Кто такие кубаноиды? Где они живут, чем занимаются и как выглядят

Как отличить кубаноида?



У уважающего себя кубаноида есть гараж. Очень часто без машины, зато со старым мопедом, закатками, макулатурой, неработающим мотоблоком и несколькими штабелями стыренной в старом городском сквере плитки. Автомобиль в таком гараже — атрибут второстепенный, главное, что есть место, где можно что-нибудь выпить починить.



Кубаноид любит выпить. Из поколения в поколение он получает и передает сакральное знание об изготовлении домашнего вина. Владеет шаманскими навыками, позволяющими с помощью 20-литрового баллона, пары ведер винограда «изабелла», сахара и медицинской перчатки изготовить настоящий напиток богов.



Кубаноид владеет специфической речью, к месту и нет употребляя непонятные для приезжих на юг россиян словечки: «дрын» вместо «палка», «синенькие» вместо «баклажаны» или «сказиться» вместо «сойти с ума». Кубаноид считает себя настоящим казаком, и даже если его предки родом из Пскова, а все познания о казачьей жизни и традициях он взял из песен группы «Любэ», он всё равно надевает шапку-кубанку перед выходом в магазин.



Отдых за границей он не признаёт, потому что «зачем мне заграница, если есть Камчатка, Байкал и Кавказские горы»? При этом на Байкале и в горах он никогда не бывал и любимое место отдыха для него — оросительный канал в окрестностях Краснодара, где можно наловить «воттакенных карасей». Летом кубаноид выезжает с семьей в бухту Инал, а еще несколько раз в год устраивает ритуальные шашлыки в лесополосе возле дома. Туда он несет кастрюлю с мясом, шампуры, складной стул и нарды.