Кто такие кубаноиды? Где они живут, чем занимаются и как выглядят

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Практически каждый среднестатистический россиянин, бывавший в Краснодарском крае, слышал о кубаноидах, не всегда понимая, кто же это такие.
Кто такие кубаноиды?
Кубаноиды — это уникальная субкультура коренных и не только жителей Краснодара и Краснодарского края. Кубаноидом можно не только родиться, но и легко им стать, приехав в наши края из Хабаровска, Екатеринбурга или Владивостока. Что для этого нужно? Нужно любить всего две вещи — родную Кубань и себя любимого.
Настоящего кубаноида легко отличить по внешнему виду. Главный принцип подбора одежды — «шоб не жарко». Шлепки (можно с носками), шорты, сетчатая футболка. Из кармана торчит брелок от сигнализации автомобиля, даже если самого автомобиля нет. «Он щас в ремонте», — поясняет настоящий кубаноид и почти не обманывает, потому что машина в ремонте уже лет пять.
Любимые блюда кубаноида (после шашлыка, разумеется) — борщ, моченые арбузы и соус. Только не перепутайте, соус на Кубани — это не то же самое, что во всём мире. Здесь этим словом называют рагу из картошки, мяса, и кабачков, синеньких (баклажанов. — Прим. ред.) и/или других овощей. Настоящий кубаноид очень любит чеснок, считает его лучшим средством профилактики от всего и съедает как минимум головку за раз. Особенно перед выходом из дома.
Кубаноиды — это уникальная субкультура коренных и не только жителей Краснодара и Краснодарского края. Кубаноидом можно не только родиться, но и легко им стать, приехав в наши края из Хабаровска, Екатеринбурга или Владивостока. Что для этого нужно? Нужно любить всего две вещи — родную Кубань и себя любимого.
Настоящего кубаноида легко отличить по внешнему виду. Главный принцип подбора одежды — «шоб не жарко». Шлепки (можно с носками), шорты, сетчатая футболка. Из кармана торчит брелок от сигнализации автомобиля, даже если самого автомобиля нет. «Он щас в ремонте», — поясняет настоящий кубаноид и почти не обманывает, потому что машина в ремонте уже лет пять.
Любимые блюда кубаноида (после шашлыка, разумеется) — борщ, моченые арбузы и соус. Только не перепутайте, соус на Кубани — это не то же самое, что во всём мире. Здесь этим словом называют рагу из картошки, мяса, и кабачков, синеньких (баклажанов. — Прим. ред.) и/или других овощей. Настоящий кубаноид очень любит чеснок, считает его лучшим средством профилактики от всего и съедает как минимум головку за раз. Особенно перед выходом из дома.
Кем они работают?
Кубаноид не работает — он занимается бизнесом, даже если это просто сбор металлолома в частном секторе в Пашковке или работа охранником на стройке. У него всегда есть бизнес-план уникального магазина/наливайки/автомойки, который гарантированно приведет к успеху, если в него вложиться. Но пока потенциальные клиенты присматриваются, наш герой временно таксует, чисто «чтобы посмотреть, чем живет простой народ». Мечтает купить квартиру, сделать ремонт и продать в два раза дороже. Чтобы купить две квартиры, сделать ремонт и снова продать.
Кубаноид обладает серьезными связями. Его брат/кум/сват работает в МВД/прокуратуре/МЧС, его дядя/свекр/дружка — работник администрации, причем неважно, какой. От них он получает постоянный поток эксклюзивной и, главное, достоверной инсайдерской информации о повышении налогов, расширении НАТО и скидках в ближайшем сельпо.
Кубаноид не работает — он занимается бизнесом, даже если это просто сбор металлолома в частном секторе в Пашковке или работа охранником на стройке. У него всегда есть бизнес-план уникального магазина/наливайки/автомойки, который гарантированно приведет к успеху, если в него вложиться. Но пока потенциальные клиенты присматриваются, наш герой временно таксует, чисто «чтобы посмотреть, чем живет простой народ». Мечтает купить квартиру, сделать ремонт и продать в два раза дороже. Чтобы купить две квартиры, сделать ремонт и снова продать.
Кубаноид обладает серьезными связями. Его брат/кум/сват работает в МВД/прокуратуре/МЧС, его дядя/свекр/дружка — работник администрации, причем неважно, какой. От них он получает постоянный поток эксклюзивной и, главное, достоверной инсайдерской информации о повышении налогов, расширении НАТО и скидках в ближайшем сельпо.
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Что едят кубаноиды?
Сам кубаноид принципиально не готовит ничего, кроме шашлыка — «нехай жинка этим занимается». Кубаноид любит лузгать семечки и сморкаться, зажав одну ноздрю. Делает это громко и часто прямо на улице. Платком он не пользуется, потому что «казаки не плачуть».
