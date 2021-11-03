Что скрывает пик Тебулосмта: легенда, которой нашли реальные доказательства

Что за странное труднопроизносимое название? Оказывается, так называется самая высокая точка Восточного Кавказа, а находится она в Чеченской республике. Впервые альпинисты из Чечни ее покорили всего три года назад. И были шокированы. Чем — читайте дальше.
Быль или небыль
Чеченские старожилы, сказывая легенды, говорили и о том, как монголы еще до завоевания Руси пытались покорить Кавказ. Но народы этого региона смелы, решительны, отважны и горды. Монгольские военачальники Субэдэй, Менгу и Сартак (в чеченской версии Субед, Менга и Сарта) подступили к горе, но не тут-то было. Чеченцы задумали атаковать монголов, совершая внезапные стремительные спуски. Они готовы были строить укрепления на самой вершине, приспособиться к горному климату: на вершине меньше кислорода и труднее дышать с непривычки.
Первый отряд горцев погиб: снежная лавина погребла под собой все 12 человек. Тогда чеченцы отправили второй отряд, он-то и дошел до вершины. Их примеру и буквально по их стопам последовали другие храбрые воины. Так они стали совершать набеги на монголов, сбегая по ночам вниз и забрасывая их камнями. Месяц длилась осада. С первым снегом враги отступили, уйдя на юг. Так продолжалось ни много ни мало целых 12 лет. Монголы смогли завладеть пиком, только когда у горцев закончилась вода и провиант.
Все-таки правда
Можно думать, что это красивая сказка, на образах отважных воинов которой веками воспитываются молодые люди. Но есть факты, подтверждающие эти исторические события. Во-первых, статья в журнале «Вокруг света» за 1967 год. В ней описывалось, как во время восхождения на гору примерно на высоте 3000 метров группа альпинистов нашла во льдах копья, стрелы и тех, кто некогда пользовался ими: все говорило том, что погибли люди в битве. Во-вторых, об этих событиях есть свидетельства в литературе. Остались воспоминания одного монаха-францисканца, бывшего очевидцем тех попыток кочевников подняться на гору.
Чем еще интересна эта гора
В мире есть горы выше этой. К примеру, Эльбрус и Казбек свыше 5000 метров над уровнем моря. Но и пик Тебулосмта — почти 4500, если быть точными, 4492 метра, и он тоже покрыт ледниками. Под ледяной коркой скрываются целые массивы горного хрусталя.
Сегодня к горе Тулой-лам, Дакох-корта, Башлоам, как ее еще называют, большой интерес. Республиканское телевидение почти закончило снимать фильм «Созерцающий ветер».
Источник:
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Понравилось24
наверно никто не подвез... и пришлось идти пешком?
В статье так и не написано, чем же были три года назад шокированы чеченские альпинисты, если кости и копья нашли аж в 1967м?