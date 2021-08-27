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Америку не запугать: Байден обратился к народу в связи с гибелью военных в Кабуле

Америку не запугать: Байден обратился к народу в связи с гибелью военных в Кабуле (3 фото + 3 видео)

Автор:
27 августа 2021 11:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: байден   взрывы   видео   кабул   обращение   политика   псаки   сша   
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Президент США Джо Байден обратился к нации после терактов в столице Афганистана Кабуле, которые унесли жизни 13 американских военных. По этому же поводу сделала заявление для журналистов пресс-секретарь белого дома Джен Псаки.

«Мы не простим, мы не забудем. Мы будем охотиться за вами и заставим вас заплатить <...> Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем. <...> Мы спасём американцев. Мы вывезем наших афганских союзников, <...> Америку не запугать», — приводит выдержки из речи американского президента агентство Anews.

А вот краткий перевод речи Байдена от Telegram-канала "Mash":


Президент США Джозеф Байден обратился к нации по поводу терактов в Кабуле. Что сказал:

— американские служащие, отдавшие свои жизни в Афганистане — герои;

— жизни, которые мы отдали сегодня — жизни за Америку, за свободу, за других;

— мы не простим тех, кто устроил эти атаки, мы не забудем, мы заставим вас заплатить, за то, что вы сделали;

— мы закончим миссию по эвакуации, террористы не остановят нашу миссию, мы ответим силой;

— я удовлетворяю каждый запрос командиров, чтобы обеспечить безопасность наших граждан и союзников в Кабуле;

— Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям ИГ (запрещённого в РФ) после терактов;

— США покинут Афганистан 31 августа, если не произойдёт чего-то неординарного.

Более полно обращение президента после атак в Кабуле опубликовано на канале "Вашингтон пост" :

От имени администрации Белого дома прокомментировала ситуацию и ответила на вопросы журналистов пресс-секретарь Джен Псаки.


«Это не день для политиканства. Мы ожидаем, что всякий американец, будь он избранным лицом или таковым не являясь, встанет плечом к плечу вместе с нами и разделит решимость преследовать, драться и убивать этих террористов, где бы они ни находились», — заявила на брифинге Псаки.


Напомним, что ответственность за недавние теракты в Кабуле взяла на себя организация, известная как «ИГ в Хорасане» (запрещена в РФ), которая действует на территории Афганистана и Пакистана.


Менее суток назад публиковался материал с подробностями этих кровавых акций, унёсших десятки жизней мирных граждан Афганистана, боевиков Талибан (запрещены в РФ) и американских военных.


Предупреждение: материал не предназначен для просмотра женщинами, детьми и лицами с неустойчивой психикой.

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Метки: байден   взрывы   видео   кабул   обращение   политика   псаки   сша   
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20k
pssst 56 минут назад
Мысль "е#аный стыд" сегодня объединила республиканцев с демократами. Скоро блмщики выйдут на улицы с требованием вернуть Трампа.
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1k
K_II_T Минуту назад
А какой смысл в теракте?
Чтобы американцы задержались . И тем самым насолить талибам?
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24k
Батончик с маком 17 минут назад
Теперь пиндосам нужна новая война. А то даже Табаки над ними ржут. Значит будут искать самую слабую страну чтоб устроить новый майдан.
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31k
Григорий 20 минут назад
Чтобы найти несуществующее химическое оружие, они расхреначили весь Ирак.
А теперь, когда есть реальный повод сравнять с землёй всех бармалеев, они просто взяли в рот.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
11-9-2001: Мы не простим, мы не забудем. Мы отомстим сраным междутеррористам за их трусливые атаки на нашу демократию. Скоро наши славные колониальные солдаты вторгнуться в Афганистан и Ирак, чтобы отомстить террорюгам. Мы будем охотиться за вами и заставим вас заплатить. Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем.

27-8-2021: Мы не простим, мы не забудем. Мы отомстим сраным междутеррористам за их трусливые атаки на нашу демократию. Скоро наши славные колониальные солдаты вторгнуться в Донбасс, чтобы отомстить путинистам. Мы будем охотиться за вами и заставим вас заплатить. Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем.
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3k
Горожанин Полчаса назад
Народ США уже все заплатил - Бейденом и Псаки.
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297
MC Полчаса назад
Даже трудно представить, что последнюю неделю переживают либерасты всех мастей... Пи...дец гегемону, сдулся. А как же дерьмократия? Свобода слова? Что ждет трансгендеров, педерастов и прочую больную сволочь?
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17k
KOSTELLO 46 минут назад
"Мы ожидаем, что всякий американец, будь он избранным лицом или таковым не являясь, встанет плечом к плечу вместе с нами и разделит решимость преследовать, драться и убивать этих террористов"

Какие красивые слова.
Вот только возникает вопрос - а чем вы там 20 лет занимались?
Я уж молчу про связь пентагона с семьей бен ладена, заливанием тучи бабла, да и в принципе организации кучи всякого дерьма.
Ну да это, наверное, другое
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27k
lem02 50 минут назад
О победе над ИГ объявляли все кому не лень. А оно вона как...
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