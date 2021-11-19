Вы видели сколько стоят новые авто? Реакция соцсетей на действия дилеров

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Социальные сети буквально захлестнули снимки и видео из автосалонов, где продаются новые автомобили по заоблачным ценам. Купить машину без дополнительного оборудования сейчас практически невозможно. Накладки на педали за 40 000 рублей... как вам такое?
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Вот цены и поперли
То есть не только в России так.
Отечественный автопром ещё как-то поддерживают, но продажников - никак, поэтому они и накручивают допы (ты бы тоже так бы поступал, когда вместо 100 машин, которые ты мог бы продать, тебе отгружают 30, и так по всем бюджетным машинам)