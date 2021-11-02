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20 актеров из «Гарри Поттера» в других культовых ролях

20 актеров из «Гарри Поттера» в других культовых ролях (21 фото)

Автор:
02 ноября 2021 18:26
Сообщество : Кино
Метки: актеры   актрисы   британские актеры   гарри поттер   кино   фильмы   
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Так уж вышло, что теперь, когда мы слышим имя Алана Рикмана, мы сразу представляем себе великого и ужасного профессора зельеварения, хотя раньше все знали его как злодея Ганса Грубера из «Крепкого орешка» или прекрасного полковника из экранизации романа Джейн Остин. Так давайте же восстановим справедливость и вспомним другие культовые роли актеров, полюбившихся нам благодаря «Гарри Поттеру».

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Леди Ван Тассель ("Сонная лощина") и Рита Скитер

Валентин Жуковский ("И целого мира мало") и Рубеус Хагрид

Гунилла ("Клуб первых жен") и профессор Макгонагалл

Уикет Уистри Уоррик ("Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая") и профессор Флитвик

Магистрат Филипс ("Сонная лощина") и Вернон Дурсль

Агата Транчбулл ("Матильда") и тетушка Мардж Дурсль

Эдди ("Карты, деньги, два ствола") и Струпьяр, прислужник Волдеморта

Спайк ("Ноттинг Хилл") и Ксенофилиус Лавгуд

R ("И целого мира мало") и Почти Безголовый Ник

Джуд, подруга главной героини ("Дневник Бриджит Джонс"), и Плакса Миртл

Жан-Батист Эммануэль Зорг ("Пятый элемент" и Сириус Блэк

Поль Верлен ("Полное затмение") и Римус Люпин

Элинор Дэшвуд ("Разум и чувства") и профессор Трелони

Джон К. МакКлой ("Миссия невыполнима 2") и мракоборец Аластор Грюм

Профессор Керк ("Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф") и Гораций Слизнорт

Писатель Джайлс Де'Ат ("Любовь и смерть на Лонг-Айленде") и мистер Олливандер

Гораций ("101 далматинец") и Артур Уизли

Ученый Рональд Куинси ("Армагеддон") и Люциус Малфой

Хитклифф ("Грозовой перевал") и Волдеморт

Полковник Брэндон ("Разум и чувства") и профессор Снейп


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   актрисы   британские актеры   гарри поттер   кино   фильмы   
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13k
Nikita Час назад
Мне так Алан Рикман запомнился по фильму "Крепкий орешек"
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2k
Mowgley 39 минут назад
Гэри Олдмен мне в "Леоне" запомнился даже больше, чем в роли Зорга.

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9k
Александр Час назад
Странная подборка... У большинства актёров из данного списка любой зритель найдёт свою аналогию по роли.
Алан Рикман? Метотрон.
Гэри Олман? О. Ж. Грант.
Джон Херт? Магнито.
Брендан Глисон? Хэмиш Кемпбелл или Уолтер «Монах» МакГинн.
Джим Бродбент? Профессор Керк.
И так далее!
Касательно Гарри Поттера - там теперь только мистер Рэдклиф крутится, как лягушка в Кузинатре - и трупа играл, и сумасшедшего, и педофила... Взрослый состав фильмографии запомнился намного сильнее и до, и после ГП.
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