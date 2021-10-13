15 актёров из «Гарри Поттера», которых заменили по ходу франшизы

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Восемь фильмов по семи книгам Джоан Роулинг про Гарри Поттера снимались на протяжении 10 лет — с 2001 по 2011 годы.
За это время франшиза сменила четверых режиссёров, но, к счастью, за небольшим исключением сохранила актёров, играющих роли основных персонажей. К примеру, все вы наверняка знаете, что Майкл Гэмбон сменил Ричарда Харриса в роли Альбуса Дамблдора, начиная с третьей части.
Однако что касается великого множества второстепенных и эпизодических персонажей, то в этой серии фильмов наблюдалась чуть ли не текучка кадров. Кое-какие замены были вызваны тем, что создатели фильмов ещё не знали, какую роль отведёт Джоан Роулинг некоторым персонажам в будущих частях. Поэтому в первых частях они не слишком-то заморачивались с кастингом, а уже потом, по мере появления новых книг, понимали, что изначально выбранные ими артисты не подойдут для исполнения усложнённой версии их персонажей.
Однако есть во франшизе и те замены, которые объяснить довольно сложно, ведь герои менялся слишком кардинально — например, были светлокожими, а стали темнокожими и наоборот. Давайте посмотрим на то, каких актёров меняли в поттериане (не учитывая «Фантастических тварей») в тайне от всех нас, и кое-где никто ничего и не заметил.
Однако что касается великого множества второстепенных и эпизодических персонажей, то в этой серии фильмов наблюдалась чуть ли не текучка кадров. Кое-какие замены были вызваны тем, что создатели фильмов ещё не знали, какую роль отведёт Джоан Роулинг некоторым персонажам в будущих частях. Поэтому в первых частях они не слишком-то заморачивались с кастингом, а уже потом, по мере появления новых книг, понимали, что изначально выбранные ими артисты не подойдут для исполнения усложнённой версии их персонажей.
Однако есть во франшизе и те замены, которые объяснить довольно сложно, ведь герои менялся слишком кардинально — например, были светлокожими, а стали темнокожими и наоборот. Давайте посмотрим на то, каких актёров меняли в поттериане (не учитывая «Фантастических тварей») в тайне от всех нас, и кое-где никто ничего и не заметил.
Полная дама, портрет-вход в гостиную Гриффиндора
Элизабет Сприггс в фильме «Гарри Поттер и философский камень» и Дон Френч в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана».
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Лаванда Браун
Кэтлин Коли в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната», Дженнифер Смит в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана» и Джесси Кейв в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка» и всех остальных частях.
Анджелина Джонсон, студентка Гриффиндора, однокурсница Гарри Поттера
Даниэль Табор в первых трёх частях и Тиана Бенджамин в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня».
Том, владелец трактира «Дырявый котёл»
Дерек Дэдмен в фильме «Гарри Поттер и философский камень» и Джим Таварэ в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана».
Почему именно немолодой мужчина с обликом классического жителя волшебного мира вдруг превратился в Горбуна из Нотр-Дама — главная загадка рекаста второстепенных персонажей франшизы.
Почему именно немолодой мужчина с обликом классического жителя волшебного мира вдруг превратился в Горбуна из Нотр-Дама — главная загадка рекаста второстепенных персонажей франшизы.
Кэти Белл, студентка Гриффиндора, охотница команды факультета по квиддичу
Эмили Дэйл в первых двух частях и Джорджина Леонидас в последних трёх частях.
Елена Когтевран
Нина Янг в фильме «Гарри Поттер и философский камень» и Келли Макдональд в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2».
Крюкохват, гоблин из банка Гринготтс
Верн Тройер в «Философском камне» и Уорик Дэвис в последних двух частях.
Мистер и миссис Грейнджер, родители Гермионы
Том Найт и Хизер Блисдейл в «Тайной комнате» и Иэн Келли и Мишель Фэрли в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1».
Пэнси Паркинсон, вредная студентка Слизерина
Женевьев Гонт в «Узнике Азкабана» и Скарлетт Бирн в последних трёх частях.
Билл Уизли
Ричард Фиш на снимке в газете в «Узнике Азкабана» (самый верхний) и Донал Глисон в двух последних частях.
Парвати Патил
Ситара Шах в «Узнике Азкабана» и Шефали Чоудхури в трёх последующих частях, в том числе в «Кубке огня», где Парвати приняла участие в Святочном Бале в паре с Гарри Поттером.
Элфиас Дож, одноклассник Альбуса Дамблдора и член Ордена Феникса
Питер Картрай в «Ордене Феникса» и Дэвид Райалл в «Дарах смерти. Часть 1».
Августа Долгопупс, легендарная бабушка Невилла Долгопупса
Лейла Хоффман в «Философском камне» и Нинетт Финч в «Дарах смерти. Часть 2» (сцены с ней вырезали).
Бонус: Геллерт Грин-де-Вальд
Майкл Бирн в фильме «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1» и Джонни Депп в первых двух частях спин-оффа поттерианы «Фантастических тварях».
Бонус 2: смена имиджа профессора Филиуса Флитвика
Во всех фильмах преподавателя заклинаний играл Уорик Дэвис (в последних фильмах он совмещал эту роль с гоблином Крюкохватом), но начиная с «Узника Азкабана» облик Флитвика резко изменился.
В каких случаях, на ваш взгляд, лучше оказался изначальный выбор актёров? Или все заменены по делу, и они только улучшили франшизу?
В каких случаях, на ваш взгляд, лучше оказался изначальный выбор актёров? Или все заменены по делу, и они только улучшили франшизу?
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