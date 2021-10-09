Байден начал путать женщин с мужчинами

Глава Соединённых Штатов вновь попутал берега...
Как сообщают РИА Новости, президент США Джо Байден обратился к женщине — мэру Чикаго Лори Лайтфут, назвав её "мистером" во время выступления в штате Иллинойс.
На это недоразумение обратили внимание пользователи сети. Отрывок с ляпом, по меткому выражению Трампа, "сонного Джо" быстро набрал популярность в Twitter.
Wait… did @JoeBiden just call Lori Lightfoot “Mr. Mayor?”— Kate Hyde (@KateHydeNY) October 7, 2021
What am I missing? pic.twitter.com/J3o3Ohb7Oz
"Подождите, Байден только что обратился к Лори Лайтфут "мистер мэр"? Я что-то пропустила?" — таким образом, автор публикации озаглавила это видео.
А несколько ранее:
Байден назвал Путина - Клутиным, а вакцинацию - эскалацией и чуть не заснул.
Глава Белого Дома назвал премьер-министра Австралии Скотта Моррисона: "Тот парень снизу...", а министра обороны Ллойда Остина: "Тот парень, который управляет этим подразделением...".
Но хуже всего, оговорился и назвал голубых бранным словом - этого ему точно не простят!
Источник:
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Её любой человек спутает с мужчиной!
Боюсь, не выдержу...