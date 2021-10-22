"Батарейки разрядились?": пользователи Сети гадают, что приключилось с президентом США

Джо Байден в который раз заставляет удивляться и беспокоиться интернет-пользователей. На встрече с избирателями дедушка завис с поднятыми руками и простоял так довольно длительное время. Что с ним происходит?
В то время, как ведущий зачитывал вопрос о темпах инфляции в США, Джо Байден согнул руки в локтях и сжал кулаки. Простояв в таком положении секунд 15, он, наконец, "отвис" и принял естественную позу.
President Biden says he expects gas prices will stay high until 2022.— CNN (@CNN) October 22, 2021
“I don’t see anything that’s going to happen in the meantime that’s going to significantly reduce gas prices” #BidenTownHall https://t.co/2a7F6JKm0H pic.twitter.com/EOxLdHIgYa
Что означала эта поза утопленника? Таким вопросом задались пользователи Сети и американского, и русскоязычного сегмента.
"Мой ребенок делает то же самое, когда хочет в туалет", — пишет Halloween Guy Don Diesel.
"Может, у него пропала мышечная память, потому что ему пришлось выдать аж целых две речи за день?" — предполагает Teledamus.
"Воображает, что держит лыжные палки?" - догадывается @SaraSwe96547055
"Когда вы покакали в подгузники, и не ожидали этого" - иронизирует @GRITTYSCITY1
Джо Байден и раньше вел себя нестандартно. То президент США забыл имя премьер-министра Астралии, то забыл, где находится Белый дом и случайно зашел в кусты. А однажды и вовсе попал в неловкую ситуацию, случайно произнеся нецензурное слово, которым в англоязычных странах называют представителей секс-меньшинств. Похоже, некоторая часть американцев специально смотрит новостные передачи - вдруг их лидер еще что-нибудь отчубучит. И он явно оправдывает все ожидания.
Источник:
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Несите нового.
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Джо Байден в который раз заставляет удивляться и беспокоиться интернет-пользователей. На встрече с избирателями дедушка завис с поднятыми руками и простоял так довольно длительное время. Что с ним...
Ну дык... Простатит в этом возрасте - дело обычное. А как прихватит - так и не такую позу примешь. Лучше уж так, чем принародно штаны обмочить. Лицо у него напряжённое, возможно, терпит, бедняга.
Будем в его возрасте - будем его судить по себе... Далеко не каждый из нас доживет до этих лет в более твердой памяти.
Лично я не вижу ничего странного. Это если объективно и всего лишь моя личная точка зрения.
Мемы из этой позы делать - да, самое оно. Думаю, они даже его самого порадуют... Думаю, у него хватит самоиронии и здравого смысла. Но смеяться над человеком - мне кажется, это перебор.
В том числе и с нашим президентом.
Десять нелепых ситуаций с Путиным.
К слову, глядя на вот это вот всё, можно в очередной раз убедиться, что в современном капиталистическом мире реально правят транснациональные финансово-промышленные элиты, а не персонажи, изображающие из себя руководителей государств. Эти элиты и формируют всю вертикаль власти! Народ, "демократические выборы" и прочая атрибутика лишь легитимизируют принятые узкой группой людей решения! США тому яркий пример, а уж за наших и говорить не приходится!
Вот то ли дело мир социалистический. Там все руководители были очень дееспособные с отличным состоянием здоровья, а не петрушки, изображающие из себя руководителей государства, за спиной которых элиты обделывали свои дела.
И к власти он пришел довольно молодым и полным сил.
А вот дедушка Байден, будучи УЖЕ в таком состоянии, лишь только еще вступил во власть. Причем с громко озвученными планами и намерениями переделать все, что наворотил его предшественник. Сторонников которого он публично называет "внутренними террористами". Хотя он уже и себя самого контролировать не очень может.
В этом - разница. И большая