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В США опозорились, показав фото российских танков "у границы с Украиной"

В США опозорились, показав фото российских танков "у границы с Украиной" (3 фото)

Автор:
02 ноября 2021 09:16
Сообщество : Политика
Метки: Ynews   военное   войска   вооружение   граница   политика   сми   статья   танки   
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Издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые должны были подтвердить наращивание Россией вооружения у границ, однако оказалось, что фото сделаны в Ельне, и Смоленская область никак не граничит с Украиной.

"На спутниковых снимках высокого разрешения показаны бронетанковые подразделения и вспомогательное оборудование в Ельне, Россия... Новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения, что Россия вновь массированно размещает военных и оборудование на границе с Украиной", - сообщает Politico в статье, иллюстрируемой фото из Ельни.


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Между тем, Ельня находится в Смоленской области, которую от Незалежной отделяет еще одна область - Брянская.


Ранее даже на Украине отметили, что никакого наращивания российских войск у границы не наблюдается. Тем самым, Министерство обороны страны опровергло данные газеты The Washington Post, которая утверждала, что после учений "Запад-2021" Россия передислоцировала свои силы поближе к границе с Украиной.

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Метки: Ynews   военное   войска   вооружение   граница   политика   сми   статья   танки   
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19  комментариев
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53
В-ий Час назад
ну, до границы с незалежной там 200-250 км. Т80 вроде часа за 3 максимум доедет. другой вопрос - с фига бы нам спрашивать нату о перемещениях танков на своей территории
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6k
mr.Poher 8 минут назад
Журналисты без гуглокат, украину и не найдут.
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25
Имя Пользователя 11 минут назад
Если бы мне сейчас показали скопление монгольской конницы на границе с Китаем, мне бы тоже было интересно. Но в целом насрать. Так и жителям Америки это всё пофиг. Зато какая веселуха монгольским разоблачителям.
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274
Andrey 14 минут назад
не совсем понятно как опозорились Американцы ? ведь в их статье написано то же самое что и описал автор ! было бы неплохо подучить автору английский,что бы читать в оригинале!
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735
poбт 16 минут назад
а кто опозорился то?
всем насрать - фотки есть, а где это, что это - никого не е*бёт

да б*лядь никто не знает где е*бучая украина находится и тем более не будет искать какую то Ельню
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21k
Валерий 16 минут назад
Это мы понимаем, где это расположено. А население америги, на которое пост в газете рассчитан, нихрена не знают. Им раз сказали, что на границе, значит на границе. Они штат джорджию с грузией путали, какие для них еще Смоленские и Брянские области?
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5k
Чётенький 19 минут назад
Англосаксы не стесняются врать. Для них это нормальное поведение что на бытовом уровне, что на уровне политики.
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14k
Роберт Шекли Полчаса назад
По мнению The Washington Post Россия в опасной близости граничит с Украиной
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279
Максим Максимов Роберт Шекли Полчаса назад
ТОЧНО-ТОЧНО!! А берега Беларуси, по высказыванию Псаки, омывает море
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57k
Андрей Полчаса назад
То есть спутниковые снимки района России с русскими же танками - можно, а Донбасс в месте падения МН-17 и "Буки", которыми сбили самолёт - нельзя, секретно? Ясно-понятно.
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23
Simpatico Holgazan 37 минут назад
Опозорились? Они тоже не дураки, им тоже нужны "кругом враги", иначе бюджет урежут. Главное прокукарекать, а там хоть не рассветай.
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−29
Биг Дик 45 минут назад
как обычно...штаты, подстава, позор
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11k
Голос Вселенной 48 минут назад
"Тем самым, Министерство обороны страны опровергло данные газеты The Washington Post" - ну все, пздц теперь этой самой стране от Папочки!!!... Как говорится, "тикайте, хлопцы...."
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46k
zloykoyot 53 минуты назад
С большой долей вероятности журналюга, написавший эту статью, с первого раза Украину-то на карте не покажет.
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789
Алексей Час назад
уже боюсь.
раз нам такие новости, значит снова что-то резко подорожало...
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2k
Mowgley Час назад
По мнению пиндосов, все, что западнее Чукотки, представляет опасность для Украины.
А вот источник снимков хорошо бы ликвидировать
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23
Simpatico Holgazan Mowgley Полчаса назад
Ликвидировать спутник? Это ж звёздные войны, начало.
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