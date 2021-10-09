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Байден начал путать женщин с мужчинами

Байден начал путать женщин с мужчинами (2 фото)

Автор:
09 октября 2021 07:14
Сообщество : Жизнь в США
Метки: байден   видео   женщину   ляп   политика   попутал   сонный джо   сша   
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Глава Соединённых Штатов вновь попутал берега...

Как сообщают РИА Новости, президент США Джо Байден обратился к женщине — мэру Чикаго Лори Лайтфут, назвав её "мистером" во время выступления в штате Иллинойс.

На это недоразумение обратили внимание пользователи сети. Отрывок с ляпом, по меткому выражению Трампа, "сонного Джо" быстро набрал популярность в Twitter.


"Подождите, Байден только что обратился к Лори Лайтфут "мистер мэр"? Я что-то пропустила?" — таким образом, автор публикации озаглавила это видео.


А несколько ранее:


Байден назвал Путина - Клутиным, а вакцинацию - эскалацией и чуть не заснул.


Глава Белого Дома назвал премьер-министра Австралии Скотта Моррисона: "Тот парень снизу...", а министра обороны Ллойда Остина: "Тот парень, который управляет этим подразделением...".


Но хуже всего, оговорился и назвал голубых бранным словом - этого ему точно не простят!



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Метки: байден   видео   женщину   ляп   политика   попутал   сонный джо   сша   
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27  комментариев
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15k
Теуш Алексей 2 часа назад
Справедливости ради следует отметить, что в Соединённых Штатах 3,14дорасов попутать мужика с бабой немудрено. А дедушка старый... А вот эта мэрша...
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−4
натяжитель 12 минут назад
главное что бы он слив бачка с ядерным чемоданом не перепутал ...
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1k
Vovan Petroff Полчаса назад
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1k
Максим Час назад
Чему удивляетесь он правильно все сказал. вот фото мера Чикаго с супругой
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1k
🇷🇺🅼🅰🅺🅲🇷🇺 Час назад
Авторша, ты видела этого мэра?
Её любой человек спутает с мужчиной!
Ссылка youtu.be


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172
Pterocactus 🇷🇺🅼🅰🅺🅲🇷🇺 48 минут назад
Этих 3,14дарасов(лесбиянок) хрен разберёшь!
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1k
Mowgley Час назад
Я бы тоже сказал, что это мэр

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2k
Frank Borman Час назад
Йося, пора уже на покой! Если голова дырявая и память отказывает, то тут уже ничего не поможет.
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29k
a.fey 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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563
X Æ A-12 2 часа назад
Так эта мэр Чикаго - лисбуха стремная.
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64k
Viktor 2 часа назад
Дедушка старенький, ему всё равно...
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1k
Вера Вербная 2 часа назад
Отличная иллюстрация к "слогану" "Мы ждём перемен". Американцы дождались, их можно поздравить:)))
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497
Anal Aggressor 2 часа назад
Эскалация проходит по плану?
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1k
sedoisever 2 часа назад
За голубых можно простить ему остальное. )
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272
阿鋒 3 часа назад
Ему бы с Псаки вместе гастролировать по всему миру, он жжет, а она тут же отдувается :)
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