Америку не запугать: Байден обратился к народу в связи с гибелью военных в Кабуле

А вот краткий перевод речи Байдена от Telegram-канала "Mash":





Президент США Джозеф Байден обратился к нации по поводу терактов в Кабуле. Что сказал:

— американские служащие, отдавшие свои жизни в Афганистане — герои;

— жизни, которые мы отдали сегодня — жизни за Америку, за свободу, за других;

— мы не простим тех, кто устроил эти атаки, мы не забудем, мы заставим вас заплатить, за то, что вы сделали;

— мы закончим миссию по эвакуации, террористы не остановят нашу миссию, мы ответим силой;

— я удовлетворяю каждый запрос командиров, чтобы обеспечить безопасность наших граждан и союзников в Кабуле;

— Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям ИГ (запрещённого в РФ) после терактов;

— США покинут Афганистан 31 августа, если не произойдёт чего-то неординарного.