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Казахстанские полицейские заявили, что Алексей Котов работал на фермера добровольно и не был рабом

Казахстанские полицейские заявили, что Алексей Котов работал на фермера добровольно и не был рабом (2 фото + 2 видео)

Автор:
18 ноября 2021 10:27
Сообщество : Истории
Метки: Казахстан   Котов   интересное   полиция   правосудие   рабство   ферма   фото   
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Вчера в сети появился ролик, на котором мужчина просит помощи. По его словам, он уже 20 лет находится в неволе, в Казахстане. Раба Алексея Котова вызволили полицейские и нашли его родню: мать и отец все 20 лет искали сына, обращались на "Жди меня", ходили к гадалкам. Как ни странно, но полицейским Алексей заявил, что в рабстве не содержался и работал добровольно. Похоже, кто-то пытается отмазать рабовладельца!

Полиция Казахстана совместно с посольством России разбираются с делом Алексея Котова. Мужчина записал видеобращение, которое быстро разлетелось в сети. На нём Котов обращался к родным за помощью.

Поселок Акжал располагается в степной зоне, в 116 км находится село Аксу-Аюлы, а ближайшая железнодорожная станция — в 120 км. В посёлок направили полицейских, которые вызволили мужчину.

«Судя по его внешнему виду, мужчина не видел никаких благ цивилизации. Только работал-работал-работал. Денег ему 44-летний хозяин зимовки не давал, на просьбы отпустить не реагировал», — пишет newtimes.kz.


Как выяснилось позже, родители Котова действительно проживают в Ярославской области. Отцу мужчины 80 лет, матери — 70, также у него есть сестры.

Родственники искали Алексея всякими способами. Родители обращались на "Жди меня", к экстрасенсам и гадалкам. Родители не хотели верить в то, что их сын погиб. По словам родственников, Алексей окончил училище и в 1995-м был призван в армию. Сначала он служил в России, а после уже в Казахстане. После армии Алексей приехал домой не надолго, а потом отправился служить в Казахстан по контракту. Мужчину избили на вокзале, похитили и передали в рабство местному владельцу фермерского хозяйства, сообщает Gazeta.ru.

После визита в отдел в полиции Котов внезапно отказался от того, что его держали в рабстве

В ведомстве отметили, что Котов во время допроса в присутствии сотрудников российского консульства поведал, что в рабстве не был. У него был сотовый телефон, возможность уйти в любое время. В полиции добавили, что мужчина отказался от заявления в отношении владельца крестьянского хозяйства.

Как и следовало ожидать, в эту версию мало кто поверил

Так или иначе, но скоро Алексей встретится со своими родителями, которые вне себя от счастья!

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Метки: Казахстан   Котов   интересное   полиция   правосудие   рабство   ферма   фото   
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13  комментариев
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959
Иван Иванов 54 минуты назад
Он больше 20 лет в рабском состоянии, зашуганый, сломленный, мало ли как этот ху..сос рабовладелец мог его запугать.
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5k
Pravednik84 55 секунд назад
Взять бы этих Казахстанских полицейских за все шарики, да попросить их поведать о "трудовых мигрантах" из РФ. Почему то мне кажется что там их ох как немало. Не забудьте после контакта с шариками Казахстанских полицейских вымыть руки с мылом для предотвращения разноса заболеваний.
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1k
Лёха 3 минуты назад
"работал на фермера"
Я твоя с трудой понемат...
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7k
vitenok 11 минут назад
В Казахстане это обыденность. Основными поставщиками рабов у нас являются менты.
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36k
Alex 16 минут назад
Отмазываются, косорылые ублюдки
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201
Шурман 16 минут назад
Мамбеты как всегда отличились , с мной бы такого не проканало , или они тот свет или я . Вариантов других нет . Я сам из Алматы и знаю как с этими шакалами себя вести . Они когда в человеке видят силу сразу как сыкло на жопу садятся , если слабинку дал то там и брат его и друзья подтянутся а если епашить то сразу и не думать что потом будет .
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2k
Sergius SPb 20 минут назад
По ходу он раб синьки....
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698
Stalkerreklats 37 минут назад
21 век.
Космические туристы.
Нанотехнологии.
Компьютеры.
Каждый может показать свою жопу всему миру.
А в это время....
...........

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7k
Ivan 42 минуты назад
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1k
веселый просто Час назад
Рафик не выноват
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118
HunterKiller Час назад
Кумыса чтоль перебрал?
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