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Несколько малоизвестных фактов о "Поттериане" к 20-летию франшизы

Несколько малоизвестных фактов о "Поттериане" к 20-летию франшизы (11 фото + 2 видео)

Автор:
19 ноября 2021 13:49
Сообщество : Кино
Метки: Поттериана   гарри поттер   интересные факты о гарри поттере   интересные факты о фильмах   малоизвестные факты   факты о фильмах   
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В ноябре 2021 года исполняется 20 лет со дня выхода фильма "Гарри Поттер и философский камень". Он стал настоящим хитом, побудив студию Warner Bros. экранизировать всю серию книг Дж. К. Роулинг про Гарри Поттера. Чтобы отметить это событие, мы составили список фактов, о которых большинство поклонников этой франшизы могут не знать.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Поттериана   гарри поттер   интересные факты о гарри поттере   интересные факты о фильмах   малоизвестные факты   факты о фильмах   
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3  комментария
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341
Chaim Kushnir 52 секунды назад
Роулинг вся эта свора опидорасившейся публики даже не пригласила на свой сходняк. Даже не жги, Господь, не трать на эту плесень силы - они сами все с собой сделают )
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В-ий Полчаса назад
да, не отметить такое событие было бы подло. тем более в пятницу

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