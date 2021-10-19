Как английский король погубил свой лучший военный корабль

Генрих VIII лично следил за постройкой. Новый корабль был назван в честь любимой сестры короля, принцессы Марии Тюдор. Строительство шло целый год, для постройки было спилено 600 дубов – почти 16 гектаров леса! Корабль, согласно тогдашней моде, был ярко разукрашен флагами и гербами, и отличался для своего времени отличными мореходными качествами. На носу и на корме каракки возвышались «замки» – площадки для лучников и солдат абордажной команды. В 1513 году по приказу короля были устроены морские гонки – и «Мэри Роуз» в этом состязании вышла победителем. Адмирал Говард написал в письме: «Это благороднейший из парусных кораблей, и на сегодняшний час, я полагаю, лучший во всём христианском мире».

Каракка «Мэри Роуз» была ещё и превосходно вооружена – 78 пушек (из них 20 – тяжёлых). Кроме пушек, на борту был целый арсенал – 50 фитильных мушкетов, 150 пик, 150 алебард, 250 длинных луков и запас из 4000 стрел. В общем, корабль был построен и оснащён по последнему слову тогдашней военно-морской науки – и стал флагманом английского флота. В команде было 185 солдат абордажной команды, 200 матросов, 30 канониров – всего более 400 человек.

«Мэри Роуз» прослужила долгие 33 года, в качестве флагманского корабля приняла участие во многих сражениях (большинство из которых были для англичан весьма успешными). В общем, королю Генриху было чем гордиться, а «Мэри Роуз» стала его любимицей! Даже построенная чуть позже гигантская (водоизмещением в 1500 тонн) каракка «Генрих Милостью Божией» не смогла затмить славы «Мэри Роуз». «Генрих» (который матросы называли «Большой Гарри») был слишком тяжёлым и отличался слабыми мореходными качествами – в общем, его использовали больше «в дипломатических целях», как-никак самый большой корабль в Европе!

В 1536 году «Мэри Роуз», любимый боевой корабль короля, была отправлена на капитальный «ремонт». Король пристально следил за развитием тогдашней военной науки, так сказать, за «инновационными технологиями». Старые пушки, с кованными стволами из железных полос, были признаны устаревшими и ненадёжными (их часто разрывало при выстреле). Да и стреляли они каменными ядрами. К тому времени появились пушки, отлитые из бронзы и стреляющие чугунными ядрами. Король приказал полностью перевооружить и переоборудовать свой любимый корабль.