FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7974 поста • 1254 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Новости со всего Мира 
В Москве задержали блогеров, пробежавших с дымовыми шашками по патрульному автомобилю ДПС

В Москве задержали блогеров, пробежавших с дымовыми шашками по патрульному автомобилю ДПС (3 фото)

Автор:
18 ноября 2021 09:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ДПС   блогеры   дымовые шашки   извинения   наказание   нарушение порядка   полиция   
2075
3

Два сверхразума не придумали ничего лучше, чем запалить дымовые шашки и пробежать с ними у стен Кремля. Подростки (один из Перми, другой - из Зеленограда) похвалились "смелым" видео в соцсетях, однако уже через некоторое время записывали новый контент - с извинениями.

Юные блогеры в поисках славы пробежали с дымовыми шашками прямо по авто с сидящим внутри сотрудником ДПС. Он очень обиделся на выходку пацанов и незамедлительно составил протокол о нарушении порядка.


×
×

Найти героев оказалось проще пареной репы - современные детишки о всех своих подвигах тут же рассказывают в соцсетях. Вскоре подростки были задержаны полицией и давали признательные показания. В отношении блогеров составили протоколы по административной статье «Мелкое хулиганство». Им грозит штраф в размере до 1,5 тыс. рублей штрафа 15 суток административного ареста.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ДПС   блогеры   дымовые шашки   извинения   наказание   нарушение порядка   полиция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
33
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Укротитель 6огдашек 2 часа назад
Б.л.я.д.ь, кто этот БИОМУСОР воспитывает вообще?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
4k
tamin 4 минуты назад
Откуда столько дебилизма в голове у детей????ппц. Слушайте, впервые в жизни скажу. А ведь заблокировать инстраграмм, фейсбук, ютьюб тикток-совсем не плохая идея...каждый день эти идиоты выкладывают дебилизм и потом садятся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
Nemo1875 18 минут назад
Ой, безмозглые создания!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий Горчилин 23 минуты назад
Как я понял, один был обезбашеный а другой хитрожопый. По машине пробежал один, другой снимал. То есть, ответственность они понесут разную.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Ivan Полчаса назад
В - воспитание.

В - воспитание.Посмотреть
В - воспитание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
☾ Атеист ☽ 54 минуты назад
Пора "блогер" вводить в список психических отклонений :) Что не блогер, то де6ил какой-то. Есть, конечно же, нормальные люди, делающие хорошие вещи, но основа это мусор, который только забивает напрасно hdd/ssd на серверах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Славик 55 минут назад
Да ладно, ещё в рассказах о Дживсе и Вустере, во время регаты у молодых студентов было развлечение - стаскивать каски с полицейских.
Это не от поколения зависит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
826
Hallo FreeSpace 57 минут назад
Ну че , все в духе молодости
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
SinigamiRuuk Час назад
1,5к - бюджетненько:)
Это не накакзание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
680
Иван Час назад
Что -то есть у меня смутные подозрения, что он не раскаялся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
*Сергей* Час назад
И наши начали уже извиняться?
Какие нафих извинения. Сортиры чистить на месяц. И каждую очистку снимать и выкладывать в их профилях. Что бы все видели как это круто. Что бы все знали что за такие подвиги будешь в говне колупаться. Что бы все понимали что такие подвиги совершают только те, кто безумно хочет колупаться в говне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
669
Anal Aggressor Час назад
https://www.instagram.com/dmitriy_razbakovhttps://www.instagram.com/dmitriy_razbakov
Поздравляю родителей: достойного ПЕТУХА вырастили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Позитив Час назад
да прикрыть бы на годик другой в сибири этих талпаёпов!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Павел Коваленко 2 часа назад
почему 15 суток?впаять этим д о л б [мат]ам по полгода принудительных работ,может тогда мозги заработают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 2 часа назад
Время геростратов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
кот базилий 2 часа назад
Не штраф, а срок пару лет, штраф этих дебилов ничему не научит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
Вкусный 2 часа назад
Только труд может сделать человека из обезьяны. Так что лесоповал, урановые рудники
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Да уж, молодо-зелено. Мозгов нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Игорь 2 часа назад
мозг отсутствует в принципе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Миха 2 часа назад
Писец, это что там в самом конце видео было, уже не про машину и шашку - это он пошел с мячом в магазин и давай по понту там все крушить??? И это все такое на свой канал выложивает??
Фига мразь.... это уже даже не покемонов в храмах ловить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лёха 2 часа назад
Вот что надо было применять в этом случае:
"Уголовное дело против Шендакова возбудили по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ч. 2 ст. 282 УК). Правоохранители увидели состав этого преступления в одном из роликов на YouTube, в котором Шендаков рассказал анекдот про росгвардейца и хирурга"
"Красногорский городской суд приговорил к трем годам условно полковника в отставке и гражданского активиста Михаила Шендакова за анекдот про росгвардейца. "
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 8 комментариев
Показать ещё
Чем отличались советские девушки от современных (2 фото + 1 видео) Чем отличались советские девушки от современных (2 фото + 1 видео) Столичная ДПС задержала блогеров, нарушивших ПДД в общей сложности более 800 раз Столичная ДПС задержала блогеров, нарушивших ПДД в общей сложности более 800 раз Узбек пытался подкатить к чужой подруге: за это его похитили, избили и изнасиловали Узбек пытался подкатить к чужой подруге: за это его похитили, избили и изнасиловали В Винницкой области фермер наказал рабочего, замуровав его в зернохранилище без еды и воды В Винницкой области фермер наказал рабочего, замуровав его в зернохранилище без еды и воды Сотрудник ДПС из Тюмени отоварился в магазине и ушел, не заплатив за пиво и энергетик Сотрудник ДПС из Тюмени отоварился в магазине и ушел, не заплатив за пиво и энергетик Участники свадебного кортежа из Иваново, которых "не заметила" полиция, извинились за стрельбу Участники свадебного кортежа из Иваново, которых "не заметила" полиция, извинились за стрельбу
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

27188



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Тлетворное влияние Запада: что на самом деле звучит в "Ну, погоди!"
20
122
Тлетворное влияние Запада: что на самом деле звучит в "Ну, погоди!"
"С войны не держал боевого оружия": несмешная фраза Юрия Никулина в комедии "Бриллиантовая рука"
0
51
"С войны не держал боевого оружия": несмешная фраза Юрия Никулина в комедии...
Набирающие популярность в сообществах
Dell XPS 15 9575: мощный и портативный ноутбук-трансформер для серьёзной работы
0
8
Dell XPS 15 9575: мощный и портативный ноутбук-трансформер для серьёзной работы
А как выезжать верхнему?
0
9
А как выезжать верхнему?
Чем отличались советские девушки от современных (2 фото + 1 видео)
Чем отличались советские девушки от современных (2 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Время никого не щадит
0
5

Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#люди#Ynews#фотографии#подборка#дтп#сша#сарказм
#Юмор#история#СССР#животные#новости#картинки#аварии#авто аварии#фильм#360подмосковье
#интересно#Россия#кино#прикол#позитив#Разное#автомобили#автомир#ретро#Жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться