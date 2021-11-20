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Кто такие кубаноиды? Где они живут, чем занимаются и как выглядят

Кто такие кубаноиды? Где они живут, чем занимаются и как выглядят (6 фото)

Автор:
20 ноября 2021 16:51
Метки: Юмор   краснодар   кубаноиды   
2053
6
Практически каждый среднестатистический россиянин, бывавший в Краснодарском крае, слышал о кубаноидах, не всегда понимая, кто же это такие.
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Метки: Юмор   краснодар   кубаноиды   
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29  комментариев
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14k
Поручик 4 часа назад
Ага, еще кубаноид практически всегда усат. По комплекции - либо (редко) "дрищ, но с широченной плоской жопой, которого можно боком спрятать за палку от швабры", либо (в 90% случаев) - пузан, весом 120+ кило. Таможенник Верещагин из "Белого солнца пустыни" - типичный кубаноид, внешне.
Самка кубаноида, годам к тридцати, как правило, становится "мордатая и цилиндрическая" (если смотреть сверху, "в плане", так сказать), обожает люрекс, стразики и прочие "блестючки", а так же шмотки "лиопёрдовой" расцветки. Обладает, в основном (90%), "хабалистым" характером - если ей что-либо "не по нраву", моментально "заводится" и начинает орать, уперев руки-в-боки, как сирена пикирующего "Юнкерса", не особо стесняясь в выражениях...
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237
УЗБАГОИСЯ Полчаса назад
Пускай все думают что мы такие и не едут к нам, с панаехами реальная проблема - ДЮЖЕ много.
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237
УЗБАГОИСЯ Полчаса назад
Забыл, не пускай, а НЕХАЙ
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37k
Alex Полчаса назад
Смешно )
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30k
Растрелли В.В. 52 минуты назад
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48k
doker Час назад
Хуже кубаноида может быть только москвич, приехавший в Краснодарский край.
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21k
ПаганецЪ Час назад
Подобных "местнопитеков" полно в любом регионе, как и адекватных людей.
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833
Владислав 2 часа назад
Мне, как коренному жителю Краснодара, обидно читать такие слова. Какие-то рожи, кого-то обмануть. Откуда такая ненависть? Всегда были добрые и отзывчивые. А тут вдруг завистливые и жадные...
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8k
Александр 2 часа назад
Нанук, ты linkman?
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7k
Garpia121 2 часа назад
Хотели обидеть, а читать было тепло. Очень люблю этот город, у меня там родственники. Всегда приятно там побывать, тепло, уютно, неспешно. И люди хорошие, с местным колоритом, но хорошие.
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8k
Александр 2 часа назад
Интересное дело. В браузере эта статья с соседней вкладки переползла...
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36k
Александр 3 часа назад
Ешо они гыкают и шокают, я не бачу, дробына (стремянка), шо це таке, та дааа, и прочие прелести )
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36k
Александр 3 часа назад
Эх, так то автор в тему написал в основном. Знаком к сожалению с истинными кубаноидами ) Мать сейчас под Краснодаром живет. Но нельзя обижать людей. Кубаноиды хоть и странные, но в большинстве добрые люди. Только оооочень жадные. Но это не от хорошей жизни.
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10k
Кот 3 часа назад
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269
Киса Кацман 4 часа назад
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3k
Григорий Бабкин 4 часа назад
Плющит от этого высера почему-то хохлобл*дей. С чего бы вдруг?
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23k
Юрьевич 4 часа назад
По дороге в Крым на автомобиле я много видел ипаноидов с номерами 123 и 61... Более отмороженных водителей я не видел больше нигде. Даже не знаю кто более отморожен 123 или 61.
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284
сергей 4 часа назад
Полный бред.
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4k
Барт Симпсон 5 часов назад
Вопрос к понаехам: если вам не нравяться кубаноиды, то на хер вы на Кубань претесь? чемодан, вокзал - обратно в мухосранск! Да и статья не все передает как есть! Кубаноиды прежде всего ненавидят маскалей, потом уже всех остальных понаехов. Из-за понаехов цены в Краснодаре стали как в москве, а зарплаты как в дыре где-то по середине России. Где родились, там и срите!
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5k
ZmeyUA 5 часов назад
Типичные потомки хохлов, причем самой дремучей селюковой части. Рагули западенщины не в счет - они к хохляндии вообще отношения не имеют

ПыСЫ: Эвона, в Киеве даже улицу маршала Жукова переименовали....
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