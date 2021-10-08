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Книги Гарри Поттер по порядку

Книги Гарри Поттер по порядку (8 фото)

Автор:
08 октября 2021 08:44
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: гарри поттер   книга   книги   фото   что почитать   
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Гарри Поттер — всемирно известная серия книг, которая была создана Джоан К. Роулинг. Книги о юном волшебнике побили все рекорды по продажам и стали настолько популярными, что в итоге были экранизированы все семь частей цикла.


Романы повествуют о приключениях мальчика по имени Гарри Поттер и его друзьях, которые только недавно начали обучение в легендарной школе чародейства и волшебства Хогвартс. Юному Гарри предстоит многое пережить, узнать и постоянно противостоять темным силам в лице лорда Волан-де-Морта, который только и мечтает о том, как поработать весь мир магии… Представляем вам список книг Гарри Поттер Джоан Роулинг все части по порядку.



Гарри Поттер и философский камень (1997)

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В первой книге о Гарри Поттере читатели знакомятся с главным героем, который в это время проживает в семье Дурслей. Его опекуны всеми силами стараются оградить его от магии, хотя сам Гарри все чаще замечает проявления своих необычных магических способностей. В итоге в какой-то момент за юным волшебником прибывает Хагрид — лесничий магической школы Хогвартс. Он раскрывает Гарри всю правду о его родителях и считает, что ему следует отправиться на обучение в Хогвартс. По пути туда будущий великий волшебник знакомится с Роном и Гермионой, которые станут его самыми близкими друзьями и участниками грядущих приключений…


Гарри Поттер и Тайная комната (1998)

Наступили летние каникулы и Гарри стало казаться, что все о нём забыли. От Рона и Гермионы не приходит ни весточки, а эльф Добби постоянно пугает мальчика об опасности школы волшебства и не советует туда возвращаться. Но Гарри не боится и наоборот по возвращении в магическую школу наконец обретает чувство, что он снова дома. Его ожидают новые приключения и опасные передряги, ведь именно в это время он узнает о легенде про тайную комнату, которую способен открыть лишь избранный. Получится ли у Гарри и его друзей найти эту комнату и избавить Хогвартс от страшного монстра?



Гарри Поттер и узник Азкабана (1999)

Начало нового учебного года оказывается не слишком удачным для Гарри Поттера. Семейство Дурслей, как всегда, игнорирует день рождение главного героя и ему приходится отмечать его в одиночестве. По пути в Хогвартс Гарри становится известно, что из особой тюрьмы, где находятся волшебники-преступники, сбежал Сириус Блэк. До этого момента никому еще не удавалось совершить побег из Азкабана, но Сириус смог это каким-то образом сделать. Гарри рассказывают, что теперь этот преступник начал разыскивать именно его…




Гарри Поттер и Кубок огня (2000)

Снова летние каникулы завершаются, и Гарри с Роном направляются в Хогвартс, чтобы продолжить обучение. Этот школьный год ознаменован необычным событием — Турниром Трех Волшебников, который ожидают многие. Несколько лет это соревнование не проводилось, поскольку оно слишком опасно. Неоднократно случались трагедии, когда чемпионы погибали во время выполнения заданий. Теперь в Турнире могут участвовать лишь кандидаты возрастом не младше 17 лет. Однако выясняется, что Кубок Огня выбирает Гарри для участия, хотя ему исполнилось лишь четырнадцать…



Гарри Поттер и Орден Феникса (2003)

Как всегда, под конец каникул у Гарри возникли проблемы, и на этот раз он был просто вынужден использовать свои магические способности. Когда Гарри ругался со своим кузеном их атаковали дементоры, один из которых был чуть не съел душу Дадли. Ценой огромных усилий Гарри удалось выгнать страшных созданий, но сразу же пришло письмо из Министерства о том, что Гарри оказывается претендентом на исключение из школы волшебства с дальнейшим уничтожением его волшебной палочки. Однако это не самая большая неприятность в жизни главного героя. К Гарри приходят представители Ордена Феникса, который был создан для борьбы с последователями лорда Волан-де-Морта. Вскоре Гарри с товарищами организовывают Отряд Дамблдора, который является союзником Ордена в нелегкой борьбе с темными волшебниками…



Гарри Поттер и Принц-полукровка (2005)

В новом учебном году Гарри может стать лучше самой Гермионы по части обучения. Однако его успехи в зельеварении объясняются вовсе не упорным изучением науки. Все дело в том, что у него в руках оказывается учебник с особыми пометками. Как гласит подпись на обороте, эта книга когда-то принадлежала загадочному Принцу-полукровке, который явно имел уникальные знания в этой области… Кроме того, в этой части цикла, повзрослевший Гарри знакомится с девушкой, в которую влюбляется. Но трагические события, которые связаны с Дамблдором и атакой Пожирателей смерти, приводят Гарри к пониманию опасности, грозящей близким ему людям. Главный герой решает, что ему следует расстаться с девушкой, ради ее же блага…



Гарри Поттер и Дары Смерти (2007)

Теперь ни у кого нет сомнений в том, что Гарри Поттеру было суждено стать легендарным волшебником. Длинный список его опасных приключений регулярно пополняется. На счету Гарри много успехов не только в магических турнирах, но и в реальных сражениях с более сильными и опытными врагами. Однако самая важная битва в жизни Гарри еще впереди. Могущество Волан-де-Морта неустанно растет и даже думать страшно, чем это может обернуться для магического мира, если Гарри не победит Темного Лорда… Но в этот раз Гарри будет вынужден полагаться лишь на свои силы.





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Метки: гарри поттер   книга   книги   фото   что почитать   
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57k
pynh 2 часа назад
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66k
7guest 2 часа назад
Последняя:
"Гарри Поттер и кружка Эсмарха".
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28k
Игорь 2 часа назад
Если женщина пишет фантастику - это писец, получается нечитаемая хрень. Но тут не совсем фантастика может быть поэтому книги получились неплохие. Хоть многие и критикуют (такие есть всегда, кто скажет "не факт" чисто из своей сути), но вселенная достаточно проработанная и логичная.
Т.е. считаю, что для общего кругозора прочитать можно всем, кто в принципе читает фантастику.
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Сибиряк 2 часа назад
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