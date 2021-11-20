История одной забытой экспедиции, перевернувшей представления о древней Сибири

Кроме того, в поселении были найдены камни с просверленными в них отверстиями. И это оказалось настоящей сенсаций, поскольку в 1970-е годы считалось, что сверлить камни люди научились гораздо позже — во времена мезолита. Уже после того, как были изобретены лук и стрелы. А тут оказывается, что обрабатывать таким образом камни на Алтае и в Сибири умели задолго до этого. Лишь много позже ученые выяснили, что прежние представления были ошибочными и 30 с лишним тысяч лет назад люди действительно уже умели сверлить камни. И значит, Виталий Ларичев оказался первопроходцем, который впервые обнаружил это.

Но куда более сенсационным оказалось предположение руководителя экспедиции о том, что жители поселения пользовались календарями. Причем, как лунным, так и солнечным, в качестве которых также служили камни со специально нанесенными насечками. Ларичев записал в экспедиционном журнале, что они обозначали еще и високосные годы, что уже было за пределами самых смелых предположений его времени. И вообще, здешние жители умели достаточно хорошо работать с камнем — экспедиция нашла 15 фигурок черепах из них, с выраженными деталями в виде головы, хвоста и лап. Кроме того, на панцире имелась ретушь.