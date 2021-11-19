Следующая! Полиция заинтересовалась еще одной моделью, показавшей нижнее белье на фоне храма

Фото с полуобнаженными ягодицами было сделано еще летом, но в поле зрения силовиков попало только сейчас. Снимок с поднятой юбкой был опубликован в социальной сети в рамках челленджа "нюдс среда".
Полиция проводит проверку из-за фотографии Натальи Масленниковой. Минувшим летом девушка выложила в соцсети снимок, центром композиции которого являлась ее "пятая точка".
Похоже, в этом случае были не только оскорблены чувства верующих - в соцсетях проверку и последующее наказание считают уместным из-за не слишком красивой филейной части Натальи. "За такое надо ссылать на север!" - шутят остряки.
Масленникову знают как Onlyfans-модель, для которой демонстрация собственного тела - дело привычное. Впрочем, после пристального интереса к ее персоне, Наталья удалила часть своих аккаунтов и в первую очередь тот, где были опубликованы те самые фото у стен Преображенской церкви в Калуге.
Что касается наказания за этот проступок, то в лучшем случае девушке может грозить штраф до 300 тысяч рублей или арест за мелкое хулиганство, в худшем — реальный срок с лишением свободы до одного года, как, к примеру в истории с блогером Русланом Бобиевым, которому дали 10 месяцев колонии за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Такой же срок получила его подруга.
Однако возможен и другой сценарий - как, например, с Ириной Волковой, которая в схожих обстоятельствах извинилась и осталась на свободе.
Источник:
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Посмотрел. Интересоваться особо нечем.
Жопа в трусах, церковь через дорогу, лицо глупое - где преступление?
Мне вот интересно, а что за работа такая - "шерстить" профили прошмандовок? Где учат? Сколько платят? Как устроиться?
p/s Вероятно никак!
p/p/s "Кишка тонка"?