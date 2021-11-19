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30 странных фотографий из польских профилей

30 странных фотографий из польских профилей (34 фото)

Автор:
19 ноября 2021 09:20
Сообщество : Юмор
Метки: Польша   Юмор   в мире   люди   соцсети   странные фото   
911
34

Польша — это страна в Центральной Европе с более чем тысячелетней историей. Её разнообразная территория простирается от пляжей Балтийского моря на севере до Судетов и Карпат на юге, но для того, чтобы по-настоящему понять это место, каждый должен взглянуть на людей, которые там проживают.

2.

И чтобы взглянуть как на людей, так и на местный быт, нам достаточно для начала открыть Facebook-группу «Pictures from Polish profiles», в которой собраны разные красочные фотографии, которые поляки загружают в свои учётные записи в социальных сетях.

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4.


От священников и полицейских до футбольных хулиганов и бабулек — продолжайте прокручивать пост, чтобы познакомиться с живущими там людьми и их интересами. Кроме того, обязательно проголосуйте за те снимки, которые порадовали вас больше всего!

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Метки: Польша   Юмор   в мире   люди   соцсети   странные фото   
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9  комментариев
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2k
boom Час назад
Филиал польских одноклассников.
Можно подумать, у нас лучше:)
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12
Pokidalos Games 3 минуты назад
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215
Шурман 11 минут назад
Как бы там не было , девки у них просто огонь :))) есть 2 знакомые одна Агнешка вторая Юстина :))))
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1k
Sergey Pankratov Полчаса назад
Комментарий к фото
Ельцин?
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1k
Анна Анна 54 минуты назад
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228
Мурчелло Анна Анна 46 минут назад
Это поляки?
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64k
Доктор Джонс Час назад
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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Anarasius

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