Четверо стражей порядка с трудом "упаковали" антимасочницу в служебный автомобиль

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15 ноября полиция Северска устроила рейд по торговому центру с целью проверки соблюдения масочного режима. Им на глаза попалась женщина без маски, которая категорически отказывалась её надеть.
44-летняя женщина не соблюдала коронавирусные ограничения, а требование полиции применить средство индивидуальной защиты попросту проигнорировала. В связи с этим ей поступило предложение проследовать в отдел и разобраться в произошедшем, но северчанка решила побороться с 4 правоохранителями.
Эту сцену и засняли свидетели инцидента, которые кричали в поддержку женщины: "Четверо на одну! Из-за одной маски".
Сама же нарушительница масочного режима стала кричать: "Вы что творите-то. Смотрите, они на меня наручники надевают. Мне делают больно. У меня там гематома будет".
В итоге женщину всё же смогли усадить на заднее сидение служебной "Нивы" и увезти в отдел.
Эту сцену и засняли свидетели инцидента, которые кричали в поддержку женщины: "Четверо на одну! Из-за одной маски".
Сама же нарушительница масочного режима стала кричать: "Вы что творите-то. Смотрите, они на меня наручники надевают. Мне делают больно. У меня там гематома будет".
В итоге женщину всё же смогли усадить на заднее сидение служебной "Нивы" и увезти в отдел.
Даму уже привлекли к административной ответственности по статье 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
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Зато, когда на Тверской улице в центре Москвы произошла драка, то четверка ментов отвернула @бальники и прошла мимо в торговый центр.
Вот вам и честь мундира.
Я подхватил корону. Как только почувствовал первые признаки инфекции начал носить дома постоянно маску и свёл к минимуму контакты с семьёй. И толку нет. Заболели все: жена и трое детей.
Хотя не чихал и не кашлял. Слишком мелкий этот вирус, чтоб маской фильтровался
Но, я за ношение масок, т.к. они помогают сократить количество болеющих людей... и не надо эти высеры про вирус проходит сквозь маски... ваш вирус сидит на ваших слюнях, коорыми вы брызжете отстаивая свои права, и слюни будут на маске сидеть.
Вот такое довякое мнение у меня.
Тут на днях видосик смотрел, как эти же стражи порядка наблюдают за дракой здоровых мужиков на Тверской в Москве. Женщина без маски-это вам не мужики дерущиеся
1. Обвинения по статье 20.6.1 иск в суд если в регионе не было никаких законодательных актов про введение ЧС, и не было постановлений по поводу угрозы возникновения такой ситуации.
2. Сопротивляться представителям власти это всегда нарушение, правы вы или нет.
ЗЫ А можно было просто надеть маску.
Биомусор согласный на все.
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Снова игра словами?
Спаковали не за отсутствие маски, а за неповиновение требованию полисмена.....
Эту сцену и засняли свидетели инцидента, которые кричали в поддержку женщины: "Четверо на одну! Из-за одной маски".
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А это доброхоты мудозвоны.
Только фишка в другом, со временем,этим упырям пенсии тоже выплачивать не будут,
Вот прикольно будет посмотреть ,на бывших ментов,в мусорных баках.
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Классная формулировка.Если учесть, что в теории угроза возникновения есть всегда, то пакуй всех в любой момент. ЧС ,как я понимаю так никто и не вводил.
https://investmoscow.ru/media/3339107/указ-мэра-москвы-от-05_03_2020-n-12-ум-ред_-от-07_05_2020.pdfhttps://investmoscow.ru/media/3339107/указ-мэра-москвы-от-05_03_2020-n-12-ум-ред_-от-07_05_2020.pdf
, что это конкретика подсовывать.
На основании чего *вот это закрыть,а вот это открыть,а этим шагать строем ?* ОСНОВАНИЕ ???
Власовцы, они и есть власовцы.