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Четверо стражей порядка с трудом "упаковали" антимасочницу в служебный автомобиль

Четверо стражей порядка с трудом "упаковали" антимасочницу в служебный автомобиль (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2021 20:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Северск   антимасочница   буйство   маска   наручники   полиция   
1475
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15 ноября полиция Северска устроила рейд по торговому центру с целью проверки соблюдения масочного режима. Им на глаза попалась женщина без маски, которая категорически отказывалась её надеть.
44-летняя женщина не соблюдала коронавирусные ограничения, а требование полиции применить средство индивидуальной защиты попросту проигнорировала. В связи с этим ей поступило предложение проследовать в отдел и разобраться в произошедшем, но северчанка решила побороться с 4 правоохранителями.

Эту сцену и засняли свидетели инцидента, которые кричали в поддержку женщины: "Четверо на одну! Из-за одной маски".

Сама же нарушительница масочного режима стала кричать: "Вы что творите-то. Смотрите, они на меня наручники надевают. Мне делают больно. У меня там гематома будет".

В итоге женщину всё же смогли усадить на заднее сидение служебной "Нивы" и увезти в отдел.
Даму уже привлекли к административной ответственности по статье 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

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Метки: Северск   антимасочница   буйство   маска   наручники   полиция   
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Moon24 2 часа назад
Дали бы ей дубинками по почкам и газом в морду - как шелковая пошла бы в машину
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0
Golos 54 секунды назад
Можно понять если бы это была 15-20 летняя мокрощелка у которой вместо мозга закачан силикон, а подруга снимала эту херню ради тик-тока. А тут 44-х летняя дура и похоже тоже с силиконом в башке и 100% никому не нужная бездельница. Могла приложить маску и пройти, ну и если ей так жмет то через пару метров сняла её. А этот тупизм ей в пол дня потерянного времени обойдется. Можно спорить правильный закон или положение, но если приняли -выполняй. Ну и второй вариант-баба решила податься в политику, теперь создаст партию и на всех перекрестках будет орать что она борец с режимом, что подвергается насилию со стороны государства. Но по сути всё равно ДУРА.
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121
Evgenij 15 минут назад
Баба - наглое мерзкое животное, для которого существуют только ее собственные права, остальные все ей должны. Это ж типовая порода, они себя так везде ведут: в общественных местах, в транспорте, на дороге ит.д., причем, со всеми окружающими и с вами, защищающими это существо, в том числе. Хотя, может быть, защищают те кто и сами недалеко ушли... Орущим: четверо на одну" - было бы их меньше, и паковать особь пришлось бы жестче, а так вполне аккуратно управились.
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15k
Toxictofa Полчаса назад
Вчетвером накинулись на одну бабу без маски!

Зато, когда на Тверской улице в центре Москвы произошла драка, то четверка ментов отвернула @бальники и прошла мимо в торговый центр.

Вот вам и честь мундира.
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2k
sedoisever Полчаса назад
Что за "северЧанка"? Совсем русский язык забыли?
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15k
SpoiltNail 37 минут назад
Слишком строго с этими масками.
Я подхватил корону. Как только почувствовал первые признаки инфекции начал носить дома постоянно маску и свёл к минимуму контакты с семьёй. И толку нет. Заболели все: жена и трое детей.
Хотя не чихал и не кашлял. Слишком мелкий этот вирус, чтоб маской фильтровался
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139
Аккаунт удален 37 минут назад
Я, против прививок, потому что считаю, что колоть то, что в спешке всем навязывают - это лютый трешь и значит, где то нас налюбливают.
Но, я за ношение масок, т.к. они помогают сократить количество болеющих людей... и не надо эти высеры про вирус проходит сквозь маски... ваш вирус сидит на ваших слюнях, коорыми вы брызжете отстаивая свои права, и слюни будут на маске сидеть.
Вот такое довякое мнение у меня.
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654
zenon 58 минут назад
Начался отлов антимасечников. За сим будет следовать отстрел, как когда-то, были времена, отстреливали в городах собак. А чего чирикаца. Любой имеющий оружие заплатит необходимые деньги на получения отстрела и вперёд. У каждого гицеля будет маска в кармане, пристрелил и в карман трупу всунул маску. Деньги и остальное можно будет взять себе. Наверное можно будет снять скальп и обрезать уши, на память, а дальше украшать гостиную головами.
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186
ton Час назад
Фух, наконец-то можно спать спокойно
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550
Колючий Час назад
Данный пост прекрасный пример, как нас пытаются отформатировать под безвольное выполнение дурацких хотелок власть имущих особей-"стражи порядка"))
Тут на днях видосик смотрел, как эти же стражи порядка наблюдают за дракой здоровых мужиков на Тверской в Москве. Женщина без маски-это вам не мужики дерущиеся
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37k
Вепс 2 часа назад
"по статье 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)."

