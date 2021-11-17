Четверо стражей порядка с трудом "упаковали" антимасочницу в служебный автомобиль

44-летняя женщина не соблюдала коронавирусные ограничения, а требование полиции применить средство индивидуальной защиты попросту проигнорировала. В связи с этим ей поступило предложение проследовать в отдел и разобраться в произошедшем, но северчанка решила побороться с 4 правоохранителями.



Эту сцену и засняли свидетели инцидента, которые кричали в поддержку женщины: "Четверо на одну! Из-за одной маски".



Сама же нарушительница масочного режима стала кричать: "Вы что творите-то. Смотрите, они на меня наручники надевают. Мне делают больно. У меня там гематома будет".



В итоге женщину всё же смогли усадить на заднее сидение служебной "Нивы" и увезти в отдел.