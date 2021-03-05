FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Политика 2316 постов • 816 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Политика 
В Госдуме предложили платить женщинам тринадцатую зарплату перед праздниками

В Госдуме предложили платить женщинам тринадцатую зарплату перед праздниками (4 фото)

Автор:
05 марта 2021 09:33
Сообщество : Политика
Метки: 8 марта   госдума   женщины   закон   подарок   политика   предложение   работодатель   
478
4
Партия "Коммунисты России" отправила предложение в Госдуму о социальной поддержке работающих женщин. Правда, за счет работодателя.
×

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: 8 марта   госдума   женщины   закон   подарок   политика   предложение   работодатель   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
32
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
sanchesS80 3 часа назад
Благими намерениями вымощена дорога в ад.
Смотрите за руками: если работодатель будет знать что теперь всем женщинам надо платить 13-ю зарплату, то при приёме всех новых работников на работу как он поступит?
- или будет предпочитать мужчин = женщины будут оставаться без работы
- или сразу будет занижать зарплату женщинам в трудовом договоре, чтобы итого в результате платилось столько же сколько и было до этой 13-ой зарплаты.
Браво! Давайте сразу женщинам установим 15 зарплат в год - они вообще без работы останутся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
1k
Hallo FreeSpace 2 минуты назад
Ну хоть что-то хорошее придумали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
insaider Час назад
И выходной давать на время месячных!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир 2 часа назад
Самая бесполезная партия! Вечно какую то дичь предлагают, которую заведомо знают что, не поддержат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Taf Taffus 2 часа назад
Никто не мешает из партийных взносов формировать фон оплаты женской 13-й зарплаты. И мужской тоже, чтоб два раза не вставать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
636
Дмитрий 2 часа назад
Зашибись, равенство.. ждём гневных постов от фемок об ущемлении прав женщин. Или когда им деньги дают, они не возмущаются?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Нескучный сад 2 часа назад
1. Занижаешь оклад женщинам (а заодно, под шумок, мужчинам) ;
2. Выплачивает подарок в сумме меньше, чем сэкономил на окладе;
3. Получаешь профит и ржёшь над коммунистами;
4. Коммунисты насасывает (опять)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Доктор Джонс 2 часа назад
А как же гендерное равенство?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Erorist 2 часа назад
А мне вот платят меньше чем пяти знакомым мне женщинам и что, теперь я тоже могу рассчитывать на тринадцатую зарплату?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван Алексеев 2 часа назад
"Коммунисты России", "коммунист предложил", "коммунисты хотят". Они такие же коммунисты, как я балерина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Nigilist 2 часа назад
Я не понял, а почему коммунисты не считают в доход женщин ЗП отдаваемую им от мужей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
harlamov 2 часа назад
Популизм чистой воды.
Во-первых, работодатели найдут лазейки как избежать этого. Хотя бы снижением зарплаты общей, чтоб с 13-ой праздничной выходило как раньше.
Во-вторых, куча бездельников-чиновников и так паразитируют за наш счет. Они себе с удовольствием и еще премию выпишут, а вот обычным работающим на капиталиста женщинам ничего не достанется.
Какие-то коммунисты стали ненастоящие.
Вместо того чтобы создавать Красную гвардию, каким-то пиаром дешевым занимаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
InfoVoin 2 часа назад
А лучше два раза в год, нет, лучше три раза , да лаааадно, каждый месяц тринадцатую и закроем тему
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sunny11 InfoVoin 2 часа назад
Всем по мульёну!
Всем по мульёну!Посмотреть
Всем по мульёну!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
234
Юрий 2 часа назад
Очень щедро. Главное, что шубу с барского плеча пожаловали не со своего а с чужого. А спросили, у работодателей есть на это деньги? Сейчас дофига где женщин перевели на полставки, а работают реально по 8 а то и по 12 часов. Потому как платить нечего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−25
русский паладин 2 часа назад
дыховные скрепы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
workmen77 2 часа назад
А может предложить оплачивать 13 зарплату женщинам за счет членов партии "Коммунисты России"? Думаю после этого предложения весь их популизм за чужой счет поубавится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Клёст 2 часа назад
Когда полезным делом заниматься не умеешь и боишься, то пори любую чушь на злобу дня - и рвение в борьбе ,,за народное счастье,, покажешь, и за что деньги получаешь никто не спросит.
Задрали уже, подлецы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
254
Youtube's Best Channel 2 часа назад
А почему бы не предложить выровнять з/п мужчин и женщин? И за счёт работодателя, и справедливо получается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
workmen77 Youtube's Best Channel 2 часа назад
Можно, но только после уравнения возраста выхода на пенсию женщин и мужчин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Сергей Попов 2 часа назад
Для тех, кто не в курсе, "Коммунисты России" к коммунистам имеет отношение только в названии своей партии. Хотя и "КПРФ" на сегодня также далеки от идей Ленина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа 3 часа назад
-"Коммунист посетовал, что слабый пол всегда получал зарплату меньше мужчин."-
-да-да, бухгалтера и офисные бабы меньше работяг получают...Хорош п"здеть-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа 3 часа назад
И да-еще один повод работодателю не брать баб на работу. Молодцы депутаты, х"ли, "облегчили жизнь"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Денис 3 часа назад
Дискриминация по половому признаку?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 3 комментария
Показать ещё
Роналду и Месси уходят. Кто станет новыми звездами футбола? Роналду и Месси уходят. Кто станет новыми звездами футбола? AliExpress к 8 марта: вещи, которым женщины будут рады AliExpress к 8 марта: вещи, которым женщины будут рады Не наворовали, а подарили: "биограф" Путина объяснил происхождение дворца Не наворовали, а подарили: "биограф" Путина объяснил происхождение дворца 8 марта близко. Обзор предпраздничного безумия 8 марта близко. Обзор предпраздничного безумия В Госдуме предложили поместить портрет Путина на пятитысячную купюру В Госдуме предложили поместить портрет Путина на пятитысячную купюру Как в стране готовились к 8 марта и что из этого получилось Как в стране готовились к 8 марта и что из этого получилось
Ирина Николаевна

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74347



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Толерантность: слишком жёстко, но зато правда
6
152
Толерантность: слишком жёстко, но зато правда
Отец проучил сына-пранкера, решившего отрезать ему кусок бороды
3
81
Отец проучил сына-пранкера, решившего отрезать ему кусок бороды
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Невесомый муссовый торт без выпечки // Торт лимонный мусс
6
13
Невесомый муссовый торт без выпечки // Торт лимонный мусс
Tele2 ворует деньги клиентов
0
13
Tele2 ворует деньги клиентов
Роналду и Месси уходят. Кто станет новыми звездами футбола?
Роналду и Месси уходят. Кто станет новыми звездами футбола?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#кино#автомобили#приколы#знаменитости#позитив#авто аварии#актеры
#фото#прикол#факты#Россия#дтп#сша#полиция#СССР#Разное#китай
#животные#интересное#картинки#автомир#люди#подборка#аварии#шоу бизнес#кот#космос

На что жалуетесь?

Вернуться