Мавр сделал своё дело, мавр может уходить: Столтенберг и Байден заявили, что в Афганистане больше делать нечего

Представители НАТО заявили о завершении своей миссии в Афганистане. Союзники по блоку сейчас дислоцируются только на территории аэропорта Кабула.
«НАТО завершила свою военную миссию в Афганистане. Союзники теперь находятся на территории аэропорта. Разные страны сделали всё возможное для вывода всех сил и возвращения всего оборудования», — приводит слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сказанные по итогам видеоконференции глав МИД НАТО Lenta.ru со ссылкой на агентство РИА Новости.
Далее он пояснил, что часть доставленного странами-членами альянса вооружения, снаряжения и боевой техники осталась в Афганистане. Всё, что успели уничтожили или вывезли. Глава НАТО, также напомнил о готовности некоторых стран разместить у себя помогавших США афганцев — тех, кто подал на специальную иммиграционную визу и ожидает решения американских властей.
В свою очередь, президент США Джо Байден также выступил с речью, по поводу вывода американских войск с территории Афганистана.
Telegram-канал "Mash" перевёл и изложил её в следующем виде:
— он всем сердцем с американскими солдатами. Как и прежде, когда его сын служил в Ираке;
— он не может обещать, что эвакуируют всех американцев из Афганистана, но будет стремиться;
— войска будут выведены, война будет окончена. Мы победили террористов;
— никаких проблем с доверием, со стороны союзников НАТО он не видит;
— почему мы вывели войска? Потому что американцев больше не атакуют.
— короче, деньги есть, но вы там держитесь (ладно, это нет).
При этом как стало известно из сообщения РИА Новости, американский военнослужащий - ветеран Афганистана назвал действия Байдена национальным позором для США.
Источник:
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Хроники Еб, ана, рия #facebook
Дочь лидера Талибана живет в Швейцарии . Ходит с открытым лицом , одевается свободно, по выбору и желанию. Лицемерные мракобесы
https://www.imdb.com/title/tt4758646/https://www.imdb.com/title/tt4758646/
Кстати, классное кино, рекомендую, если то не видел.
Что-то я очень в этом сомневаюсь.