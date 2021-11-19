Следующая! Полиция заинтересовалась еще одной моделью, показавшей нижнее белье на фоне храма

Что касается наказания за этот проступок, то в лучшем случае девушке может грозить штраф до 300 тысяч рублей или арест за мелкое хулиганство, в худшем — реальный срок с лишением свободы до одного года, как, к примеру в истории с блогером Русланом Бобиевым, которому дали 10 месяцев колонии за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Такой же срок получила его подруга.

Однако возможен и другой сценарий - как, например, с Ириной Волковой, которая в схожих обстоятельствах извинилась и осталась на свободе.