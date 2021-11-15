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Преступления, обиды и извинения: как называть преступников в СМИ?

Преступления, обиды и извинения: как называть преступников в СМИ? (13 фото + 3 видео)

Автор:
15 ноября 2021 11:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Симоньян   драка в метро   кадыров   конфликт   национальность   сми   хабиб   
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Соскучились по боям без правил?

Поединки UFC в метро начинают набирать дикую популярность и уже "получили" статус международных. Как обычно без трэштока не обошлось. Причиной массовой драки на МЦК стало вызывающее поведение гостей столицы, впрочем, не удивительно.

В поиске приключений группа приезжих вела себя вызывающе, приставая к пассажирам до тех пор, пока одной из женщин это не надоело, и она не попросила их угомониться. В итоге, те переключили свое внимание на нее, продемонстрировав все знания русского языка. Хотя долго терпеть оскорбления в свой адрес ей не пришлось, на помощь пришли возмущенные пассажиры, и тут началась потасовка.

Пока женщины «подсказывали» направление иноземцам, другие пассажиры перешли от слов к делу и заговорили на международном языке силы. Бой продлился несколько станций, объявление диктора «осторожно двери закрываются» стало спасительным гонгом для «гостей столицы».

Под крики и советы о половой жизни от москвичей иноземцы скрылись в неизвестном направлении, выбежав из вагона метро. Результат - дисквалификация за неспортивное поведение, и победа присуждена техническим нокаутом москвичам.

Что ждет в дальнейшем участников драки и получат ли заступившиеся за честь и достоинство женщины медаль от Бастрыкина не ясно.

Метро не единственная арена для боев. В Балашихе мужчина с семьей возвращался домой, подходя к своему подъезду он увидел, как какой-то мужик справляет нужду. Естественно, он сделал ему замечание. Слово за слово, взаимными оскорблениями дело не закончилось, главе семейства проломили голову, прибывшие на место "земляки" подъездного ссыкуна.

В сухом остатке обоссался один, а за него в тюрьму на срок до 7 лет могут сесть пятеро.

А сыну зассанца еще и пришлось извиняться на камеру за то, что он вместе с друзьями пошел мстить мужику, который сделал замечание. Естественно, выяснять кто прав, а кто виноват никто не стал. "Бравые" парни прихватили бутылку на драку против одного, теперь могут получить реальные сроки.

Вообще, тренд с подобными видео также набирает популярность.

Помните историю с московским защитником Романом Ковалевым, которого толпа приезжих запинала ногами и отправила в больницу?

Мать одного из нападавших также записала видео с извинениями за своего непутевого сына. Женщина предложила помощь и попросила прощения перед Романом и его матерью.

Пока одни извиняются, другие выступают против упоминания в СМИ национальностей преступников. Якобы это вызывает негативные настроения в обществе.

Все началось с конфликта Кадырова и Симоньян, а переросло в глобальное обсуждение.

К слову, Кадыров и Симоньян в итоге закопали топор войны.

А своих союзников глава Чечни попросил не атаковать в соцсетях Симоньян и не сыпать угрозами в адрес ее самой и ее близких.

«Кто-то кого-то бьет — везде пишут дагестанцы. У нас же тоже есть чувства. Нас 3,5 миллиона, если не 4», - так Хабиб Нурмагомедов высказался о том, что СМИ приписывают негативный окрас всем дагестанцам из-за поступков единиц.

При этом федеральные СМИ после этих споров весьма сухо описывают подобные инциденты. Вот как, например, ТАСС пишет об инциденте в Балашихе.

Напомним, что в России до сих пор существует замечательная статья в Конституции РФ, которая дает право на свободное волеизъявление информации, если она не противоречит другим законам. А называние национальности или принадлежности к региону не вызывает национальную или религиозную вражду.

Главной проблемой вышеуказанных инцидентов является не в упоминание национальности, а несоблюдение элементарных правил поведения некоторых граждан в общественных местах

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Метки: Симоньян   драка в метро   кадыров   конфликт   национальность   сми   хабиб   
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Rus77 45 минут назад
Ситуацию спасёт только массовая депортация ослоё6ов обратно в чуркестан!!!
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12k
Енот Полиграфович 45 минут назад
Молодой гламурной обезьянке настучать бутылкой по голове, что бы думала в следующий раз. Быканет не на того, и окажется потом так же толпой отмудоханой. В метро как то...демократично что ли...где расквашенные пятаки у черножопиков, где черные уши как бибизян отбитые...схватил за ногу, так и крути резким движением внутрь, что бы упал и пинай под гавно со всей дури..а то как то гламурно... больше шума.
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