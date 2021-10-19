Как английский король погубил свой лучший военный корабль

Если бы не человеческие жертвы, эту историю можно было бы считать забавной...
«Всё могут короли, всё могут короли...» – помните такую песенку? На самом деле короли, как и президенты, далеко не всесильны. А когда забывают об этом и начинают думать, что по их слову «возможно всё», приключаются серьёзные беды и катастрофы.
Перенесёмся в прошлое, на 500 лет назад, когда в Англии правил король Генрих VIII Тюдор. Об этом короле можно многое рассказать – и хорошее, и дурное тоже. Скажем так, в начале правления, когда король был молод и полон сил, большинство его решений были взвешенными и разумными – Генрих слыл и галантным кавалером, и отличным воином, и покровителем строительства, мореплавания, искусства и науки...
В частности, именно при Генрихе англичане начали массово строить большие военные корабли – каракки, нефы и галеоны. Англия тогда ещё не была «владычицей морей» – она только делала первые шаги на пути к морскому господству; испанский и французский флоты были в разы сильнее. За период с 1422 по 1509 годы для английского флота было построено всего лишь... шесть боевых кораблей! В общем, надо было исправлять положение. И вот в 1510 году был заложен очень крупный для своего времени корабль – каракка «Мэри Роуз» водоизмещением 500 тонн.
Генрих VIII лично следил за постройкой. Новый корабль был назван в честь любимой сестры короля, принцессы Марии Тюдор. Строительство шло целый год, для постройки было спилено 600 дубов – почти 16 гектаров леса! Корабль, согласно тогдашней моде, был ярко разукрашен флагами и гербами, и отличался для своего времени отличными мореходными качествами. На носу и на корме каракки возвышались «замки» – площадки для лучников и солдат абордажной команды. В 1513 году по приказу короля были устроены морские гонки – и «Мэри Роуз» в этом состязании вышла победителем. Адмирал Говард написал в письме: «Это благороднейший из парусных кораблей, и на сегодняшний час, я полагаю, лучший во всём христианском мире».
Каракка «Мэри Роуз» была ещё и превосходно вооружена – 78 пушек (из них 20 – тяжёлых). Кроме пушек, на борту был целый арсенал – 50 фитильных мушкетов, 150 пик, 150 алебард, 250 длинных луков и запас из 4000 стрел. В общем, корабль был построен и оснащён по последнему слову тогдашней военно-морской науки – и стал флагманом английского флота. В команде было 185 солдат абордажной команды, 200 матросов, 30 канониров – всего более 400 человек.
«Мэри Роуз» прослужила долгие 33 года, в качестве флагманского корабля приняла участие во многих сражениях (большинство из которых были для англичан весьма успешными). В общем, королю Генриху было чем гордиться, а «Мэри Роуз» стала его любимицей! Даже построенная чуть позже гигантская (водоизмещением в 1500 тонн) каракка «Генрих Милостью Божией» не смогла затмить славы «Мэри Роуз». «Генрих» (который матросы называли «Большой Гарри») был слишком тяжёлым и отличался слабыми мореходными качествами – в общем, его использовали больше «в дипломатических целях», как-никак самый большой корабль в Европе!
В 1536 году «Мэри Роуз», любимый боевой корабль короля, была отправлена на капитальный «ремонт». Король пристально следил за развитием тогдашней военной науки, так сказать, за «инновационными технологиями». Старые пушки, с кованными стволами из железных полос, были признаны устаревшими и ненадёжными (их часто разрывало при выстреле). Да и стреляли они каменными ядрами. К тому времени появились пушки, отлитые из бронзы и стреляющие чугунными ядрами. Король приказал полностью перевооружить и переоборудовать свой любимый корабль.
Но, надо сказать, что к тому времени характер у короля резко изменился. Из-за раны, полученной на турнире, он перестал заниматься военными упражнениями, сильно растолстел, страдал постоянными болями. Король рассорился с римско-католической церковью и приказал конфисковать имущество монастырей. Тысячи священников и монахов были казнены. Когда-то просвещённый, разумный и «добрый» король стал раздражительным, подозрительным и жестоким. Только по изданному Генрихом «Закону о бродяжничестве» было повешено около 50 000 человек. (Для сравнения: общее количество жертв Ивана Грозного по разным данным – от четырёх до пятнадцати тысяч казнённых. Это всего!..) Дошло до того, что двух своих жён – Анну Болейн и Катерину Говард – король обвинил в государственной измене и приказал судить и казнить... Вступать в спор с королём начали бояться даже самые близкие его друзья и соратники.
Приказ короля был ясным – на «Мэри Роуз» нужно было поставить новые пушки с колёсными лафетами. Причём много – целых 96 штук! Простейший подсчёт показывал, что корабль станет намного тяжелее – 700 тонн вместо 500. Хуже того, новые пушки требовали вносить в конструкцию многочисленные и существенные изменения – сменить старую обшивку из досок «внакрой» на гладкую, проделать пушечные порты в бортах, изменить конструкцию кормы, надстроить и усилить палубы... Корабельным мастерам было понятно, что такая «процедура» кораблю на пользу не пойдёт, что его замечательные мореходные качества могут просто исчезнуть, что законы природы (прежде всего физики!) королям не подчиняются... Кто-то робко предлагал вместо переделки старого корабля построить новый – но, во-первых, в Англии к тому времени стало очень туго с финансами. А во-вторых, речь шла о любимом корабле короля. Понимать надо!
