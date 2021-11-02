20 актеров из «Гарри Поттера» в других культовых ролях

Так уж вышло, что теперь, когда мы слышим имя Алана Рикмана, мы сразу представляем себе великого и ужасного профессора зельеварения, хотя раньше все знали его как злодея Ганса Грубера из «Крепкого орешка» или прекрасного полковника из экранизации романа Джейн Остин. Так давайте же восстановим справедливость и вспомним другие культовые роли актеров, полюбившихся нам благодаря «Гарри Поттеру».
Леди Ван Тассель ("Сонная лощина") и Рита Скитер
Валентин Жуковский ("И целого мира мало") и Рубеус Хагрид
Гунилла ("Клуб первых жен") и профессор Макгонагалл
Уикет Уистри Уоррик ("Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая") и профессор Флитвик
Магистрат Филипс ("Сонная лощина") и Вернон Дурсль
Агата Транчбулл ("Матильда") и тетушка Мардж Дурсль
Эдди ("Карты, деньги, два ствола") и Струпьяр, прислужник Волдеморта
Спайк ("Ноттинг Хилл") и Ксенофилиус Лавгуд
R ("И целого мира мало") и Почти Безголовый Ник
Джуд, подруга главной героини ("Дневник Бриджит Джонс"), и Плакса Миртл
Жан-Батист Эммануэль Зорг ("Пятый элемент" и Сириус Блэк
Поль Верлен ("Полное затмение") и Римус Люпин
Элинор Дэшвуд ("Разум и чувства") и профессор Трелони
Джон К. МакКлой ("Миссия невыполнима 2") и мракоборец Аластор Грюм
Профессор Керк ("Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф") и Гораций Слизнорт
Писатель Джайлс Де'Ат ("Любовь и смерть на Лонг-Айленде") и мистер Олливандер
Гораций ("101 далматинец") и Артур Уизли
Ученый Рональд Куинси ("Армагеддон") и Люциус Малфой
Хитклифф ("Грозовой перевал") и Волдеморт
Полковник Брэндон ("Разум и чувства") и профессор Снейп
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Алан Рикман? Метотрон.
Гэри Олман? О. Ж. Грант.
Джон Херт? Магнито.
Брендан Глисон? Хэмиш Кемпбелл или Уолтер «Монах» МакГинн.
Джим Бродбент? Профессор Керк.
И так далее!
Касательно Гарри Поттера - там теперь только мистер Рэдклиф крутится, как лягушка в Кузинатре - и трупа играл, и сумасшедшего, и педофила... Взрослый состав фильмографии запомнился намного сильнее и до, и после ГП.