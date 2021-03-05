Коммунист посетовал, что слабый пол всегда получал зарплату меньше мужчин. Так было при СССР и остаётся в России. Но 8 марта в Союзе отмечалось очень широко с щедрыми подарками, а вот сейчас работодатель может и "забыть" про праздник.



В будущем коммунисты хотят взяться и за предложение касаемо выплат мужчинам на 23 февраля.



Это сообщение вызвало жаркие дискуссии в соцсетях. Людям интересно, почему за идеи коммунистов должны отдуваться работодатели.