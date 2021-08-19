В Вашингтоне американец грозит взорвать два квартала и требует разговора с президентом

На данный момент известно, что у библиотеки Конгресса припаркован, якобы начинённый взрывчаткой, автомобиль из которого гражданин США ведёт прямую трансляцию и только что озвучил свои требования.
"Если вы застрелите меня, вместе со мной погибнут ещё два квартала", - заявил бомбист, перед тем как объявить свои требования.
Затем залил в сеть видео из своей машины.
После чего мужчина рассказал, что его имя Рэй Росберри. И это он находится в заминированном грузовике в центре Вашингтона, А нужно ему ни много ни мало - поболтать со стариной Джо, то есть с президентом США Джо Байденом. В противном случае он взорвёт бомбу.
Совсем недавно он вёл из машины прямую трансляцию на фейсбуке, но его страничку от греха подальше оперативно снесли, сообщает Telegram-канал "Mash".
Ранее было известно, что полиция, получив сообщение о заминированном грузовике у библиотеки Конгресса, отправила к месту парковки подозрительного транспортного средства специальную технику и объявила об эвакуации людей из соседних зданий. Жителей города попросили избегать опасной зоны.
Пока неизвестно, о чём Рэй Росберри собрался беседовать с Джо Байденом, но судя по разбросанным вокруг машины деньгам - вопросы об экономике страны будут не последними.
Судя по всему, ситуация близится к развязке и "старина Джо" не так прост, чтобы сменить президентское кресло на сиденье в заминированном грузовичке, для разговора с гражданином своей свободной страны, ведь так и по лицу схлопотать можно. А нам ничего не остаётся, кроме, как следить за развитием событий.
UPD
"Когда верстался номер": пришло сообщение, что Рэй Росберри без боя сдался полиции. По информации СМИ, он страдает шизофренией.
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P.S. Классная страна США - можно быть шизофреником, при этом иметь права на вождение и раскатывать по дорогам штатов. Или такой диагноз был поставлен Росберри за час до ареста?
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Понравилось21
Слава Урфину Джусу!
Когда хотят взорвать, идут и взрывают без всякого киздежа.
2. Диагноз, скорее всего поставили через час после ареста.