Этого о вселенной Гарри Поттера вы точно не знали!

Многие задавались вопросом, почему же волшебниками просто не наколдовать деньги и ни в чем себе не отказывать? Потому что есть законы о том, что можно сотворить из воздуха, а что нет. Но в любом случае предмет будет недолговечным. Так что в целом уйти в мир магглов и дурачить их волшебники могут.