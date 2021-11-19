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Королева, которую, кажется, не любил никто: Бона Сфорца

Королева, которую, кажется, не любил никто: Бона Сфорца (5 фото)

Автор:
19 ноября 2021 10:34
Сообщество : Исторические факты
Метки: Бона Сфорца   интересно   искусство   история   познавательно   факты   фото   
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Посмотрите на эту картину Яна Матейко. Здесь в центре, на красном троне сидит пожилая женщина со злым лицом, одетая в черное платье. Лысоватый мужчина с поклоном протягивает ей бокал. За троном с каким-то подозрительным видом стоит молодая дама, а на заднем плане видны выглядывающие мужчины, которые явно чего-то ждут.

Художник не зря создал на своем полотне атмосферу ожидания и опаски. Ведь он изобразил тот момент, когда бывшая королева Польши Бона получила из рук своего врача бокал к отравленным напитком.


Это ж кем надо быть, чтобы твой же врач, вместо того, чтобы лечить, убивает тебя?! У всех остальных персонажей на лицах читается еле сдерживаемое нетерпение: когда же старая ведьма, наконец, окочурится? Тут явно какой-то заговор, и мы даже знаем, какой. Личный врач Боны по фамилии Папагоди был подкуплен испанским королем Филиппом II Габсбургом, который хотел избавиться от старухи, потому что задолжал ей большую сумму и не хотел отдавать долги. Бона к тому времени уже не была королевой Польши и не имела такого влияния на европейскую политику, как прежде, но, как видим, могла еще ссужать королей.

Сын, ставший королем Польши и ненавидевший мать, вынудил ее уехать в родовое герцогство Бари и отказаться от всего имущества в его пользу.

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Однако властная Бона сохранила в своих руках деньги и могла вот так распоряжаться ими, в частности, ссужая их Филиппу, хотя с Габсбургами у нее всю жизнь были, мягко говоря, не дружеские отношения. А ведь ее сын был первым браком женат на Елизавете Австрийской Габсбург. Впрочем, отношения с невесткой тоже были отнюдь не медовые.

Вообще Бона Сфорца ни у кого, кажется, не вызывала теплых чувств. Такое впечатление, что ее все ненавидели, включая родного сына. Образ молодой Боны на картине Матейко недвусмысленно указывает на ее характер. Впрочем, портреты королевы, сделанные при ее жизни, говорят о том же.

Лукас Кранах Младший написал ее уже в зрелом возрасте, во вдовьем наряде. Плотно сжатые губы, напряженный умный взгляд вдовы говорят о том, что эта женщина отнюдь не собирается сидеть в задних комнатах. Это была честолюбивая, амбициозная женщина, властная, авторитарная, жесткая. В общем, все семейные черты семейства Сфорца, известного своей жестокостью и коварством, проявились в ней сполна. Было бы странно, если б к такой даме кто-то испытывал нежные чувства.

Ее родителями были миланский герцог Джано Галеаццо Сфорца и Изабелла Арагонская. Притом отец умер еще до рождения дочери при весьма и весьма странных обстоятельствах... Вообще отравления в ту эпоху были делом обычным. Чуть что — вот те ядику. Мда.

Миланский двор был блестящ. Девочка получила прекрасное образование и явно была умна. Кроме того, она была хороша собой, так что считалась выгодной партией. Тем не менее, до 24 лет (по тем временам, когда замуж выдавали уже в 14, это был почти пожилой возраст для женщины) она оставалась незамужней. Наконец, ее сосватали за 51-летнего короля Польши Сигизмунда I, к тому времени овдовевшего. О каких-то чувствах речи не шло, один голый расчет. Однако в этом браке Бона родила шестерых детей.

Став польской королевой, она развернулась со всей энергичностью, которой в ней было с избытком, начала менять страну, старалась укрепить династию. Ее возненавидела вся польская шляхта. Муж еще был жив, а Бона добилась того, чтобы королем стал ее 10-летний сын Сигизмунд Август. Казалось, сын должен любить ее и быть благодарным, но Бона так давила на него, что и он ее возненавидел. Это чувство окрепло в нем после того, как она женила его на Елизавете Габсбург, и особенно, когда Сигизмунд Август встретил женщину, которую сильно полюбил — Барбару Радзивилл.

После смерти жены (интересно, от чего же она умерла на самом деле...) он тайно женился на Барбаре, а потом открыто сделал ее королевой. Но странное дело! Она тоже скоропостижно скончалась. Доказательств нет, но слухами земля полнится, а они такие, что невестку якобы отравила Бона. В общем, Сигизмунд Август больше не мог видеть свою мать и, в конце концов, отослал ее в Бари, где она и была отравлена врачом. Вот так завершила свой жизненный путь умная и властная женщина, которую, кажется, никто никогда не любил.

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Метки: Бона Сфорца   интересно   искусство   история   познавательно   факты   фото   
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9k
Sasa Час назад
Веселая у королей и королев жизнь! Не ты отравишь, так тебя! Как мило жить с ожиданием, что в любой момент во время приема пищи можешь отойти в мир иной... И так на протяжении всей жизни. А еще могут быть желающие воткнуть в тебя что-то острое или придушить ненароком.
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Виталий Касандров Час назад
Ну Средневековая Польша наиболее подходит под королевство Таргариренов только без драконов и проч .
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77
Bogdan Palych 3 часа назад
Судя по "фото", сука была ещё та......
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