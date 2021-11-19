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Следующая! Полиция заинтересовалась еще одной моделью, показавшей нижнее белье на фоне храма

Следующая! Полиция заинтересовалась еще одной моделью, показавшей нижнее белье на фоне храма (5 фото)

Автор:
19 ноября 2021 09:15
Сообщество : Жить в России
Метки: prank   девушки   инста-модель   оскорбление чувств верующих   полиция   провокация   фото на фоне храма   
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Фото с полуобнаженными ягодицами было сделано еще летом, но в поле зрения силовиков попало только сейчас. Снимок с поднятой юбкой был опубликован в социальной сети в рамках челленджа "нюдс среда".

Полиция проводит проверку из-за фотографии Натальи Масленниковой. Минувшим летом девушка выложила в соцсети снимок, центром композиции которого являлась ее "пятая точка".


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Похоже, в этом случае были не только оскорблены чувства верующих - в соцсетях проверку и последующее наказание считают уместным из-за не слишком красивой филейной части Натальи. "За такое надо ссылать на север!" - шутят остряки.


Масленникову знают как Onlyfans-модель, для которой демонстрация собственного тела - дело привычное. Впрочем, после пристального интереса к ее персоне, Наталья удалила часть своих аккаунтов и в первую очередь тот, где были опубликованы те самые фото у стен Преображенской церкви в Калуге.


Что касается наказания за этот проступок, то в лучшем случае девушке может грозить штраф до 300 тысяч рублей или арест за мелкое хулиганство, в худшем — реальный срок с лишением свободы до одного года, как, к примеру в истории с блогером Русланом Бобиевым, которому дали 10 месяцев колонии за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Такой же срок получила его подруга.


Однако возможен и другой сценарий - как, например, с Ириной Волковой, которая в схожих обстоятельствах извинилась и осталась на свободе.

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Метки: prank   девушки   инста-модель   оскорбление чувств верующих   полиция   провокация   фото на фоне храма   
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3k
Андрей 50 минут назад
Рубрика "посредственная жопень"
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1k
Дмитрий Минуту назад
Почему если мужик вывалит на улице свои причиндалы - извращенец и сумасшедший. А если баба, то модель и блоХер.. что за сексизм и двойные стандарты???
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15k
Дядюшка Ау 8 минут назад
Храм... Меня больше оскорбило, что это спуск на Смоленке, по которому ехала на роликах героиня Муравьевой в фильме "Карнавал"
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2k
laptignu 14 минут назад
>>Полиция заинтересовалась еще одной моделью, показавшей нижнее белье на фоне храма
Посмотрел. Интересоваться особо нечем.
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3k
Dmitrii Ivanov 16 минут назад
Да это она просто Василия Блаженного пародирует
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48k
doker 22 минуты назад
Не, ну если всех стрёмных баб за фото сажать, то мужикам и трахать скоро некого будет.

Жопа в трусах, церковь через дорогу, лицо глупое - где преступление?
Мне вот интересно, а что за работа такая - "шерстить" профили прошмандовок? Где учат? Сколько платят? Как устроиться?
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140
Аккаунт удален 23 минуты назад
называйте вещи своими именами. в русском языке нет слов - фитоняша, пранкер, тиктокер, ютубе, блохер, коучхерн и тд. для этого есть прекрасные русские слова - бл9ди и долба6бы
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66k
Максим Полчаса назад
И почему я не удивлен, что это снова разрисованная плять.
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12k
Элитный тигр Полчаса назад
Ну что можно сказать - довольно страшненькая модель с обычным телом, вся в страшных партАчках и пронзенная металлом в носу - мне лично не нравится. На фоне храма сфоткалась 100% только ради хайпа, потому что наказание за это смешное, а вот уже весь интернет бурлит, и знают ее имя, скоро еще на ТВ к малахову в шоу пригласят...
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1k
Антон Штопаный 36 минут назад
Если у человека не получается вызвать к себе интерес с помощью интеллекта (по причине отсутствия такового), то этот недостаток он компенсирует вызывающей внешностью. Пусть и отвратной, но лишь бы привлекать внимание. И таким способом, выделяясь из огромного числа адекватных людей, можно привлечь к себе самца , с аналогичным уровнем IQ и такими же интересами.
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12k
ss 42 минуты назад
По-моему пора уже уменьшать количество т.н. храмов и всяких прочих культовых заведений. А то куда ни кинь - амбар с крестом. Так бабам скоро негде будет жопу показать.
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22k
Андрей 52 минуты назад
Мля, когда уже начнут отстреливать таких ТП, достали уже своими жопами сверкать!
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832
Darki 53 минуты назад
Сейчас церковные обиженки начнут шерстить аккаунты людей,до какого года интересно дойдут.До момента когда церкви взрывали а попов на столбах развешивали?
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3k
V2.Smirnov 59 минут назад
За такие партаки - точно ссылать на север.
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64k
Доктор Джонс 59 минут назад
Посредственная жопень, и пятничные тетёхи так себе...
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5k
Борис Карабанов Час назад
Непреодолимое желание продемонстрировать свою наготу всему свету. Эксгибиционизм. Клиника.
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1k
Denkk Час назад
Церковные коровы уже обиделись?
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2k
AmberFox Час назад
В тюрьме за свою сойдёт. )))))
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