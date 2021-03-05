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Партия "Коммунисты России" отправила предложение в Госдуму о социальной поддержке работающих женщин. Правда, за счет работодателя.
"Предлагаем законодателю обязать работодателя любой формы собственности выплачивать наемным работникам-женщинам 13-ю зарплату ежегодно накануне 8 Марта как меру социальной поддержки трудящихся женщин. Если парламент примет такое решение, Россия станет первой в мире страной, где женщина, согласно идеям Надежды Крупской и Клары Цеткин, в международный праздник 8 Марта получает от государства подарочные как меры социальной поддержки", – сообщил РИА Новости председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
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Коммунист посетовал, что слабый пол всегда получал зарплату меньше мужчин. Так было при СССР и остаётся в России. Но 8 марта в Союзе отмечалось очень широко с щедрыми подарками, а вот сейчас работодатель может и "забыть" про праздник.
В будущем коммунисты хотят взяться и за предложение касаемо выплат мужчинам на 23 февраля.
Это сообщение вызвало жаркие дискуссии в соцсетях. Людям интересно, почему за идеи коммунистов должны отдуваться работодатели.
В будущем коммунисты хотят взяться и за предложение касаемо выплат мужчинам на 23 февраля.
Это сообщение вызвало жаркие дискуссии в соцсетях. Людям интересно, почему за идеи коммунистов должны отдуваться работодатели.
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Смотрите за руками: если работодатель будет знать что теперь всем женщинам надо платить 13-ю зарплату, то при приёме всех новых работников на работу как он поступит?
- или будет предпочитать мужчин = женщины будут оставаться без работы
- или сразу будет занижать зарплату женщинам в трудовом договоре, чтобы итого в результате платилось столько же сколько и было до этой 13-ой зарплаты.
Браво! Давайте сразу женщинам установим 15 зарплат в год - они вообще без работы останутся.
2. Выплачивает подарок в сумме меньше, чем сэкономил на окладе;
3. Получаешь профит и ржёшь над коммунистами;
4. Коммунисты насасывает (опять)
Во-первых, работодатели найдут лазейки как избежать этого. Хотя бы снижением зарплаты общей, чтоб с 13-ой праздничной выходило как раньше.
Во-вторых, куча бездельников-чиновников и так паразитируют за наш счет. Они себе с удовольствием и еще премию выпишут, а вот обычным работающим на капиталиста женщинам ничего не достанется.
Какие-то коммунисты стали ненастоящие.
Вместо того чтобы создавать Красную гвардию, каким-то пиаром дешевым занимаются.
Задрали уже, подлецы...
-да-да, бухгалтера и офисные бабы меньше работяг получают...Хорош п"здеть-то.