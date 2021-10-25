Интересные факты о жизни рабов на древних галерах

Между тем редко кто задумывается насколько жуткой была жизнь гребцов в реальности, как и о том, были ли они рабами на самом деле.

В египетских папирусах эллинистической эпохи упоминаются суда, насчитывавшие до 4 тысяч гребцов. Получается, что на такой галере вкалывало в несколько раз больше мужчин, чем проживало в среднем античном городе.

«Старо предание и верится с трудом», тем более что никаких подтверждений этому найдено не было. Скорее всего, летописец просто хотел польстить своему правителю, ибо, сами понимаете, историк-лизоблюд – древнейшая профессия.

Формально считается, что наиболее распространенными военными судами были биремы и триремы с двумя и тремя рядами гребцов соответственно. На триреме таковых было около полутораста, а то и все 170!