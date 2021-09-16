"Парень снизу": президент США запамятовал имя премьер-министра Австралии

в ходе онлайн-саммита с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном президента США Джо Байдена настиг очередной конфуз...
Мероприятие было если и не судьбоносным, то, во всяком случае, весьма ответственным, на нём обсуждался новый военный союз: США, Великобритания и Австралия совместно, по задумке западных идеологов, собирались бросить вызов могуществу Китая.
Однако Байден смазал торжественность момента, когда решил поблагодарить своих коллег и сделал это так, что американцы, вероятно, плачут до сих пор: одни со стыда - другие со смеху.
"Спасибо, Борис. И я хочу поблагодарить вот этого парня снизу. Спасибо большое, друг. Я ценю это, господин премьер-министр", - заявил Байден, обращаясь к экрану, на котором в тот момент было изображение Моррисона, сообщают на REN TV.
"Парень снизу", учитывая важность момента, сделал вид, что не заметил ляпа и поблагодарил Байдена в ответ.
P.S.
Следует заметить, что с Сонным Джо это не впервой - прошлый раз был: тот парень, который управляет этим подразделением (министр обороны Ллойд Остин).
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Иногда я говорю сам с собой и мы оба смеёмся.
Никакого оскорбления нет. По сути, чуть неформально сказал "парень из Кто-под-нами-вверх-ногамии"
Его пожалеть нужно.