Казахстанские полицейские заявили, что Алексей Котов работал на фермера добровольно и не был рабом

Вчера в сети появился ролик, на котором мужчина просит помощи. По его словам, он уже 20 лет находится в неволе, в Казахстане. Раба Алексея Котова вызволили полицейские и нашли его родню: мать и отец все 20 лет искали сына, обращались на "Жди меня", ходили к гадалкам. Как ни странно, но полицейским Алексей заявил, что в рабстве не содержался и работал добровольно. Похоже, кто-то пытается отмазать рабовладельца!
Полиция Казахстана совместно с посольством России разбираются с делом Алексея Котова. Мужчина записал видеобращение, которое быстро разлетелось в сети. На нём Котов обращался к родным за помощью.
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Поселок Акжал располагается в степной зоне, в 116 км находится село Аксу-Аюлы, а ближайшая железнодорожная станция — в 120 км. В посёлок направили полицейских, которые вызволили мужчину.
«Судя по его внешнему виду, мужчина не видел никаких благ цивилизации. Только работал-работал-работал. Денег ему 44-летний хозяин зимовки не давал, на просьбы отпустить не реагировал», — пишет newtimes.kz.
Как выяснилось позже, родители Котова действительно проживают в Ярославской области. Отцу мужчины 80 лет, матери — 70, также у него есть сестры.
Родственники искали Алексея всякими способами. Родители обращались на "Жди меня", к экстрасенсам и гадалкам. Родители не хотели верить в то, что их сын погиб. По словам родственников, Алексей окончил училище и в 1995-м был призван в армию. Сначала он служил в России, а после уже в Казахстане. После армии Алексей приехал домой не надолго, а потом отправился служить в Казахстан по контракту. Мужчину избили на вокзале, похитили и передали в рабство местному владельцу фермерского хозяйства, сообщает Gazeta.ru.
После визита в отдел в полиции Котов внезапно отказался от того, что его держали в рабстве
В ведомстве отметили, что Котов во время допроса в присутствии сотрудников российского консульства поведал, что в рабстве не был. У него был сотовый телефон, возможность уйти в любое время. В полиции добавили, что мужчина отказался от заявления в отношении владельца крестьянского хозяйства.
Как и следовало ожидать, в эту версию мало кто поверил
Так или иначе, но скоро Алексей встретится со своими родителями, которые вне себя от счастья!
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Я твоя с трудой понемат...
Космические туристы.
Нанотехнологии.
Компьютеры.
Каждый может показать свою жопу всему миру.
А в это время....
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