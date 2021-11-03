FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6195 постов • 725 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Что скрывает пик Тебулосмта: легенда, которой нашли реальные доказательства

Что скрывает пик Тебулосмта: легенда, которой нашли реальные доказательства (4 фото)

Автор:
03 ноября 2021 09:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: Тебулосмта   интересно   история   легенда   познавательно   факты   фото   
534
4

Что за странное труднопроизносимое название? Оказывается, так называется самая высокая точка Восточного Кавказа, а находится она в Чеченской республике. Впервые альпинисты из Чечни ее покорили всего три года назад. И были шокированы. Чем — читайте дальше.

Быль или небыль

Чеченские старожилы, сказывая легенды, говорили и о том, как монголы еще до завоевания Руси пытались покорить Кавказ. Но народы этого региона смелы, решительны, отважны и горды. Монгольские военачальники Субэдэй, Менгу и Сартак (в чеченской версии Субед, Менга и Сарта) подступили к горе, но не тут-то было. Чеченцы задумали атаковать монголов, совершая внезапные стремительные спуски. Они готовы были строить укрепления на самой вершине, приспособиться к горному климату: на вершине меньше кислорода и труднее дышать с непривычки.

×

Первый отряд горцев погиб: снежная лавина погребла под собой все 12 человек. Тогда чеченцы отправили второй отряд, он-то и дошел до вершины. Их примеру и буквально по их стопам последовали другие храбрые воины. Так они стали совершать набеги на монголов, сбегая по ночам вниз и забрасывая их камнями. Месяц длилась осада. С первым снегом враги отступили, уйдя на юг. Так продолжалось ни много ни мало целых 12 лет. Монголы смогли завладеть пиком, только когда у горцев закончилась вода и провиант.


Все-таки правда

Можно думать, что это красивая сказка, на образах отважных воинов которой веками воспитываются молодые люди. Но есть факты, подтверждающие эти исторические события. Во-первых, статья в журнале «Вокруг света» за 1967 год. В ней описывалось, как во время восхождения на гору примерно на высоте 3000 метров группа альпинистов нашла во льдах копья, стрелы и тех, кто некогда пользовался ими: все говорило том, что погибли люди в битве. Во-вторых, об этих событиях есть свидетельства в литературе. Остались воспоминания одного монаха-францисканца, бывшего очевидцем тех попыток кочевников подняться на гору.


Чем еще интересна эта гора

В мире есть горы выше этой. К примеру, Эльбрус и Казбек свыше 5000 метров над уровнем моря. Но и пик Тебулосмта — почти 4500, если быть точными, 4492 метра, и он тоже покрыт ледниками. Под ледяной коркой скрываются целые массивы горного хрусталя.


Сегодня к горе Тулой-лам, Дакох-корта, Башлоам, как ее еще называют, большой интерес. Республиканское телевидение почти закончило снимать фильм «Созерцающий ветер».



Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Тебулосмта   интересно   история   легенда   познавательно   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Андрей 52 минуты назад
__Впервые альпинисты из Чечни ее покорили всего три года назад. И были шокированы.___

наверно никто не подвез... и пришлось идти пешком?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
speaktr-st 3 минуты назад
Статья просто очередной пример некомпетентного копирайтера, генерирующего говноконтент.
В статье так и не написано, чем же были три года назад шокированы чеченские альпинисты, если кости и копья нашли аж в 1967м?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Джордж. Вашингтон. 22 минуты назад
Закончилась вода. Они весь снег доели?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Bjornsson Полчаса назад
просто шок-контент...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада! В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада! Интересные факты о жизни рабов на древних галерах Интересные факты о жизни рабов на древних галерах Как бедняк из костромского села создал чайную корпорацию в России Как бедняк из костромского села создал чайную корпорацию в России Как английский король погубил свой лучший военный корабль Как английский король погубил свой лучший военный корабль Бойцовские петухи под Севастополем Бойцовские петухи под Севастополем Что скрывают недра горы Таврос? Что скрывают недра горы Таврос?
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

22022



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
2
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Ее карьеру разрушил несчастный случай: почему ушла из кино красотка Наталья Вавилова
0
65
Ее карьеру разрушил несчастный случай: почему ушла из кино красотка Наталья Вавилова
Набирающие популярность в сообществах
И учиться не надо: в России резко вырос спрос на курьеров
0
17
И учиться не надо: в России резко вырос спрос на курьеров
Салат из капусты, с ветчиной и кукурузой
0
16
Салат из капусты, с ветчиной и кукурузой
Царевна Несмеяна: что стало с внучкой создателя КВН Таисией Масляковой (19 фото)
Царевна Несмеяна: что стало с внучкой создателя КВН Таисией Масляковой (19 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#Ynews#животные#картинки#новости#Москва#фотографии#пандемия#актеры
#фото#кино#история#аварии#люди#авто аварии#сарказм#автомир#интересное#дети
#интересно#Россия#дтп#автомобили#подборка#прикол#смешные#приколы#фильм#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться