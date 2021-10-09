Байден начал путать женщин с мужчинами

Как сообщают РИА Новости, президент США Джо Байден обратился к женщине — мэру Чикаго Лори Лайтфут, назвав её "мистером" во время выступления в штате Иллинойс.

На это недоразумение обратили внимание пользователи сети. Отрывок с ляпом, по меткому выражению Трампа, "сонного Джо" быстро набрал популярность в Twitter.