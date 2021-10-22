Как бедняк из костромского села создал чайную корпорацию в России

В дореволюционной России торговец чаем Константин Попов был очень известным человеком. Деревенский сирота смог не только выбраться из бедноты, но и создал огромную корпорацию по торговле чаем, занимался благотворительностью, помогал беднякам. Однако и ему на пути к богатству тоже приходилось несладко.
Детские годы и мытарства в Костроме
Костя Попов родился под Костромой, в посаде Большие Соли. Название говорило само за себя, ведь даже речка, протекающая в посаде, называлась Солоницей. В этом месте уже много веков добывали соль, еще были винокуренный, пивоваренный заводы и мельница. Отец Кости был торговцем, но дела у него шли плохо. Отца не стало, когда Косте едва исполнилось 4 года.
Главными в семье стали старшие братья. Они ездили в Кострому на заработки. И когда Костя немного подрос, его тоже определили в город, чтобы учился грамоте у дьячка и помогал братьям. До 13 лет он нянчился с племянниками и выполнял мелкие поручения. Мать, видя, что учеба особо не идет, настояла на том, чтобы мальчик пошел учеником к купцу-трактирщику.
Там Костю обижали, хозяин то и дело давал подзатыльники, еще мальчик боялся пьяных посетителей. Он сбежал. Зимой, в плохой одежонке, он пустился из Костромы в родной посад. Пройти надо было 36 верст. Мальчик замерз и уже думал, что не дойдет, когда его подобрал крестьянин, случайно проезжавший по безлюдному тракту на санях. На следующий день ребенок смог рассказать куда идет и его отвезли к матери. Костя отморозил руки – только после долгого лечения к ним вернулась подвижность.
Но мечта жить в большом городе не хотела покидать Константина. Мальчик слышал о Москве и Петербурге, стремился попасть в эти города. Мать разрешила мальчику поехать в Петербург, чтобы служить на побегушках у земляка, торговца вином Алекина. Там тоже было не сладко: дети Алехина смеялись над выговором Кости, а в магазине работники его гоняли целый день по разным поручениям. Да так, что к концу дня мальчик просто валился с ног.
Однако, не желая всю жизнь мыть бутылки и бегать по поручениям, Константин стал учиться. Попросил приказчика выучить его грамоте, и читал всю литературу, что попадалась в руки. В 16 лет парень стал сметливым и деятельным помощником в магазине.
Увлечение чаем
В это время (1830 г) Алекин помимо виноторговли стал заниматься еще и продажей чая. Тогда-то Костя Попов и попросился на работу в чайный магазин. Через 2 года он стал специалистом, хорошо разбиравшимся во всех сортах чая, умевшим определить чай на запах, вид и вкус. И юношу сделали приказчиком в один из магазинов, принадлежавших сыну купца Алекина.
Костя не видел мать почти 6 лет. Поднакопив денег, он приехал в Большие Соли провести отпуск. Через 3 месяца вернулся в Петербург, но устроился на работу к купцу Пономареву, который торговал только чаем. Здесь Константин прослужил 9 лет, откладывая каждый рубль на собственное дело. ВС ним вместе работал и его брат Семен.
Улыбнулась удача и дело пошло
Когда братья Поповы накопили на начальный капитал, решив открыть лавку в Костроме, незадолго до отъезда из Петербурга Константин встретил на Невском проспекте знакомого биржевого маклера. Францен был очень удивлен, когда Попов рассказал, что собирается покинуть Петербург ради того, чтобы работать в провинции.
Отличное знание чайного рынка, хорошая репутация и поручительство Францена помогли Константину взять товар в кредит, не расходуя свой небольшой капитал. Семен поддержал брата в этом решении и перешел к нему в новый магазин приказчиком.
В 1842-м году на Невском проспекте появился первый чайный магазин Поповых. Братья зарегистрировали товарищество «К. и С. Поповы». Константин стал купцом 3-й гильдии. Отбоя от покупателей не было – они знали грамотного и услужливого Константина еще по лавке Пономарева. Уникальные познания в ассортиментах чая помогли Константину так организовать продажи, что у него ничего не лежало и не пропадало.
Москва, Китай и байховый чай
Дела пошли в гору. Уже на следующий год Попов приобрел магазин-склад в Москве, открыл торговую лавку на кузнецком мосту. В эти же годы Константин женился на дочери табачного фабриканта Глафире Мусатовой, через ее сестру породнившись с Алексеем Абрикосовым, владельцем кондитерских фабрик. В 1850-м в Москву переехал и Семен. Передав петербургские магазины надежным приказчикам.
Дело Поповых передавалось только внутри семьи. Партнером Константина был Семен, после смерти семена стал его сын, тоже Константин. К 1860-м годам Поповы стали напрямую торговать с Китаем. Они закупали чай самых лучших сортов, и больше всего черный байховый. Этот бренд чая стал самым мощным в Российской империи. Этот сорт чая пришелся настолько по вкусу покупателям, что они старались приобретать черный чай исключительно с фабрик Попова, зная, что там им гарантирован высший сорт.
Константин Попов не забывал свои мытарства в детстве и юности. Поэтому старался всячески помогать беднякам, выделял гранды на учебу деревенским талантам, строил бесплатные училища, обеспечивал их деньгами, из своих денег выделял стипендии для малоимущих учащихся целого ряда учебных заведений Москвы.
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Без поручительства нескольких купцов той же гильдии, врйти в сосиав купечества пррстой крестьянский сын мог бы только во сне. Случаи, когда староверы-"банкиры", распоряжаясь капиталом единоверцев, поднимали снизу одаренных предпринимателей, нередки. К примеру, Савва Морозов.