30 странных фотографий из польских профилей

Польша — это страна в Центральной Европе с более чем тысячелетней историей. Её разнообразная территория простирается от пляжей Балтийского моря на севере до Судетов и Карпат на юге, но для того, чтобы по-настоящему понять это место, каждый должен взглянуть на людей, которые там проживают.