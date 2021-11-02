В США опозорились, показав фото российских танков "у границы с Украиной"

Издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые должны были подтвердить наращивание Россией вооружения у границ, однако оказалось, что фото сделаны в Ельне, и Смоленская область никак не граничит с Украиной.
"На спутниковых снимках высокого разрешения показаны бронетанковые подразделения и вспомогательное оборудование в Ельне, Россия... Новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения, что Россия вновь массированно размещает военных и оборудование на границе с Украиной", - сообщает Politico в статье, иллюстрируемой фото из Ельни.
Между тем, Ельня находится в Смоленской области, которую от Незалежной отделяет еще одна область - Брянская.
Ранее даже на Украине отметили, что никакого наращивания российских войск у границы не наблюдается. Тем самым, Министерство обороны страны опровергло данные газеты The Washington Post, которая утверждала, что после учений "Запад-2021" Россия передислоцировала свои силы поближе к границе с Украиной.
Источник:
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всем насрать - фотки есть, а где это, что это - никого не е*бёт
да б*лядь никто не знает где е*бучая украина находится и тем более не будет искать какую то Ельню
раз нам такие новости, значит снова что-то резко подорожало...
А вот источник снимков хорошо бы ликвидировать