Несколько малоизвестных фактов о "Поттериане" к 20-летию франшизы

Одним из самых больших открытий в последнем фильме о Гарри Поттере стала любовь Северуса Снейпа к Лили Поттер. Однако, когда начались съемки первого фильма серии, седьмая книга еще не вышла. Это означало, что Дж. К. Роулинг пришлось открыть актеру Алану Рикману некий секрет, чтобы он смог достоверно изобразить своего персонажа.



Какой секрет? Значение слова "всегда".



"Если вы помните, когда я снимался в первом фильме, она написала всего три или четыре книги, поэтому никто не знал, к чему все идет на самом деле, кроме нее, - вспоминал Рикман во время интервью The Hollywood Reporter. - И для нее было важно, чтобы я что-то знал, но она дала мне лишь крохотные кусочки информации, которые помогли мне понять, что это более неоднозначный путь".



Алан Рикман был единственным, кто был хоть немного осведомлен на этот счет, и он часто вступал в споры с режиссерами, чтобы убедиться, что образ Снейпа передан верно.