Настоящие продукты, по мнению кубаноида, можно достать только в станице или на рынке. Несмотря на это, затариваться он ездит исключительно в «Ашан». Раз в две недели он приезжает и скупает в диких количествах мешки макарон, баклажки подсолнечного масла и килограммы пельменей с майонезом. Майонез — только местный, краснодарский.
Добирается до супермаркета кубаноид на своей «ласточке». Обычно это представитель отечественного автопрома — от «девятки» до «Приоры». При этом всем рассказывает, что собирается взять «немца» или «японца», но пока присматривается и мучительно выбирает лучший вариант. Денег на который всё равно нет.
Сам кубаноид принципиально не готовит ничего, кроме шашлыка — «нехай жинка этим занимается». Кубаноид любит лузгать семечки и сморкаться, зажав одну ноздрю. Делает это громко и часто прямо на улице. Платком он не пользуется, потому что «казаки не плачуть».
Настоящие продукты, по мнению кубаноида, можно достать только в станице или на рынке. Несмотря на это, затариваться он ездит исключительно в «Ашан». Раз в две недели он приезжает и скупает в диких количествах мешки макарон, баклажки подсолнечного масла и килограммы пельменей с майонезом. Майонез — только местный, краснодарский.
Добирается до супермаркета кубаноид на своей «ласточке». Обычно это представитель отечественного автопрома — от «девятки» до «Приоры». При этом всем рассказывает, что собирается взять «немца» или «японца», но пока присматривается и мучительно выбирает лучший вариант. Денег на который всё равно нет.
Как отличить кубаноида?
У уважающего себя кубаноида есть гараж. Очень часто без машины, зато со старым мопедом, закатками, макулатурой, неработающим мотоблоком и несколькими штабелями стыренной в старом городском сквере плитки. Автомобиль в таком гараже — атрибут второстепенный, главное, что есть место, где можно что-нибудь выпить починить.
Кубаноид любит выпить. Из поколения в поколение он получает и передает сакральное знание об изготовлении домашнего вина. Владеет шаманскими навыками, позволяющими с помощью 20-литрового баллона, пары ведер винограда «изабелла», сахара и медицинской перчатки изготовить настоящий напиток богов.
Кубаноид владеет специфической речью, к месту и нет употребляя непонятные для приезжих на юг россиян словечки: «дрын» вместо «палка», «синенькие» вместо «баклажаны» или «сказиться» вместо «сойти с ума». Кубаноид считает себя настоящим казаком, и даже если его предки родом из Пскова, а все познания о казачьей жизни и традициях он взял из песен группы «Любэ», он всё равно надевает шапку-кубанку перед выходом в магазин.
Отдых за границей он не признаёт, потому что «зачем мне заграница, если есть Камчатка, Байкал и Кавказские горы»? При этом на Байкале и в горах он никогда не бывал и любимое место отдыха для него — оросительный канал в окрестностях Краснодара, где можно наловить «воттакенных карасей». Летом кубаноид выезжает с семьей в бухту Инал, а еще несколько раз в год устраивает ритуальные шашлыки в лесополосе возле дома. Туда он несет кастрюлю с мясом, шампуры, складной стул и нарды.
У уважающего себя кубаноида есть гараж. Очень часто без машины, зато со старым мопедом, закатками, макулатурой, неработающим мотоблоком и несколькими штабелями стыренной в старом городском сквере плитки. Автомобиль в таком гараже — атрибут второстепенный, главное, что есть место, где можно что-нибудь выпить починить.
Кубаноид любит выпить. Из поколения в поколение он получает и передает сакральное знание об изготовлении домашнего вина. Владеет шаманскими навыками, позволяющими с помощью 20-литрового баллона, пары ведер винограда «изабелла», сахара и медицинской перчатки изготовить настоящий напиток богов.
Кубаноид владеет специфической речью, к месту и нет употребляя непонятные для приезжих на юг россиян словечки: «дрын» вместо «палка», «синенькие» вместо «баклажаны» или «сказиться» вместо «сойти с ума». Кубаноид считает себя настоящим казаком, и даже если его предки родом из Пскова, а все познания о казачьей жизни и традициях он взял из песен группы «Любэ», он всё равно надевает шапку-кубанку перед выходом в магазин.
Отдых за границей он не признаёт, потому что «зачем мне заграница, если есть Камчатка, Байкал и Кавказские горы»? При этом на Байкале и в горах он никогда не бывал и любимое место отдыха для него — оросительный канал в окрестностях Краснодара, где можно наловить «воттакенных карасей». Летом кубаноид выезжает с семьей в бухту Инал, а еще несколько раз в год устраивает ритуальные шашлыки в лесополосе возле дома. Туда он несет кастрюлю с мясом, шампуры, складной стул и нарды.
Что любят кубаноиды?
Кубаноид обожает рыбалку. Часами он готов обсуждать прикорм, воблеры, мормышки и хвалиться лично выращенными опарышами, на которых однажды удалось поймать акулу леща. Подготовка к рыбалке — это из основных агрегатных состояний настоящего кубаноида.
