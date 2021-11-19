Несколько малоизвестных фактов о "Поттериане" к 20-летию франшизы

852
11
2
В ноябре 2021 года исполняется 20 лет со дня выхода фильма "Гарри Поттер и философский камень". Он стал настоящим хитом, побудив студию Warner Bros. экранизировать всю серию книг Дж. К. Роулинг про Гарри Поттера. Чтобы отметить это событие, мы составили список фактов, о которых большинство поклонников этой франшизы могут не знать.
Эмма Уотсон чуть не отказалась от роли Гермионы
Фильмы о Гарри Поттере снимались в сжатые сроки. Такие ограничения были бы трудными для любого актера, особенно для того, кто хочет получить образование параллельно с карьерой. Именно по этой причине актриса Эмма Уотсон чуть не отказалась от роли Гермионы Грейнджер.
Эмма была очень нацелена на серьезную учебу и собиралась поступать в университет, но учиться и параллельно сниматься было бы делом неподъемным, поэтому, по словам исполнительного продюсера Дэвида Хеймана, все переговоры с ней по поводу съемок сводились не к финансовому вопросу, а к вопросу, хочет ли она дальше участвовать. В итоге Уотсон все же решила остаться до самого конца, а уже затем поступила в Брауновский университет.
Эмма была очень нацелена на серьезную учебу и собиралась поступать в университет, но учиться и параллельно сниматься было бы делом неподъемным, поэтому, по словам исполнительного продюсера Дэвида Хеймана, все переговоры с ней по поводу съемок сводились не к финансовому вопросу, а к вопросу, хочет ли она дальше участвовать. В итоге Уотсон все же решила остаться до самого конца, а уже затем поступила в Брауновский университет.
Руперт Грин не мог оставаться серьезным
По сюжету во время охоты за крестражами Волан-де-Морта ("Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1") отношения между Гарри Поттером и Роном Уизли стали немного напряженными. Это привело к тому, что Рон даже бросил своих друзей. Но вернулся вовремя, чтобы спасти Гарри, вытащив его из ледяного пруда.
После спасения Гарри Рону поручено уничтожить крестраж, который он носил на шее. В этой сцене воображение и ревность начинают играть с ним злую шутку и выдают образы целующихся Гарри и Гермионы. Рон должен быть очень расстроен. Однако Руперт Грин никак не мог расстроиться во время съемок - наоборот, он смеялся чуть ли не до икоты. Он никак не мог остановиться и кончилось тем, что Эмма Уотсон выгнала его со съемочной площадки.
После спасения Гарри Рону поручено уничтожить крестраж, который он носил на шее. В этой сцене воображение и ревность начинают играть с ним злую шутку и выдают образы целующихся Гарри и Гермионы. Рон должен быть очень расстроен. Однако Руперт Грин никак не мог расстроиться во время съемок - наоборот, он смеялся чуть ли не до икоты. Он никак не мог остановиться и кончилось тем, что Эмма Уотсон выгнала его со съемочной площадки.
Оттенки розового
Внимательные зрители могут заметить, то про мере развитию сюжета цвет нарядов Долорес Амбридж меняется: он остается розовым, но постепенно становится более ярким и интенсивным. Создатели фильма хотели таким образом показать, что и сам персонаж меняется и становится все более и более несносным и гадким.
Тусовки с поклонниками
Актеры нередко приходят на вечеринки, куда их зазывают фанаты, но актеров "Гарри Поттера", участвующих в подобном разгуле, представить сложно. Хотя... Дэниел Рэдклифф как-то дал интервью, в котором признался, что пьянствовал со своими поклонниками и даже иногда приходил на съемочную площадку с похмелья. "Вообще говоря, это обычно были знакомые мне люди, - признался он. - За исключением нескольких раз, когда я сильно напился".
Тома Фелтона наказали за то, что он прятал еду в карманах
Драко Малфой определенно плохой парень. Он не только доставил много неприятностей Гарри во время их учебы в Хогвартсе, но и был решительным сторонником казни Клювокрыла, и в конечном итоге стал Пожирателем смерти. Да, он получил возможность искупить свою вину, но в самый последний момент.
Том Фелтон - актер, сыгравший Малфоя, - тоже в некотором роде хулиганил на съемочной площадке. Он тайком проносил еду и напитки, и прятал все это в карманах своей мантии. "У мантий были огромные карманы, - рассказал он позже в интервью. - После третьего фильма в моей мантии эти карманы оказались зашиты. Кто-то думает, что это слухи, но я хочу сказать правду: всё так и было".
Том Фелтон - актер, сыгравший Малфоя, - тоже в некотором роде хулиганил на съемочной площадке. Он тайком проносил еду и напитки, и прятал все это в карманах своей мантии. "У мантий были огромные карманы, - рассказал он позже в интервью. - После третьего фильма в моей мантии эти карманы оказались зашиты. Кто-то думает, что это слухи, но я хочу сказать правду: всё так и было".
У Дэниела Рэдклиффа была аллергия на контактные линзы
Часто говорят о том, что в фильме у Гарри глаза не зеленые, хотя по книге должно быть именно так. Не то чтобы создатели фильма случайно упустили этот момент из вида, нет. Перед началом съемок картины "Гарри Поттер и философский камень" режиссер Крис Коламбус попросил Дэниела Рэдклиффа примерить зеленые контактные линзы, но у него началась аллергическая реакция.
