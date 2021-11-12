Этого о вселенной Гарри Поттера вы точно не знали!

В ноябре начнутся съемки нового фильма по Гарри Поттеру со старыми актерами. Франшиза в начале 2000-х завоевала сердца юных зрителей по всему миру. Пожалуй, ее фанбаза превышает базу фанатов Звездных Войн, Властелина колец или любой другой вселенной. И в этом посте речь пойдет о некоторых моментах, о которых знают даже не все фанаты.
Например, вы знали, что официально Гарри и Рон не закончили Хогвартс, в отличие от своей подруги Гермионы? Но за свои заслуги и большой боевой опыт их сразу же взяли на работу в Аврорат (борцы с темной магией). Зато Гермиона отучилась, сдала все экзамены, пошла работать в Министерство и в последствии стала Министром Магии.
Чтобы попасть в Министерство из телефонной будки, в «Ордене Феникса» Артур Уизли набирает цифры 62442. Буквы под этими цифрами на стандартной клавиатуре мобильного телефона дают слово magic, "волшебный".
Заклинание Патронуса, которому Гарри научил Ремус Люпин, не только защищает от дементоров, но и является средством связи между волшебниками. И да, этот факт известный, однако, как пользоваться Патронусом как посланником, знают только члены Ордена Феникса, и их этому научил Дамблдор. Кстати, никто из Пожирателей смерти не могут его наколдовать, потому что в них недостаточно света.
Многие задавались вопросом, почему же волшебниками просто не наколдовать деньги и ни в чем себе не отказывать? Потому что есть законы о том, что можно сотворить из воздуха, а что нет. Но в любом случае предмет будет недолговечным. Так что в целом уйти в мир магглов и дурачить их волшебники могут.
Помните, как Хагрид в первой части наградил кузена Поттера Дадли свиным хвостом? Так вот, Дурсли, разумеется, поехали в маггловскую больницу, в которой им сказали, что это разросшаяся бородавка.
Эту параллель легко провести, однако многие даже не задумывались над ней. Первая магическая война приходится на 1940 – 1945 год, именно в 1945 Дамблдор победил Гриндевальда. Что еще примечательно, идеи Гриндевальда похожи на идеи Гитлера – грязнокровные волшебники ничего не стоят, а чистокровные должны править магическим миром.
Магглы тут примерно как евреи – их Гриндевальд хотел уничтожить. Более того, Геллерт был прекрасным оратором, равно как и Гитлер. У обоих было множество последователей
В первой части, когда гриффиндорское трио только знакомится, Гарри покупает волшебные сладости, в том числе шоколадную лягушку. На них изображены самые великие волшебники. После битвы шоколадные лягушки начали выпускать с карточками Гарри, Рона и Гермионы. Это был звездный час для Рональда.
Все волшебные заклинания придумала Роулинг сама благодаря знанию латыни. Вот, где она пригодилась!
Беллатрикс Лейстрендж убивает Молли Уизли, и это не просто так. Белла – олицетворение всего самого темного и безумного в волшебном мире. Молли же, напротив, олицетворяет самые теплые и традиционные ценности и доброту.
Кстати, логично было бы, если бы Беллатрикс убил Невилл Лонгботтом. Насколько мы знаем, его воспитывала бабушка. А все потому, что Лейстрендж, когда Невиллу был год, запытала его родителей Фрэнка и Алису круциатусом до сумасшествия. Невилл навещал их в лечебнице Св. Мунго.
Пишите в комментариях, о каких фактах вы знали, а какие стали для вас неожиданными.
Источник:
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Гарри стал Аврором (Мракоборцем),
Рон стал работать в магазине с братом.
Про Патронусы описано в книгах.
Деньги нельзя наколдовать. Это описано в книге. Нельзя наколдовать деньги, еду и что-то ещё.
Свиной хвост и Гринднвальд-Гитлер притянуто за уши.
"Беллатрикс Лейстрендж убивает Молли Уизли, и это не просто так." Автор! Молли убивает Беллатрис (во время битвы за Хогвартс) , а не наоборот!
"... А все потому, что Лейстрендж, когда Невиллу был год, запытала его родителей Фрэнка и Алису круциатусом до сумасшествия. Невилл навещал их в лечебнице Св. Мунго." - Это в книге подробно онисывается. Гарри встречает их в больнице, когда он навещал Артура Уизли. Они были в одной палате с Локонсом.
Кто читал, тому это не сюрприз.