1. Обвинения по статье 20.6.1 иск в суд если в регионе не было никаких законодательных актов про введение ЧС, и не было постановлений по поводу угрозы возникновения такой ситуации.
2. Сопротивляться представителям власти это всегда нарушение, правы вы или нет.

ЗЫ А можно было просто надеть маску.
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47
Иван Драго Вепс Час назад
А можно просто попу подставить и туда что-то ввели бы, да? А что такого, если следовать твоей логике.... Терпила ты мерзкая....
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47
Иван Драго kamanch Час назад
Ну, кто о чем, конечно..... Кто как понял, дружок.
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17k
Dr.CrAzY 2 часа назад
клоуны! неповеновение? резиновой дубинкой межлопаток с оттяжкой! и сама в позу лебедя встала и клювом вперед в машину полезла!
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
В Австралии всё так же начиналось .И доброхоты пальцем тыкали - вон мол человек без маски,ату его.А теперь сидят под прессингом,какого ещё не видели. Там уже не просто полиция, там военные с непослушными разбираются.
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6k
Ruk 2 часа назад
только полная деградация судебной системы позволяет полицаям так обходиться с гражданами.
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47
Иван Драго Вепс Час назад
А зачем надевать маску? Чтобы стаду дибилов уподобиться, которые слушают все, что им из тв говорят? Маска такого типа не относится к средствам индивидуальной защиты никаким боком. А здоровью маска вредит сильно, в то же время.
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283
Flexx U Вепс 45 минут назад
Такие как вы сегодня просто наденут маску, а завтра поедут стрелять тех кто ее не носит.
Биомусор согласный на все.
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385
Pterocactus Иван Драго 38 минут назад
В октябрьском выпуске "Жить здорово" уже сама малышева и её подголоски наперебой чирикали, что маски не помогают при коронавирусе. Я этот выпуск видел-его выложили на ФБ.
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385
Pterocactus Flexx U 36 минут назад
Как же быстро ХОМО САПИЕНС, стал послушным и запуганным быдлом!
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283
Flexx U Pterocactus Полчаса назад
ок
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2k
александр 2 часа назад
не зря их называют "мусорами".
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
В связи с этим ей поступило предложение проследовать в отдел и разобраться в произошедшем, но северчанка решила побороться с 4 правоохранителями.
============================================================================
Снова игра словами?
Спаковали не за отсутствие маски, а за неповиновение требованию полисмена.....

Эту сцену и засняли свидетели инцидента, которые кричали в поддержку женщины: "Четверо на одну! Из-за одной маски".
==============================================================================
А это доброхоты мудозвоны.
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17k
Vital Idol 2 часа назад
все идейные и профессионалы разбежались после реформы нургалиева...
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410
vanes33 Vital Idol Час назад
Алексей сам себе противоречит: если женщина бессимптомник, значит она не чихает и не кашляет.
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339
Александр 2 часа назад
Терпение народа испытывают,
Только фишка в другом, со временем,этим упырям пенсии тоже выплачивать не будут,
Вот прикольно будет посмотреть ,на бывших ментов,в мусорных баках.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
>> невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения
--
Классная формулировка.Если учесть, что в теории угроза возникновения есть всегда, то пакуй всех в любой момент. ЧС ,как я понимаю так никто и не вводил.
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47
Иван Драго gnyS i Час назад
Чучело ты, пособия-это наши же деньги, ты думаешь, Вова их сам для людей заработал? Это из наших же налогов и раздали! И никакие указы обычными гражданами не должны исполняться, а только законы. А закона о масках не было и не будет, лишь только РЕКОМЕНДАЦИЯ. Так что иди домой, не смеши людей.
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48k
doker 2 часа назад
Я просто представил, если 20-30млн человек в любой стране поступят? Никакие Национальные и Росгвардии, вкупе с полицией, не спасут власть. Вот для этого и существуют провластные СМИ, чтобы запугать, либо оболванить людей.
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123k
Игорь 3 часа назад
Ну при фашизм, как открытой, террористической диктатуре наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала, цепным псам империализма как то "плеванто на законо".
Власовцы, они и есть власовцы.
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