Портал в ад, или тот самый веселый черный юмор

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В черном юморе отсутствую какие-либо границы, ограничения, моральные ограничения и принципы. Только жесточайшая жесть и полный хардкор.
P.S. Нам всем стоит запомнить одну простую вещь, чувство черного юмора - как ноги, у кого-то они есть...
P.S. Нам всем стоит запомнить одну простую вещь, чувство черного юмора - как ноги, у кого-то они есть...
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