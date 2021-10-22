Как бедняк из костромского села создал чайную корпорацию в России

Детские годы и мытарства в Костроме

Костя Попов родился под Костромой, в посаде Большие Соли. Название говорило само за себя, ведь даже речка, протекающая в посаде, называлась Солоницей. В этом месте уже много веков добывали соль, еще были винокуренный, пивоваренный заводы и мельница. Отец Кости был торговцем, но дела у него шли плохо. Отца не стало, когда Косте едва исполнилось 4 года.

Главными в семье стали старшие братья. Они ездили в Кострому на заработки. И когда Костя немного подрос, его тоже определили в город, чтобы учился грамоте у дьячка и помогал братьям. До 13 лет он нянчился с племянниками и выполнял мелкие поручения. Мать, видя, что учеба особо не идет, настояла на том, чтобы мальчик пошел учеником к купцу-трактирщику.

Там Костю обижали, хозяин то и дело давал подзатыльники, еще мальчик боялся пьяных посетителей. Он сбежал. Зимой, в плохой одежонке, он пустился из Костромы в родной посад. Пройти надо было 36 верст. Мальчик замерз и уже думал, что не дойдет, когда его подобрал крестьянин, случайно проезжавший по безлюдному тракту на санях. На следующий день ребенок смог рассказать куда идет и его отвезли к матери. Костя отморозил руки – только после долгого лечения к ним вернулась подвижность.