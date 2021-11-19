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Полиция в Москве организовала массовый арест мигрантов

Полиция в Москве организовала массовый арест мигрантов (6 фото)

Автор:
19 ноября 2021 17:45
Сообщество : Жить в России
Метки: демонстрация   киргиз   националист   полиция   флаг   
2811
6

Киргизские националисты провели акцию у ТРЦ «Европолис». Но для них она закончилась не сильно хорошо.

Столичный район Растокино, парковка рядом с «Европолисом».

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Туда стали съезжаться авто, из них вылезли люди с национальными флагами Киргизии. Стали расхаживать по парковке, размахивать знаменами и выкрикивать речевки.

Сначала было забавно, особенно с учетом того, что некоторые «демонстранты» были водилами Uber и Яндекс.Такси. Потом стали кричать все громче и местным жителям это явно не понравилось. Они вызвали полицию.

На место прибыло несколько нарядов: большая часть «демонстрантов» сразу скрылась, но нескольких забрали и привезли в участок. Позже выяснилось, что один из задержанных — Эмил Бекиев, член националистического движения.

На него составили протокол за нарушение публичных акций. Еще троих обвинили в нарушении миграционного законодательства. Остальных ищут, уже задержали 15 человек.


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Метки: демонстрация   киргиз   националист   полиция   флаг   
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2k
Lovels Travel 2 часа назад
Киргизские националисты проводят акцию в столице России?! У них совсем башню свернуло?
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−91
На хер ЗАПАД! 3 минуты назад
Какого Х.. , они вообще своё хайло открыли,в нашей стране?!!!
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23
Golos 6 минут назад
Всё хорошо, но до начала операции надо было подогнать водомёты и хорошо их обработать, надо брать пример с Европы, польша ведь так сейчас сделала, но обвинить байдена и всю амерскую администрацию. Надо делать всё так как делают евро3,14.оры, и придурки амеры. После всего всех выкинуть из страны без права возвращения.
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2k
Владимир 9 минут назад
готовая пятая колонна.
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7k
Позитив 22 минуты назад
всех ослоёпов к себе в аул на хер!
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8k
Andrey Komarov 36 минут назад
А чего хотели то? По какому,так сказать, поводу собирались? Не речёвки же покричать
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15k
Corvus Corax 41 минуту назад
Аффтар тоже не русский? РОстокино!!!
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1k
Дмитрий 43 минуты назад
Всех на родину
Всех на родинуПосмотреть
Всех на родину
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1k
Roman 55 минут назад
Проблема в том, что они себя чуствуют как дома. А русских считают непонятными жителями, которые мешают жить. Москва - москвабат. И это уже совсем не смешно, учитывая, что они друг за друга, а русский сам по себе в основном.
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595
BHU1004 Час назад
Бомбилы взбунтовались!
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31
Alex Час назад
Все чурбанье а аул
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5k
Echo Час назад
дети наездников кумыса пережрали ?
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1k
Шершень Час назад
Можно ещё вопрос задать таксопаркам, принятие на работу мигрантов и незарегистрированных. Наверняка есть Киргизские посольство, может поступить с "киргизскими националистами" также, как поступили-бы с "русскими националистами" в Бишкеке?
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91
ManA108 Час назад
[мат] что он в Москве забыл.Чемодан вокзал Киргизия!
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5k
Владимир Час назад
А за че митинговали то? Вроде не дома, какой смысл?
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57k
Парагвайский шпион Час назад
Киргизы - самые гандоны из всех азиатов. Причем, они люто ненавидят и Таджиков, и Узбеков. Считают себя.... Черти-какими важными, нужными и незаменимыми для цивилизации. Это полный аналог каклосрани, но в азиатском исполнении. Ну и, само - собой, ничерта из себя не представляют. Так же как и каклосрань.
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14k
Yorge Час назад
Наконец то нациков начали называть нациками, а то они всё диаспорами были.
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3
Ек_Макарек Yorge Полчаса назад
этнические ОПГ это а не диаспоры
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6k
SR 2 часа назад
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8k
кот базилий 2 часа назад
Отправили видео домой под названиеим - "как мы масква камандуэм, какой мы насяльник в масква"
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8k
кот базилий 2 часа назад
Бекиев должен петь на своей родине , нех. ему тут делать.
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8k
кот базилий 2 часа назад
Это только начало, ждем большую обезьяню бузу....СКОРО
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