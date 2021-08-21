Мавр сделал своё дело, мавр может уходить: Столтенберг и Байден заявили, что в Афганистане больше делать нечего

В свою очередь, президент США Джо Байден также выступил с речью, по поводу вывода американских войск с территории Афганистана.

Telegram-канал "Mash" перевёл и изложил её в следующем виде:

— он всем сердцем с американскими солдатами. Как и прежде, когда его сын служил в Ираке;

— он не может обещать, что эвакуируют всех американцев из Афганистана, но будет стремиться;

— войска будут выведены, война будет окончена. Мы победили террористов;

— никаких проблем с доверием, со стороны союзников НАТО он не видит;

— почему мы вывели войска? Потому что американцев больше не атакуют.

— короче, деньги есть, но вы там держитесь (ладно, это нет).