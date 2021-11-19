Королева, которую, кажется, не любил никто: Бона Сфорца

Художник не зря создал на своем полотне атмосферу ожидания и опаски. Ведь он изобразил тот момент, когда бывшая королева Польши Бона получила из рук своего врача бокал к отравленным напитком.

Это ж кем надо быть, чтобы твой же врач, вместо того, чтобы лечить, убивает тебя?! У всех остальных персонажей на лицах читается еле сдерживаемое нетерпение: когда же старая ведьма, наконец, окочурится? Тут явно какой-то заговор, и мы даже знаем, какой. Личный врач Боны по фамилии Папагоди был подкуплен испанским королем Филиппом II Габсбургом, который хотел избавиться от старухи, потому что задолжал ей большую сумму и не хотел отдавать долги. Бона к тому времени уже не была королевой Польши и не имела такого влияния на европейскую политику, как прежде, но, как видим, могла еще ссужать королей.

Сын, ставший королем Польши и ненавидевший мать, вынудил ее уехать в родовое герцогство Бари и отказаться от всего имущества в его пользу.