В общем, Генрих VIII отдал приказ, а за неисполнение королевского приказа – даже за малейшие сомнения в исполнимости этого приказа! – в те времена в Англии можно было моментально оказаться на виселице или на костре. Или, «в лучшем случае», лишиться головы. Записи Томаса Кромвеля, первого министра, говорят о том, что в 1536 году «Мэри Роуз» и ещё «шесть других кораблей» были «по велению Его Величества и моими стараниями сделаны заново». Кстати, самого Томаса Кромвеля исполнительность в итоге не спасла – ему отрубили голову в 1540 году. Но что же случилось с любимым королевским кораблём?
Итак, на дворе 1545 год. Англия в очередной раз объявила войну Франции, английские войска под командованием герцога Саффолка переплыли Ла-Манш и взяли Булонь – стратегически важный порт. Французский король Франциск I решил ответить ударом на удар и атаковать англичан на их собственной территории. Он собрал огромный флот (около 250 галер) и 50 000 человек войска – и в июле высадил десант на остров Уайт, в «мягкое подбрюшье» Англии!
Французы под командованием адмирала д'Аннебо сделали ставку на гребные галеры – и не прогадали. Англичанам ужасно не повезло – стояла безветренная погода, и парусные корабли ничего не могли сделать против вёсельных галер! Французский флот вошёл в пролив Солент.
Король Генрих VIII лично наблюдал за ходом битвы из замка Саутси – но ничего не мог поделать! Его многопушечные гиганты «Мэри Роуз» и «Большой Гарри» стояли с обвисшими парусами: «21 числа июля месяца французские галеры и нефы подошли к Портсмутской гавани, и высадили армию на остров Уайт, и там всё сожгли, и встали там лагерем, человек около 2 тысяч, и с каждым приливом атаковали со своих галер королевские корабли в гавани; однако ж ветер был такой слабый, что ни один корабль короля не мог поднять паруса, что вызывало сильную досаду».
К вечеру, однако подул долгожданный ветер. Англичане пошли в атаку на французские галеры. Впереди эскадры гордо плыл флагман – «усовершенствованная» каракка «Мэри Роуз» и её грозные 96 пушек. Командовал кораблём вице-адмирал Джордж Кэрью. Следом полным ходом шёл гигантский «Большой Гарри». «Мэри Роуз» развернула к французским галерам борт, со скрипом открылись пушечные порты, оттуда показались жерла пушек... Прозвучал сильнейший залп! На какое-то время корабль заволокло белым пороховым дымом. Когда же дым рассеялся, король Генрих, к своему ужасу, увидел, как красавица «Мэри Роуз» опрокинулась на борт – и стремительно тонет!
Трагедия длилась всего несколько минут. В открытые пушечные порты наклонившейся «Мэри Роуз» хлынула вода. Корабль лёг на борт. Тяжёлые пушки срывало с привязей, они обрушивались вниз, убивая солдат и матросов. Узкие проходы между палубами стали смертельной ловушкой – большинство людей просто задохнулись в страшнейшей давке. Те, кому повезло оказаться на верхних палубах, запутались в сетях, предназначенных для защиты от вражеского абордажа.
Из более чем 400 человек экипажа спаслось только 35 – причём вместе с кораблём утонул и сам адмирал Кэрью. Каракка затонула настолько быстро, что моряки с идущего следом «Большого Гарри» ничего поделать не смогли. Французы ликовали – они даже не успели открыть толком ответный огонь, а вражеский флагман уже оказался под водами пролива Солент!
Англичане отступили. Король Генрих был в неописуемой ярости. Высадка французского десанта в итоге окончилась «ничьей» – французы не смогли закрепиться на острове Уайт, потеряли много солдат в стычках с английскими ополченцами, да ещё и остались без припасов. 22 июля адмирал д'Аннебо отдал приказ плыть обратно. Но потерю «Мэри Роуз» это никак не отменяло...
Король Англии немедленно приказал создать комиссию для расследования причин трагедии. Комиссия была создана – хотя, без сомнения, главная причина английским морякам и кораблестроителям была понятна с самого начала. Граф Бедфорд, бывший адмирал, лорд-хранитель малой печати, писал в письме барону Пэджету 23 июля: «Корабль был потерян из-за безрассудства и большой небрежности». А уж чьего именно безрассудства – как говорится, сами догадайтесь. Английский историк Эдуард Холл писал об этом в своей «Хронике» так: «Корабль погубило чудовищное недомыслие. Ибо он был загружен оружием сверх всякой меры, пушечные порты были открыты и расположены низко, и, когда корабль начал разворот, вода хлынула внутрь, и внезапно корабль затонул».
Уже в наши дни остатки флагмана Генриха VIII были подняты из воды. В Англии, в Портсмуте, в 2013 году был открыт «Музей Мэри Роуз». Посетители могут увидеть сохранившуюся часть корпуса корабля, старинное оружие, личные вещи солдат и матросов, огромный бронзовый котёл, в котором готовили еду для экипажа, посуду и, конечно же, те самые чудо-пушки – они даже по современным меркам кажутся огромными...
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А проект шведского короля - Ваза - затонул сразу при выходе из бухты.
Хреново у королей с кораблестроительством...