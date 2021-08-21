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Мавр сделал своё дело, мавр может уходить: Столтенберг и Байден заявили, что в Афганистане больше делать нечего

Мавр сделал своё дело, мавр может уходить: Столтенберг и Байден заявили, что в Афганистане больше делать нечего (3 фото + 1 видео)

Автор:
21 августа 2021 01:14
Сообщество : Военное
Метки: афганистан   байден   видео   войска   вывод   нато   столтенберг   сша   
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Представители НАТО заявили о завершении своей миссии в Афганистане. Союзники по блоку сейчас дислоцируются только на территории аэропорта Кабула.

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Метки: афганистан   байден   видео   войска   вывод   нато   столтенберг   сша   
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119k
arek14 5 часов назад
Рубрика - "Лицемерные мрази"

Хроники Еб, ана, рия #facebook

Дочь лидера Талибана живет в Швейцарии . Ходит с открытым лицом , одевается свободно, по выбору и желанию. Лицемерные мракобесы
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12k
Кархародон 3 минуты назад
Я не понимаю чего тут всех так колбасит? Ушли проклятые враги-американцы, пришли вменяемые (С.) талибы, союзники, даже посольство не надо эвакуировать. Это ж победа российской дипломатии! Не?
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4k
просто Дмитрий 8 минут назад
ему хоть ссы в глаза...всё Божья роса
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
Похоже, что Байден посмотрел наконец-то фильм "War Machine" с Бредом Питтом.
https://www.imdb.com/title/tt4758646/https://www.imdb.com/title/tt4758646/

Кстати, классное кино, рекомендую, если то не видел.
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4k
Shtoppi 3 часа назад
<<...война будет окончена. Мы победили террористов;>>
Что-то я очень в этом сомневаюсь.
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3k
Иван 4 часа назад
Вот что бывает когда постоянно меняют президентов.
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426
КакогоХу 4 часа назад
Два гомика
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1k
Дмитрий Круглов 4 часа назад
Они осознанно хотели то, что получилось?
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37k
Андрей 4 часа назад
Сначала они победили у себя коррупцию, назвав её лоббированием интересов. Сейчас через ООН продавят идею, что бармалеи в Афганистане хорошие, а не террористы и победа в кармане.
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1k
Павел Астахов 5 часов назад
На фоне всех этих "глубокомысленных" ответов возникает вопрос: зачем вы туда входили и что вы там делали?!
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10k
Underwood 6 часов назад
Победили террористов...мдя...
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13k
Александр 6 часов назад
Не, молодцы, чё... Снабдили боле-менее современным оружием толпу "бармалеев" практически у границ РФ, у которой ещё " геморрой" с Украиной... Глубоко-стратегическая задача выполнена, можно раздавать ордена....
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48
Юденич Иван Полминуты назад
Официально не воюет, на самом деле воюет. Кстати Россия этот геморрой с Украиной сама себе нажила.
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4k
alex 6 часов назад
старый маразматик
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