблюдение дистанции. Однако, ради поддержания своего функционала уже не требует вакцинации работников от коронавируса. А в понедельник пригласил, ранее отстранённых не привитых от ковида сотрудников обратно, на свои рабочие места.
BREAKING REPORT: Biden Administration in FULL RETREAT— Federal Vaccine Mandate NOW *SUSPENDED* Due to ‘Onslaught of Legal Challenges’...— Chuck Callesto (@ChuckCallesto) November 17, 2021
Всё это стало возможным после того, как Федеральный Суд США приостановил действие закона от администрации президента Байдена, требующего от всех работодателей со 100 или более работниками иметь мандат на вакцинацию.
Позже, управление в Министерстве труда США, которое занимается вопросами охраны труда и профилактики профзаболеваний (OSHA), также заблокировало реализацию проекта Байдена , с целью его пересмотра.
Тем временем в России всё происходит наоборот:
ССК «Звезда»
Источник:
В прошлый понедельник на Дальнем Востоке порядка 1 000 человек не пустили на оборонный судоремонтный завод ССК «Звезда», аннулировав их пропуска, за отказ от вакцинации, без сохранения заработной платы, в нарушение законов России, перечисленных в ролике. Практически уволено 2/5 работников судостроительного комбината - работоспособность предприятия, работавшего на ВМФ, поставлена под вопрос.
ООО Арсеньевская Авиационная Компания «Прогресс»
Источник:
Как и в вышеописанном случае 15 ноября, около 500 работников Авиационной Компании «Прогресс», которая занимается военными вертолётами, были отстранены от работы, как отказавшиеся прививаться. Потеря такого количества квалифицированных рабочих не может не сказаться на результатах работы для ВВС РФ.
Источник:
- Америку не запугать: Байден обратился к народу в связи с гибелью военных в Кабуле
- Президент США забыл, где находится Белый дом, и зашел в кусты
- Мавр сделал своё дело, мавр может уходить: Столтенберг и Байден заявили, что в Афганистане больше делать нечего
- "Парень снизу": президент США запамятовал имя премьер-министра Австралии
- В Вашингтоне американец грозит взорвать два квартала и требует разговора с президентом
Понравилось11
Если вдруг интересно, сколько на самом деле белых людей среди федералов, то вот статистика: