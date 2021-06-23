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С батей не скучно: в Краснодаре отец держал сына за ноги, пока тот доставал монетки

С батей не скучно: в Краснодаре отец держал сына за ноги, пока тот доставал монетки (2 фото)

Автор:
23 июня 2021 10:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Батя   Отец года   Юмор   интересное   краснодар   монетки   отец   фото   
1542
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В Краснодаре местные жители сняли на видео, как мужчина вместе с друзьями и детьми отдыхал у фонтана. Сын одного из отдыхающих шарил по дну ручками, пока отец держал его за ноги.

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Метки: Батя   Отец года   Юмор   интересное   краснодар   монетки   отец   фото   
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28k
Кот Баюн 2 часа назад
Интернет взорван?
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22k
Батончик с маком Час назад
А в Африке на негритят ловят крокодилов.
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3k
Нескучный сад Час назад
Есть подозрение, что окисляющееся железо поболее беспокоит карпов, чем извлекающий это железо пацан.
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21k
SerGProS Час назад
Мужчина был очень взволнован беспокойством карпов, но все же позволил своим детям развлекаться.
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463
Миша Час назад
Да ладно, удивили, и не такое видали.


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28k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Надо сказать, деньги в пруду карпы тоже не любят, особо нынешние, которые железо обернутое фольгой. Его по любому нужно от них чистить.
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42
Лапата Лапота 2 часа назад
чета фууу
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54k
pynh 2 часа назад
вчера уже держал
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