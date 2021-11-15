Преступления, обиды и извинения: как называть преступников в СМИ?

Пока женщины «подсказывали» направление иноземцам, другие пассажиры перешли от слов к делу и заговорили на международном языке силы. Бой продлился несколько станций, объявление диктора «осторожно двери закрываются» стало спасительным гонгом для «гостей столицы».

Под крики и советы о половой жизни от москвичей иноземцы скрылись в неизвестном направлении, выбежав из вагона метро. Результат - дисквалификация за неспортивное поведение, и победа присуждена техническим нокаутом москвичам.