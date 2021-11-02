20 актеров из «Гарри Поттера» в других культовых ролях

Так уж вышло, что теперь, когда мы слышим имя Алана Рикмана, мы сразу представляем себе великого и ужасного профессора зельеварения, хотя раньше все знали его как злодея Ганса Грубера из «Крепкого орешка» или прекрасного полковника из экранизации романа Джейн Остин. Так давайте же восстановим справедливость и вспомним другие культовые роли актеров, полюбившихся нам благодаря «Гарри Поттеру».