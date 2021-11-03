Что скрывает пик Тебулосмта: легенда, которой нашли реальные доказательства

Можно думать, что это красивая сказка, на образах отважных воинов которой веками воспитываются молодые люди. Но есть факты, подтверждающие эти исторические события. Во-первых, статья в журнале «Вокруг света» за 1967 год. В ней описывалось, как во время восхождения на гору примерно на высоте 3000 метров группа альпинистов нашла во льдах копья, стрелы и тех, кто некогда пользовался ими: все говорило том, что погибли люди в битве. Во-вторых, об этих событиях есть свидетельства в литературе. Остались воспоминания одного монаха-францисканца, бывшего очевидцем тех попыток кочевников подняться на гору.

Чем еще интересна эта гора

В мире есть горы выше этой. К примеру, Эльбрус и Казбек свыше 5000 метров над уровнем моря. Но и пик Тебулосмта — почти 4500, если быть точными, 4492 метра, и он тоже покрыт ледниками. Под ледяной коркой скрываются целые массивы горного хрусталя.