Америку не запугать: Байден обратился к народу в связи с гибелью военных в Кабуле

Президент США Джо Байден обратился к нации после терактов в столице Афганистана Кабуле, которые унесли жизни 13 американских военных. По этому же поводу сделала заявление для журналистов пресс-секретарь белого дома Джен Псаки.
«Мы не простим, мы не забудем. Мы будем охотиться за вами и заставим вас заплатить <...> Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем. <...> Мы спасём американцев. Мы вывезем наших афганских союзников, <...> Америку не запугать», — приводит выдержки из речи американского президента агентство Anews.
А вот краткий перевод речи Байдена от Telegram-канала "Mash":
Президент США Джозеф Байден обратился к нации по поводу терактов в Кабуле. Что сказал:
— американские служащие, отдавшие свои жизни в Афганистане — герои;
— жизни, которые мы отдали сегодня — жизни за Америку, за свободу, за других;
— мы не простим тех, кто устроил эти атаки, мы не забудем, мы заставим вас заплатить, за то, что вы сделали;
— мы закончим миссию по эвакуации, террористы не остановят нашу миссию, мы ответим силой;
— я удовлетворяю каждый запрос командиров, чтобы обеспечить безопасность наших граждан и союзников в Кабуле;
— Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям ИГ (запрещённого в РФ) после терактов;
— США покинут Афганистан 31 августа, если не произойдёт чего-то неординарного.
Более полно обращение президента после атак в Кабуле опубликовано на канале "Вашингтон пост" :
Источник:
От имени администрации Белого дома прокомментировала ситуацию и ответила на вопросы журналистов пресс-секретарь Джен Псаки.
«Это не день для политиканства. Мы ожидаем, что всякий американец, будь он избранным лицом или таковым не являясь, встанет плечом к плечу вместе с нами и разделит решимость преследовать, драться и убивать этих террористов, где бы они ни находились», — заявила на брифинге Псаки.
Источник:
Напомним, что ответственность за недавние теракты в Кабуле взяла на себя организация, известная как «ИГ в Хорасане» (запрещена в РФ), которая действует на территории Афганистана и Пакистана.
Менее суток назад публиковался материал с подробностями этих кровавых акций, унёсших десятки жизней мирных граждан Афганистана, боевиков Талибан (запрещены в РФ) и американских военных.
Предупреждение: материал не предназначен для просмотра женщинами, детьми и лицами с неустойчивой психикой.
Источник:
- На саммите G7 Байден "потерялся" и попал на видео
- Речь Байдена была настолько благозвучна, что сенатор чуть не свалился в объятия Морфея
- Президент США забыл, где находится Белый дом, и зашел в кусты
- Дженнифер Псаки станет пресс-секретарём Белого дома
- Байден сорвал одуванчик, чтобы преподнести жене, и попал на видео
Понравилось26
Чтобы американцы задержались . И тем самым насолить талибам?
А теперь, когда есть реальный повод сравнять с землёй всех бармалеев, они просто взяли в рот.
27-8-2021: Мы не простим, мы не забудем. Мы отомстим сраным междутеррористам за их трусливые атаки на нашу демократию. Скоро наши славные колониальные солдаты вторгнуться в Донбасс, чтобы отомстить путинистам. Мы будем охотиться за вами и заставим вас заплатить. Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем.
Какие красивые слова.
Вот только возникает вопрос - а чем вы там 20 лет занимались?
Я уж молчу про связь пентагона с семьей бен ладена, заливанием тучи бабла, да и в принципе организации кучи всякого дерьма.
Ну да это, наверное, другое