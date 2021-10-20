Кто мог сыграть 17 персонажей «Гарри Поттера», если бы эти фильмы снимали в СССР

Пользователь Твиттера под ником choo_kavo пофантазировал, кто мог бы сыграть роли Гермионы, Рона и других героев, если бы для фильма подбирали отечественных актёров.
Мы сравнили, как герои оригинальной серии фильмов выглядят в сравнении с предложенными образами из советского кино.
Гермиона Грейнджер — Сашенька, «Примите телеграмму в долг»
В «Гарри Поттере» роль Гермионы сыграла Эмма Уотсон, в «Примите телеграмму в долг» Сашеньку сыграла Яна Поплавская.
Рон Уизли — Гусев, «Приключения Электроника»
В «Гарри Поттере» роль Рона Уизли исполнил Руперт Гринт. В «Приключениях Электроника» Гусева сыграл Василий Скромный.
Полумна Лавгуд — Лена Бессольцева, «Чучело»
В «Гарри Поттере сыграла» Эванна Линч, а в «Чучеле» — Кристина Орбакайте.
Драко Малфой — Витька Самохин, «Лапта»
Драко Малфоя сыграл Том Фелтон, а Витьку Самохина — Владимир Сычёв.
Добби — Подводный царь, «Варвара-краса, длинная коса»
Подводного царя сыграл Георгий Милляр.
Хагрид — Водокрут XIII, «Марья-искусница»
Роль Хагрида исполнил Робби Колтрейн. Водокрута XIII сыграл Анатолий Кубацкий.
Златопуст Локонс — Геннадий Козодоев, «Бриллиантовая рука»
В «Гарри Поттере» роль Златопуста Локонса исполнил Кеннет Брана, в «Бриллиантовой руке» Геннадия Козодоева сыграл Андрей Миронов.
Северус Снейп — Михаил Боярский
Северуса Снейпа сыграл Алан Рикман.
Римус Люпин — Олег Янковский
Римуса Люпина сыграл Дэвид Тьюлис.
Минерва Макгонагалл — Миссисс Поппетс, «Трое в лодке, не считая собаки»
В «Гарри Поттере» роль Минервы Макгонагалл исполнила Мэгги Смит, в фильме «Трое в лодке, не считая собаки» Миссисс Поппетс сыграла Татьяна Пельтцер.
Фред и Джордж Уизли — Волшебники, «Незнайка с нашего двора»
В «Гарри Поттере» роли братьев Уизли исполнили братья Фелпс. В фильме «Незнайка с нашего двора» волшебников сыграли братья Торсуевы.
Волан-де-Морт — Кощей, «Там, на неведомых дорожках…»
В «Гарри Поттере» сыграл Рэйф Файнс, а в «Там, на неведомых дорожках…» — Александр Филиппенко.
Долорес Амбридж — мисс Юфимия Эндрю, «Мэри Поппинс, до свидания»
В «Гарри Поттере» роль Долорес Амбридж исполнила Имельда Стонтон. В «Мэри Поппинс, до свидания» мисс Юфимию Эндрю сыграл Олег Табаков.
Игорь Каркаров — Иван Грозный, «Иван Васильевич меняет профессию»
Роль Игоря Каркарова исполнил Предраг Бьелац, а Ивана Грозного сыграл Юрий Яковлев.
Этот и последующие варианты персонажей предложили комментаторы из Твиттера.
Мадам Максим — мадам Грицацуева, «12 стульев»
В «Гарри Поттере» роль мадам Максим исполнила Фрэнсис де ла Тур. В «12 стульях» сыграла Наталья Крачковская.
Флёр Делакур — Мэри Поппинс, «Мэри Поппинс, до свидания»
Роль Флёр Делакур исполнила Клеманс Поэзи, а Мэри Поппинс сыграла Наталья Андрейченко.
Василиск — Удав из мультфильма «38 попугаев»
А кто мог бы сыграть самого Гарри Поттера? Предлагайте свои идеи в комментариях!
Источник:
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Понравилось216
Очень неожиданно.
Если уж говорить о сказках: прикиньте, Воландеморт высовывает руку из омута памяти и скрипуче так говорит: должоок!