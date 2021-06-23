С батей не скучно: в Краснодаре отец держал сына за ноги, пока тот доставал монетки

В Краснодаре местные жители сняли на видео, как мужчина вместе с друзьями и детьми отдыхал у фонтана. Сын одного из отдыхающих шарил по дну ручками, пока отец держал его за ноги.
Отдыхающих местные жители сфотографировали. Трое мужчин и двое детей сидели у фонтана, пока сын одного из них шарил по дну в поисках монеток. Второй мальчик (тоже в купальных трусах) готовился к погружению. Местные жители сообщили, что в этом водоёме живут карпы кои, которые не любят вмешательств.
Однако, мужчин, похоже, это не волновало. Они мило беседовали между собой, пока сыновья занимались добычей денег. Забавно, что этот момент был снят 20 июня. В этот день в России был День Отца. Может быть мальчишки решили порадовать своих батек?
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