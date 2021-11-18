В Москве задержали блогеров, пробежавших с дымовыми шашками по патрульному автомобилю ДПС

Два сверхразума не придумали ничего лучше, чем запалить дымовые шашки и пробежать с ними у стен Кремля. Подростки (один из Перми, другой - из Зеленограда) похвалились "смелым" видео в соцсетях, однако уже через некоторое время записывали новый контент - с извинениями.