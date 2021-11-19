30 странных фотографий из польских профилей

Польша — это страна в Центральной Европе с более чем тысячелетней историей. Её разнообразная территория простирается от пляжей Балтийского моря на севере до Судетов и Карпат на юге, но для того, чтобы по-настоящему понять это место, каждый должен взглянуть на людей, которые там проживают.
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И чтобы взглянуть как на людей, так и на местный быт, нам достаточно для начала открыть Facebook-группу «Pictures from Polish profiles», в которой собраны разные красочные фотографии, которые поляки загружают в свои учётные записи в социальных сетях.
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От священников и полицейских до футбольных хулиганов и бабулек — продолжайте прокручивать пост, чтобы познакомиться с живущими там людьми и их интересами. Кроме того, обязательно проголосуйте за те снимки, которые порадовали вас больше всего!
Источник:
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Можно подумать, у нас лучше:)