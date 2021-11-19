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Вы видели сколько стоят новые авто? Реакция соцсетей на действия дилеров

Вы видели сколько стоят новые авто? Реакция соцсетей на действия дилеров (19 фото)

Автор:
19 ноября 2021 17:09
Метки: Юмор   автодилер   дилер   допы   прикол   смех   цены   
1962
19
Социальные сети буквально захлестнули снимки и видео из автосалонов, где продаются новые автомобили по заоблачным ценам. Купить машину без дополнительного оборудования сейчас практически невозможно. Накладки на педали за 40 000 рублей... как вам такое?
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Метки: Юмор   автодилер   дилер   допы   прикол   смех   цены   
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33k
Опаньки Час назад
Сейчас с полупроводниками проблема, вроде писали, один из заводов полностью линии из-за этого остановил.
Вот цены и поперли
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456
Vadim Balabanov Полчаса назад
В Нидерландах. Модель, которая мне нравится: от 48 тыс.[реклама] В реальности от 55. Без пакета не купить.
То есть не только в России так.
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3k
V2.Smirnov Полчаса назад
Как я понимаю пользователей соц.сетей! Только подняли цены на маски, гречку, морковь, стройматериалы и прочее, чем эти пользователь торгуют. Только им деньга повалила! А тут раз! И кто-то ещё (кроме них) посмел цены поднять!
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36k
Александр 49 минут назад
Надо прорсто Путина еще два раза подряд выбрать, тогда точно заживем.
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2k
Hunde Beißer2 Час назад
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953
Денис Федоров Час назад
В воздухе запахло банкротством автодилеров...
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363
rus-abbas Денис Федоров 56 минут назад
Совсем даже не пахнет! Что вы! Вот помощь от правительства на поддержку,развитие автопрома это реально. У нас ведь как? Всё через место откуда какули выходят.
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