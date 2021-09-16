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"Парень снизу": президент США запамятовал имя премьер-министра Австралии

"Парень снизу": президент США запамятовал имя премьер-министра Австралии (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2021 08:32
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Австралия   Союз   байден   великобритания   видео   джо   онлайн-саммит   сша   
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в ходе онлайн-саммита с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном президента США Джо Байдена настиг очередной конфуз...

Мероприятие было если и не судьбоносным, то, во всяком случае, весьма ответственным, на нём обсуждался новый военный союз: США, Великобритания и Австралия совместно, по задумке западных идеологов, собирались бросить вызов могуществу Китая.

Однако Байден смазал торжественность момента, когда решил поблагодарить своих коллег и сделал это так, что американцы, вероятно, плачут до сих пор: одни со стыда - другие со смеху.


"Спасибо, Борис. И я хочу поблагодарить вот этого парня снизу. Спасибо большое, друг. Я ценю это, господин премьер-министр", - заявил Байден, обращаясь к экрану, на котором в тот момент было изображение Моррисона, сообщают на REN TV.


"Парень снизу", учитывая важность момента, сделал вид, что не заметил ляпа и поблагодарил Байдена в ответ. 

P.S.

Следует заметить, что с Сонным Джо это не впервой - прошлый раз был: тот парень, который управляет этим подразделением (министр обороны Ллойд Остин).


Источник:

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Метки: Австралия   Союз   байден   великобритания   видео   джо   онлайн-саммит   сша   
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15  комментариев
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119k
arek14 Час назад
Пля, это уже клиника по типу:
Иногда я говорю сам с собой и мы оба смеёмся.
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−34
Lux Indique 4 минуты назад
оставьте старика в покое)
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10k
Александр Полчаса назад
Я тоже не знаю его имя. Так что, всё нормально.
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1k
fraxinus Полчаса назад
Такого рода шутки популярны прежде всего в самой Австралии, старый дед прикаливается как умеет.
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558
Mowgley 45 минут назад
Австралия и есть снизу, взгляните на глобус
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65
Nane First NameLast 49 минут назад
На фоне Байдена даже Обама не так смешно смотрится. Интересно, что бы сказали отцы-основатели про Байдена?
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3k
Том Сойер 51 минуту назад
дедушка продолжает отжигать......
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6k
Maximvs 57 минут назад
down under - это такое же приклеившееся к Австралии прозвище, как "Страна березок" "Незалежная" и тд....
Никакого оскорбления нет. По сути, чуть неформально сказал "парень из Кто-под-нами-вверх-ногамии"
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2k
Александр Час назад
Отстаньте от деда! Не мочится под себя и то хорошо.
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18k
SolomonA Час назад
Все правильно он сказал. Вы карту видели - Австралия внизу. Ниже только Антарктида.
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2k
Sergius SPb Час назад
По сути отношения американцев ко всему остальному миру определение "парень снизу" это американское определение других в мировой иерархии.
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951
Yuri Час назад
Ну кто сверху, а кто снизу зависит от системы координат, но в любом случае парень был вверх ногами
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208k
Барон Мюнхгаузен. Час назад
E дедушки уже маразм, не нужно смеяться.
Его пожалеть нужно.
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