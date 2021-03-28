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Портал в ад, или тот самый веселый черный юмор

Портал в ад, или тот самый веселый черный юмор (16 фото)

Автор:
28 марта 2021 11:23
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   болезнь   инвалид   прикол   смерть   смех   черный юмор   
1046
16
В черном юморе отсутствую какие-либо границы, ограничения, моральные ограничения и принципы. Только жесточайшая жесть и полный хардкор.
P.S. Нам всем стоит запомнить одну простую вещь, чувство черного юмора - как ноги, у кого-то они есть...
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Метки: Юмор   болезнь   инвалид   прикол   смерть   смех   черный юмор   
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