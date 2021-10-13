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15 актёров из «Гарри Поттера», которых заменили по ходу франшизы

15 актёров из «Гарри Поттера», которых заменили по ходу франшизы (17 фото)

Автор:
13 октября 2021 08:36
Сообщество : Кино
Метки: актеры   гарри поттер   кино   роль   фильм   фото   
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Восемь фильмов по семи книгам Джоан Роулинг про Гарри Поттера снимались на протяжении 10 лет — с 2001 по 2011 годы.
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Метки: актеры   гарри поттер   кино   роль   фильм   фото   
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