Кубаноид прекрасно разбирается во всех видах спорта, особенно в футболе. В детстве/молодости/прошлой жизни он играл в школе ФК «Кубань», подавал большие надежды, выступал в чемпионате колхоза за дубль основной команды вместе с Павлюченко/Дзюбой/Роналду, но блестящей карьере помешали травмы. Несмотря на огромное пузо, может и сейчас выйти на поле и показать класс. Но не выходит. Готов в любой момент возглавить сборную России по футболу.
Политические взгляды настоящего кубаноида — воинствующий пофигизим. Он одновременно уважает Сталина, Брежнева, Путина и Жириновского. Смотрит телевизор и поэтому прекрасно разбирается во внешней политике, ценах на энергоносители и дипломатической истории Гондураса. Верит в торсионные поля.
Кубаноид обожает рыбалку. Часами он готов обсуждать прикорм, воблеры, мормышки и хвалиться лично выращенными опарышами, на которых однажды удалось поймать акулу леща. Подготовка к рыбалке — это из основных агрегатных состояний настоящего кубаноида.
Кубаноид прекрасно разбирается во всех видах спорта, особенно в футболе. В детстве/молодости/прошлой жизни он играл в школе ФК «Кубань», подавал большие надежды, выступал в чемпионате колхоза за дубль основной команды вместе с Павлюченко/Дзюбой/Роналду, но блестящей карьере помешали травмы. Несмотря на огромное пузо, может и сейчас выйти на поле и показать класс. Но не выходит. Готов в любой момент возглавить сборную России по футболу.
Политические взгляды настоящего кубаноида — воинствующий пофигизим. Он одновременно уважает Сталина, Брежнева, Путина и Жириновского. Смотрит телевизор и поэтому прекрасно разбирается во внешней политике, ценах на энергоносители и дипломатической истории Гондураса. Верит в торсионные поля.
Что они не любят?
Кубаноид недолюбливает приезжих, которых называет понаехами. Даже если он сам переехал на Кубань лет 10 назад и купил «двушку» на третьем кольце Гидростроя, он считает врагами тех, кто купил квартиру в новостройках на четвертом кольце в этом же районе. Кубаноид считает, что понаехи принесли в город пробки, грязь и разруху и постоянно любит вспоминать благословенные времена, когда он «с батей доезжал с Гидростроя на Фестивальный за 20 минут».
Кубаноид не любит Сергея Галицкого, называя его спекулянтом, который к тому же специально обанкротил его любимый ФК «Кубань». Парк «Краснодар» кубаноид тоже не любит и втайне мечтает выловить всех карпов из местных фонтанов. Но если в город приезжает кто-то из сибирских родственников, в этом случае наш герой с удовольствием проводит экскурсию по «своим» владениям и рассказывает, что сколько стоит и при каких обстоятельствах он в свое время познакомился с Галицким.
Портал 93.RU
Кубаноид недолюбливает приезжих, которых называет понаехами. Даже если он сам переехал на Кубань лет 10 назад и купил «двушку» на третьем кольце Гидростроя, он считает врагами тех, кто купил квартиру в новостройках на четвертом кольце в этом же районе. Кубаноид считает, что понаехи принесли в город пробки, грязь и разруху и постоянно любит вспоминать благословенные времена, когда он «с батей доезжал с Гидростроя на Фестивальный за 20 минут».
Кубаноид не любит Сергея Галицкого, называя его спекулянтом, который к тому же специально обанкротил его любимый ФК «Кубань». Парк «Краснодар» кубаноид тоже не любит и втайне мечтает выловить всех карпов из местных фонтанов. Но если в город приезжает кто-то из сибирских родственников, в этом случае наш герой с удовольствием проводит экскурсию по «своим» владениям и рассказывает, что сколько стоит и при каких обстоятельствах он в свое время познакомился с Галицким.
Портал 93.RU
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Самка кубаноида, годам к тридцати, как правило, становится "мордатая и цилиндрическая" (если смотреть сверху, "в плане", так сказать), обожает люрекс, стразики и прочие "блестючки", а так же шмотки "лиопёрдовой" расцветки. Обладает, в основном (90%), "хабалистым" характером - если ей что-либо "не по нраву", моментально "заводится" и начинает орать, уперев руки-в-боки, как сирена пикирующего "Юнкерса", не особо стесняясь в выражениях...
Кстати, этот термин впервые услышал от типа, который отучился в Крд, в средней школе, а потом уехал в белокаменную на учебу. По приезду начал местных, своих же друзей так называть.
Это в станицах, в Сочи и Красе такого не встретишь.
Не, ну реально никогда не слышал такого - дробына.
Лестница на чердак - всю жизнь была лестница.
А вот чердак дома называют "гарище".
ПыСЫ: Эвона, в Киеве даже улицу маршала Жукова переименовали....