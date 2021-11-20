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История одной забытой экспедиции, перевернувшей представления о древней Сибири

История одной забытой экспедиции, перевернувшей представления о древней Сибири (5 фото)

Автор:
20 ноября 2021 09:39
Сообщество : Исторические факты
Метки: древняя Сибирь   интересно   история   познавательно   факты   фото   экспедиция   
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Бывает, что всего одна археологическая экспедиция полностью переворачивает сложившиеся до нее представления о прошлом и поэтому ее результаты стараются поскорее спрятать «в долгий ящик».

Именно так и произошло с экспедицией доктора исторических наук и антрополога Виталия Ларичева, которая в течение пяти с лишним лет — с 1974 по 1979 годы работала в Ширинском районе Хакасии, поблизости от поселка Малая Сыя.

И хотя она оказалась очень продуктивной и в ее ходе были получены реально впечатляющие результаты, широкой известности они так и не получили. Более того, об экспедиции вообще постарались забыть, поскольку полученные по ее итогам данные оказались слишком уж неординарными и не соответствующими положениям официальной историографии и хронологии. Как и выводы, сделанные самим В.Ларичевым.

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Непосредственно археологические раскопки велись рядом с глиняным карьером, откуда добывалось сырье для местного кирпичного завода. Здесь были найдены остатки небольших землянок, где когда-то жили люди. Как выяснилось, изнутри их стены были выкрашены естественным красителем — охрой, а для входа и выхода обитатели поселения использовали приставные лестницы, проходившие через крыши в форме купола. Но не это оказалось самым примечательным, а возраст самих жилищ — оказалось, что им около 34 тысяч лет! Так показал радиоуглеродный анализ найденных предметов и это полностью перевернуло представление о древней истории здешнего края.

До этого момента древнейшими археологическими культурами Хакасии признавались Афанасьевская и Окуневская. Но дело в том, что они датировались лишь вторым тысячелетием до нашей эры, то есть, были моложе примерно на 30 тысяч лет. Это уже эпоха бронзы и разница между ней и палеолитом просто огромная.

Кроме того, в поселении были найдены камни с просверленными в них отверстиями. И это оказалось настоящей сенсаций, поскольку в 1970-е годы считалось, что сверлить камни люди научились гораздо позже — во времена мезолита. Уже после того, как были изобретены лук и стрелы. А тут оказывается, что обрабатывать таким образом камни на Алтае и в Сибири умели задолго до этого. Лишь много позже ученые выяснили, что прежние представления были ошибочными и 30 с лишним тысяч лет назад люди действительно уже умели сверлить камни. И значит, Виталий Ларичев оказался первопроходцем, который впервые обнаружил это.

Но куда более сенсационным оказалось предположение руководителя экспедиции о том, что жители поселения пользовались календарями. Причем, как лунным, так и солнечным, в качестве которых также служили камни со специально нанесенными насечками. Ларичев записал в экспедиционном журнале, что они обозначали еще и високосные годы, что уже было за пределами самых смелых предположений его времени. И вообще, здешние жители умели достаточно хорошо работать с камнем — экспедиция нашла 15 фигурок черепах из них, с выраженными деталями в виде головы, хвоста и лап. Кроме того, на панцире имелась ретушь.

Также в землянках кроме охры (оранжевый цвет) были обнаружены и остатки других красителей — малахита и лазурита (зеленый и фиолетовый цвета). По мнению Ларичева, эти порошки разводились в животном жире и затем использовались для настенной живописи.

После нескольких лет работы В.Ларичев сделал неожиданный вывод — раскопанное им поселение было специфическим, в нем жили местные жрецы. И было их довольно много — всего в культурном слое был обнаружено порядка сотни жилищ. А поскольку существовать сами по себе они не могли, отсюда следует логический вывод — 30 с лишним тысячелетий назад в здешних местах уже существовала своя культура.

К сожалению, после 1979 годы других раскопок в районе Малой Сыи не проводилось — финансирование экспедиции Ларичева было приостановлено после его отказа указать точные координаты раскопок и опубликовать план уже выполненных работ. Что самое интересное — в хранилище Института этнографии и археологии Сибирского отделения РАН сделанные экспедицией находки в настоящее время отсутствуют, что затрудняет проверку правоты сделанных ее руководителем предположений. Остался лишь экспедиционный журнал и часть найденных предметов.

Так что будем лишь надеяться на новые экспедиции в названые места, которые позволят подтвердить либо опровергнуть сделанные четыре с лишним десятилетия назад предположения.

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Метки: древняя Сибирь   интересно   история   познавательно   факты   фото   экспедиция   
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Слепой Пью Час назад
Не указать точные координаты раскопок настоящий ученый просто не мог, по умолчанию. Походу, очередной сенсационный пустобрех.
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