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Кто мог сыграть 17 персонажей «Гарри Поттера», если бы эти фильмы снимали в СССР

Кто мог сыграть 17 персонажей «Гарри Поттера», если бы эти фильмы снимали в СССР (18 фото)

Автор:
20 октября 2021 08:57
Сообщество : Кино
Метки: актеры   гарри поттер   забавно   кино   роль   фильм   фото   
10448
18

Пользователь Твиттера под ником choo_kavo пофантазировал, кто мог бы сыграть роли Гермионы, Рона и других героев, если бы для фильма подбирали отечественных актёров.


Мы сравнили, как герои оригинальной серии фильмов выглядят в сравнении с предложенными образами из советского кино.


Гермиона Грейнджер — Сашенька, «Примите телеграмму в долг»

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В «Гарри Поттере» роль Гермионы сыграла Эмма Уотсон, в «Примите телеграмму в долг» Сашеньку сыграла Яна Поплавская.


Рон Уизли — Гусев, «Приключения Электроника»

В «Гарри Поттере» роль Рона Уизли исполнил Руперт Гринт. В «Приключениях Электроника» Гусева сыграл Василий Скромный.


Полумна Лавгуд — Лена Бессольцева, «Чучело»

В «Гарри Поттере сыграла» Эванна Линч, а в «Чучеле» — Кристина Орбакайте.


Драко Малфой — Витька Самохин, «Лапта»

Драко Малфоя сыграл Том Фелтон, а Витьку Самохина — Владимир Сычёв.


Добби — Подводный царь, «Варвара-краса, длинная коса»

Подводного царя сыграл Георгий Милляр.


Хагрид — Водокрут XIII, «Марья-искусница»

Роль Хагрида исполнил Робби Колтрейн. Водокрута XIII сыграл Анатолий Кубацкий.


Златопуст Локонс — Геннадий Козодоев, «Бриллиантовая рука»

В «Гарри Поттере» роль Златопуста Локонса исполнил Кеннет Брана, в «Бриллиантовой руке» Геннадия Козодоева сыграл Андрей Миронов.


Северус Снейп — Михаил Боярский

Северуса Снейпа сыграл Алан Рикман.


Римус Люпин — Олег Янковский

Римуса Люпина сыграл Дэвид Тьюлис.


Минерва Макгонагалл — Миссисс Поппетс, «Трое в лодке, не считая собаки»

В «Гарри Поттере» роль Минервы Макгонагалл исполнила Мэгги Смит, в фильме «Трое в лодке, не считая собаки» Миссисс Поппетс сыграла Татьяна Пельтцер.


Фред и Джордж Уизли — Волшебники, «Незнайка с нашего двора»

В «Гарри Поттере» роли братьев Уизли исполнили братья Фелпс. В фильме «Незнайка с нашего двора» волшебников сыграли братья Торсуевы.


Волан-де-Морт — Кощей, «Там, на неведомых дорожках…»

В «Гарри Поттере» сыграл Рэйф Файнс, а в «Там, на неведомых дорожках…» — Александр Филиппенко.


Долорес Амбридж — мисс Юфимия Эндрю, «Мэри Поппинс, до свидания»

В «Гарри Поттере» роль Долорес Амбридж исполнила Имельда Стонтон. В «Мэри Поппинс, до свидания» мисс Юфимию Эндрю сыграл Олег Табаков.


Игорь Каркаров — Иван Грозный, «Иван Васильевич меняет профессию»

Роль Игоря Каркарова исполнил Предраг Бьелац, а Ивана Грозного сыграл Юрий Яковлев.

Этот и последующие варианты персонажей предложили комментаторы из Твиттера.


Мадам Максим — мадам Грицацуева, «12 стульев»

В «Гарри Поттере» роль мадам Максим исполнила Фрэнсис де ла Тур. В «12 стульях» сыграла Наталья Крачковская.


Флёр Делакур — Мэри Поппинс, «Мэри Поппинс, до свидания»

Роль Флёр Делакур исполнила Клеманс Поэзи, а Мэри Поппинс сыграла Наталья Андрейченко.


Василиск — Удав из мультфильма «38 попугаев»

А кто мог бы сыграть самого Гарри Поттера? Предлагайте свои идеи в комментариях!

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Метки: актеры   гарри поттер   забавно   кино   роль   фильм   фото   
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66  комментариев
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10k
Николай 7 часов назад
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9k
ПчёЛа Полчаса назад
Беллатриса Лестрейндж, мама дорогая, очуметь

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9k
ПчёЛа 39 минут назад
Крошки мои, за мной! Нас ждет квиддич

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2k
Fara Zolkin Час назад
Хорошая рубрика, автор пиши ещё! Спасибо.
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639
Андрей 2 часа назад
Пельтцер и Милляр ушли в самом начале 90хх, почти за 10 лет до гарри, поэтому, т.с. они не могли сыграть
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1k
vagon1 2 часа назад
Супер!
Очень неожиданно.
Если уж говорить о сказках: прикиньте, Воландеморт высовывает руку из омута памяти и скрипуче так говорит: должоок!
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8k
Алексей 2 часа назад
легкие наркотики похоже
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1k
Георгий 3 часа назад
"Витя Глушаков - друг апачей" (Андрей Юрицин)
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1k
Vitali 3 часа назад
Такого бреда снимать никто бы в СССР не стал.
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229
Чумной Доктор 3 часа назад
что за охинею я сейчас посмотрел ? автор ты несвежей плесени нажрался ??
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7k
amrita 3 часа назад
а зачем???
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5k
ГГалка 3 часа назад
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4k
Weltoff 4 часа назад
Наши КРУЧЕ!
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1k
Роман Ронд 4 часа назад
Юный сирота Гаврила Чайников, рано лишившийся родителей и взятый на попечение злобной тёткой из Саратова...
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Максим 4 часа назад
Я может не слишком юн, но Поттер мне напоминает плагиат на Академию пана Кляксы
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3k
LCroft 5 часов назад
А кстати неплохой подбор! Кроме Крачковской и удава...
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276
gollandets 5 часов назад
Гарри и Гермиона!
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89k
сапер Водичка 5 часов назад
Да-да-да.
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276
gollandets 5 часов назад
(картавым голосом) - "Экспекто Патронум недоумки, быстро эволюционируем до прямоходящих и за мной!"
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капитан Флинт 5 часов назад
И получилась бы очередная
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Dmitrii Ivanov 5 часов назад
Профессор Люпин
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