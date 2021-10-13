15 актёров из «Гарри Поттера», которых заменили по ходу франшизы

За это время франшиза сменила четверых режиссёров, но, к счастью, за небольшим исключением сохранила актёров, играющих роли основных персонажей. К примеру, все вы наверняка знаете, что Майкл Гэмбон сменил Ричарда Харриса в роли Альбуса Дамблдора, начиная с третьей части.



Однако что касается великого множества второстепенных и эпизодических персонажей, то в этой серии фильмов наблюдалась чуть ли не текучка кадров. Кое-какие замены были вызваны тем, что создатели фильмов ещё не знали, какую роль отведёт Джоан Роулинг некоторым персонажам в будущих частях. Поэтому в первых частях они не слишком-то заморачивались с кастингом, а уже потом, по мере появления новых книг, понимали, что изначально выбранные ими артисты не подойдут для исполнения усложнённой версии их персонажей.



Однако есть во франшизе и те замены, которые объяснить довольно сложно, ведь герои менялся слишком кардинально — например, были светлокожими, а стали темнокожими и наоборот. Давайте посмотрим на то, каких актёров меняли в поттериане (не учитывая «Фантастических тварей») в тайне от всех нас, и кое-где никто ничего и не заметил.