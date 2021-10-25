Интересные факты о жизни рабов на древних галерах

Галеры и рабы, рабы и галеры. Казалось бы, два неразрывно связанных понятия: где есть галера, там должен быть и раб, который будет вкалывать на них так, как даже иному президенту не снилось.
Между тем редко кто задумывается насколько жуткой была жизнь гребцов в реальности, как и о том, были ли они рабами на самом деле.
В египетских папирусах эллинистической эпохи упоминаются суда, насчитывавшие до 4 тысяч гребцов. Получается, что на такой галере вкалывало в несколько раз больше мужчин, чем проживало в среднем античном городе.
«Старо предание и верится с трудом», тем более что никаких подтверждений этому найдено не было. Скорее всего, летописец просто хотел польстить своему правителю, ибо, сами понимаете, историк-лизоблюд – древнейшая профессия.
Формально считается, что наиболее распространенными военными судами были биремы и триремы с двумя и тремя рядами гребцов соответственно. На триреме таковых было около полутораста, а то и все 170!
Надо признать, что пока реальность этих плавсредств вызывает множество вопросов, и чтобы такой корабль поплыл, потребуются колоссальные затраты, а потом еще и длительное обучение команды гребцов, ибо три ряда – это не один, и переломать все весла проще простого.
Получается, что на триреме находились хорошо тренированные полторы сотни рабов с различной специализацией, на которых приходилось 12–16 матросов и не более полусотни солдат, а то и всего 16.
Возвращаясь к египетским плавучим городам (даже если допустить их реальность) сразу придется предположить, что либо гребцы были вольными людьми с хорошей оплатой, либо помимо них на борту был еще целый военный гарнизон на случай, если рабы взбунтуются.
Но даже в случае с биремами и триремам возникают серьезные вопросы, ибо контроль полутора сотен крепких мужиков – дело непростое. Особенно если учесть, что воины сражались не только на море, но и высаживались на берег.
В последнем случае достаточно было небольшой оплошности, чтобы рабы захватили судно. Каково бы тогда пришлось десанту, если бы потребовалось отступить на корабли? Ведь им это наверняка приходило в головы.
Есть версия, что рассказы о гребных рабах зачастую была дезинформацией, целью которой было ввести потенциального противника в заблуждение.
Вероятно, рабы и в самом деле регулярно использовались, но не факт что всегда и не факт, что с ними всегда обращались жестоко.
Военные галеры были, так сказать, авангардом античного морского десанта. Именно их экипаж высаживался первым, и первым ввязывался в бой. Остальные войска высаживались на берег с уже более тяжелых и более вместительных за отсутствием гребцов парусных суден.
С них воины десантировались уже тогда, когда берег был захвачен. Разумеется, «принимающая сторона» в первую очередь была заинтересована в том, чтобы отразить атаку «морпехов» с галер.
Для этого нужно было верно оценить силы нападающих и, если вместо рабов на веслах сидели бы воины, это было бы неприятным сюрпризом.
Нечто подобное описывал Диодор Сицилийский. Известно и о том, что Цезарь, имея в своем распоряжении 4 галеры, напал на пиратов, с 500 воинами, что было возможно только в том случае, если в акции участвовали бы и гребцы.
И если бы это были жестоко страдающие рабы, то они скорее перешли бы на сторону пиратов, чем стали бы самоотверженно сражаться с ними.
Правда, особых выводов из этого сделано не было, и обычно на римских военных кораблях весла вращали рабы. И это еще раз наводит на мысль, что никаких трех рядов весел не использовалось, ибо тогда для морской пехоты и места практически не осталось бы. Да и подготовить команду таких гребцов слишком дорого.
Вряд ли является правдой и то, что гребцы на галерах были полуголодными. Судя по анализу костей галерных рабов, которые удалось найти, питались они обильно, хотя и не деликатесами. Что логично, ибо голодный раб многого не нагребет.
Но в борьбе с пиратами использование рабов-гребцов римлянам только мешало, ибо у рабов и мотивация была очень низкой, и место они у воинов отбирали.
Пиратские же суда мало того, что были легче, так к тому же на них сидели не рабы, а бойцы, каждый из которых был хорошо мотивирован. В итоге условное среднее качество пиратского корабля было выше, чем у «древнеримских федералов».
Хотя последние и имели более высокий уровень боевой подготовки, но во время абордажа уступали пиратам численно.
При этом абордаж – это свалка, это рубка, а не сражение на суше, где есть место для сложных маневров, на которые римляне были настоящими мастерами. Отсюда и проблемы римлян в борьбе с пиратством.
Позднее «пиратский» вариант комплектации корабля был принят бороздителями северных морей – викингами, которые всегда сидели на веслах сами, обеспечивая высокую концентрацию воинов на борту, а заодно и неплохой тренинг.
Популярны истории о невыносимой участи гребцов на турецких галерах. Считалось, что их кормили всякими помоями и постоянно секли кнутом. Звучит страшно, но, к сожалению, редкий историк получал в своей жизни хотя бы один удар нагайкой.
Таковые оставляют серьезные раны, что при тогдашней медицине и антисанитарии могло запросто привести к заражению. А серия ударов почти наверняка вывела бы гребца из строя на долгое время.
Постоянная же терапия кнутом, да еще на фоне голода и жажды, стопроцентно привела бы этот гребной двигатель в полунепригодное состояние. Смотрится все это примерно так же, как если бы экипаж корабля постоянно бил кувалдой по двигателю.
И ведь это был экипаж военных кораблей, ибо в торговом флоте гребцы не использовались по причине дороговизны и значительного сокращения вместимости судна.
Военный корабль с «двигателем», который может в любой момент дать сбой по причине ослабшего, заболевшего или умершего гребца (и не одного) – это что-то странное.
Ситуация же с пиратами в этот период оставалась прежней. Пираты, словно викинги (что фактически одно и то же), гребли сами, что в итоге привело к длительному периоду могущества пиратских республик в Средиземноморье.
И интересно, что справиться с неугомонными пиратами удалось только после того, как с весел убрали рабов, заменив их бойцами.
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