Полиция в Москве организовала массовый арест мигрантов

Киргизские националисты провели акцию у ТРЦ «Европолис». Но для них она закончилась не сильно хорошо.
Столичный район Растокино, парковка рядом с «Европолисом».
Туда стали съезжаться авто, из них вылезли люди с национальными флагами Киргизии. Стали расхаживать по парковке, размахивать знаменами и выкрикивать речевки.
Сначала было забавно, особенно с учетом того, что некоторые «демонстранты» были водилами Uber и Яндекс.Такси. Потом стали кричать все громче и местным жителям это явно не понравилось. Они вызвали полицию.
На место прибыло несколько нарядов: большая часть «демонстрантов» сразу скрылась, но нескольких забрали и привезли в участок. Позже выяснилось, что один из задержанных — Эмил Бекиев, член националистического движения.
На него составили протокол за нарушение публичных акций. Еще троих обвинили в нарушении миграционного законодательства. Остальных ищут, уже задержали 15 человек.
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Один мой знакомый крайне избирательно относился к выбору работы. Эта малооплачиваемая, эта слишком далеко от дома, а вот эта и близко, и платят за нее хорошо, но... не престижная. Чаще всего в последнем случае речь шла о "стыдной" работе. Я, как человек, трудившийся в свое время уборщиком в госучреждении, не всегда понимал аргументы приятеля. Но еще больше не понимал, почему ему не стыдно "стрелять" деньги у пожилой матери, причем на все от продуктов до сигарет и пива. В общем, двойные стандарты бывают не только в политике.
https://ru.sputnik.kg/columnists/20210801/1053364514/kyrgyzstan-ponty-problemy.htmlhttps://ru.sputnik.kg/columnists/20210801/1053364514/kyrgyzstan-ponty-problemy.html