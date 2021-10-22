"Батарейки разрядились?": пользователи Сети гадают, что приключилось с президентом США

Джо Байден в который раз заставляет удивляться и беспокоиться интернет-пользователей. На встрече с избирателями дедушка завис с поднятыми руками и простоял так довольно длительное время. Что с ним...