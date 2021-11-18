Казахстанские полицейские заявили, что Алексей Котов работал на фермера добровольно и не был рабом

Поселок Акжал располагается в степной зоне, в 116 км находится село Аксу-Аюлы, а ближайшая железнодорожная станция — в 120 км. В посёлок направили полицейских, которые вызволили мужчину.

«Судя по его внешнему виду, мужчина не видел никаких благ цивилизации. Только работал-работал-работал. Денег ему 44-летний хозяин зимовки не давал, на просьбы отпустить не реагировал», — пишет newtimes.kz.





Как выяснилось позже, родители Котова действительно проживают в Ярославской области. Отцу мужчины 80 лет, матери — 70, также у него есть сестры.

Родственники искали Алексея всякими способами. Родители обращались на "Жди меня", к экстрасенсам и гадалкам. Родители не хотели верить в то, что их сын погиб. По словам родственников, Алексей окончил училище и в 1995-м был призван в армию. Сначала он служил в России, а после уже в Казахстане. После армии Алексей приехал домой не надолго, а потом отправился служить в Казахстан по контракту. Мужчину избили на вокзале, похитили и передали в рабство местному владельцу фермерского хозяйства, сообщает Gazeta.ru.

После визита в отдел в полиции Котов внезапно отказался от того, что его держали в рабстве