Бедному Рэдклиффу вообще не везло: на первую пару очков у него тоже была аллергия, потому что оправа в них была из никеля. Потом с этим разобрались и очки заменили, но помучиться Рэдклифф успел.
Бедному Рэдклиффу вообще не везло: на первую пару очков у него тоже была аллергия, потому что оправа в них была из никеля. Потом с этим разобрались и очки заменили, но помучиться Рэдклифф успел.
Мэтью Льюис снимался в костюме толстяка
Поклонники книг о Гарри Поттере помнят, что Дж. К. Роулинг описывает Невилла Лонгботтома как неуклюжего и немного полноватого мальчика. Что ж, вместо того, чтобы выбрать ребенка, соответствующего этому описанию, создатели фильма решили, что Мэтью Льюис, актер, сыгравший Невилла, будет носить специальный "костюм толстяка".
К счастью для Льюиса, по мере развития сюжета ему позволили отказаться от "костюма толстяка" и стать худым (каким он и был). И все получилось отлично.
К счастью для Льюиса, по мере развития сюжета ему позволили отказаться от "костюма толстяка" и стать худым (каким он и был). И все получилось отлично.
Магия хромакея
Хотелось бы, чтобы волшебство в "Гарри Поттере" было настоящим, но, к сожалению, это не так. Чтобы оживить волшебный мир, создатели фильма использовали технологию "хромакей". На YouTube можно найти множество закулисных видеороликов, показывающих, как были сняты некоторые сцены. Только будьте готовы посмеяться над тем, как смешно выглядят все, притворяющиеся летающими на метлах.
Алан Рикман знал о любви Снейпа к Лили Поттер
Одним из самых больших открытий в последнем фильме о Гарри Поттере стала любовь Северуса Снейпа к Лили Поттер. Однако, когда начались съемки первого фильма серии, седьмая книга еще не вышла. Это означало, что Дж. К. Роулинг пришлось открыть актеру Алану Рикману некий секрет, чтобы он смог достоверно изобразить своего персонажа.
Какой секрет? Значение слова "всегда".
"Если вы помните, когда я снимался в первом фильме, она написала всего три или четыре книги, поэтому никто не знал, к чему все идет на самом деле, кроме нее, - вспоминал Рикман во время интервью The Hollywood Reporter. - И для нее было важно, чтобы я что-то знал, но она дала мне лишь крохотные кусочки информации, которые помогли мне понять, что это более неоднозначный путь".
Алан Рикман был единственным, кто был хоть немного осведомлен на этот счет, и он часто вступал в споры с режиссерами, чтобы убедиться, что образ Снейпа передан верно.
Какой секрет? Значение слова "всегда".
"Если вы помните, когда я снимался в первом фильме, она написала всего три или четыре книги, поэтому никто не знал, к чему все идет на самом деле, кроме нее, - вспоминал Рикман во время интервью The Hollywood Reporter. - И для нее было важно, чтобы я что-то знал, но она дала мне лишь крохотные кусочки информации, которые помогли мне понять, что это более неоднозначный путь".
Алан Рикман был единственным, кто был хоть немного осведомлен на этот счет, и он часто вступал в споры с режиссерами, чтобы убедиться, что образ Снейпа передан верно.
Проблемы Джейми Уэйлетта с законом
Закадычный друг Малфоя Винсент Крэбб отсутствовал в фильме "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2". Это связано с тем, что актер, сыгравший его, Джейми Уэйлетт, нарушил закон. Первое нарушение, в 2009 году, было связано с хранением марихуаны (в его машине нашли пакеты с "травкой", а в его доме - горшки с растениями). Уэйлетта приговорили к общественным работам. Через два года он был арестован за участие в беспорядках в Лондоне и приговорен к двум годам тюрьмы. Также ему вменили хранение краденого, что принесло ему дополнительный год тюремного заключения.
Поскольку фильмы о Гарри Поттере ориентированы на молодых людей, создателям "Поттерианы" пришлось отстранить актера от съемок. Было принято решение заменить Крэбба его товарищем по факультету Слизерин Блейзом Забини, которого сыграл Луис Кордис.
Николас Рид и его непристойное поведение
Еще одним актером "Гарри Поттера", нарушившим закон, был Николас Рид, сыгравший одного из гоблинов Гринготтса. По сообщениям СМИ, в год выхода последнего фильма франшизы Рид познакомился с подростком, путешествуя в поезде. Он был арестован и обвинен в непристойном обнажении. Однако ему удалось избежать тюремного заключения, пройдя курс терапии для секс-преступников.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 20 актеров из «Гарри Поттера» в других культовых ролях
- Этого о вселенной Гарри Поттера вы точно не знали!
- 15 актёров из «Гарри Поттера», которых заменили по ходу франшизы
- Кто мог сыграть 17 персонажей «Гарри Поттера», если бы эти фильмы снимали в СССР
- 19 интересных фактов из истории киносъемок
Метки: Поттериана гарри поттер интересные факты о гарри поттере интересные факты о фильмах малоизвестные факты факты о фильмах
34
Понравилось34
Новости партнёров