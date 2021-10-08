Книги Гарри Поттер по порядку

Как всегда, под конец каникул у Гарри возникли проблемы, и на этот раз он был просто вынужден использовать свои магические способности. Когда Гарри ругался со своим кузеном их атаковали дементоры, один из которых был чуть не съел душу Дадли. Ценой огромных усилий Гарри удалось выгнать страшных созданий, но сразу же пришло письмо из Министерства о том, что Гарри оказывается претендентом на исключение из школы волшебства с дальнейшим уничтожением его волшебной палочки. Однако это не самая большая неприятность в жизни главного героя. К Гарри приходят представители Ордена Феникса, который был создан для борьбы с последователями лорда Волан-де-Морта. Вскоре Гарри с товарищами организовывают Отряд Дамблдора, который является союзником Ордена в нелегкой борьбе с темными волшебниками…

Гарри Поттер и Принц-полукровка (2005)