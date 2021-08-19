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В Вашингтоне американец грозит взорвать два квартала и требует разговора с президентом

В Вашингтоне американец грозит взорвать два квартала и требует разговора с президентом (3 фото + 3 видео)

Автор:
19 августа 2021 21:48
Сообщество : Жизнь в США
Метки: байден   бомба   вашингтон   видео   конгресс   сша   террорист   требования   
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На данный момент известно, что у библиотеки Конгресса припаркован, якобы начинённый взрывчаткой, автомобиль из которого гражданин США ведёт прямую трансляцию и только что озвучил свои требования.

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Метки: байден   бомба   вашингтон   видео   конгресс   сша   террорист   требования   
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11  комментариев
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16k
Maks Es Час назад
Быть недовольным жизнью в Изумрудном городе на холме может только шизофреник, снявший зелёные очки!
Слава Урфину Джусу!
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20k
Андрей Иванов 5 минут назад
Это был бы разговор шизофреника с маразматиком. Просто Джо так и не смогли быстро вывести из комы
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59
Вадим Курбатов 14 минут назад
Так-то Россия ещё более классная страна - здесь можно быть шизофреником, при этом сидеть, например, в Госдуме)
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14k
vikklu Полчаса назад
Был бы шизиком, так и подорвался бы. А так, просто наивный, но не самоубийца.
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
Еще один амерский кретин который не смог. Болтолог.
Когда хотят взорвать, идут и взрывают без всякого киздежа.
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134
Виталий Васильев 46 минут назад
этим и отличается "демократия"от нашей российской монархии.у нас скорее всего пошли бы на взрыв,еще и озвучили все в угоду себе с целью оправдать спи..нные ср-ва.
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25k
Григорий Час назад
Можно быть Байденом и встречаться с этим парнем - глаза одинаковы.
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3k
Слава Андреев Час назад
Берет на понт. Такое кол во взрывчатки. В сша не намутить. Что бы устроить «цунами» в двух кварталах.
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402
КакогоХу Час назад
Охренеть да он же без маски!
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1k
fraxinus Час назад
1. Не факт что имел права.
2. Диагноз, скорее всего поставили через час после ареста.
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