"Парень снизу": президент США запамятовал имя премьер-министра Австралии

Однако Байден смазал торжественность момента, когда решил поблагодарить своих коллег и сделал это так, что американцы, вероятно, плачут до сих пор: одни со стыда - другие со смеху.

"Спасибо, Борис. И я хочу поблагодарить вот этого парня снизу. Спасибо большое, друг. Я ценю это, господин премьер-министр", - заявил Байден, обращаясь к экрану, на котором в тот момент было изображение Моррисона, сообщают на REN TV.

"Парень снизу", учитывая важность момента, сделал вид, что не заметил ляпа и поблагодарил Байдена в ответ.