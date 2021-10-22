"Батарейки разрядились?": пользователи Сети гадают, что приключилось с президентом США

Что означала эта поза утопленника? Таким вопросом задались пользователи Сети и американского, и русскоязычного сегмента.

"Мой ребенок делает то же самое, когда хочет в туалет", — пишет Halloween Guy Don Diesel.

"Может, у него пропала мышечная память, потому что ему пришлось выдать аж целых две речи за день?" — предполагает Teledamus.

"Воображает, что держит лыжные палки?" - догадывается @SaraSwe96547055

"Когда вы покакали в подгузники, и не ожидали этого" - иронизирует @GRITTYSCITY1