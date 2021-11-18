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"Скиньте с суперджета": Ксения Собчак осталась недовольна новым меню "Аэрофлота"

"Скиньте с суперджета": Ксения Собчак осталась недовольна новым меню "Аэрофлота" (1 фото)

Автор:
18 ноября 2021 12:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: аэрофлот   меню   собчак   суперджет   
1941
1

Ксения Собчак, оправдывая название своего телеграмм-канала "Кровавая барыня", посоветовала скинуть с суперджета разработчиков нового меню, которое она отведала на борту.

Дословно цитата выглядит так: "С 1 ноября в "Аэрофлоте" ввели новое меню! И так как я очень люблю эту авиакомпанию, считаю ее абсолютным лидером по комфорту и качеству, то обращусь здесь - скиньте, плз, с сухого суперджета разработчиков нового меню!!! И верните старое - с гречкой, аппетитными куриными ножками и прочими радостями. А то теперь летаю со своим".

К слову, как пишет телеграмм-канал "Аэрофлотовщина", за разработку именно этого меню национальный перевозчик заплатил французскому бренд-шефу одного из ресторанов Аркадия Новикова «Рыбы нет» Камелю Бенмамару почти 5 миллионов рублей.

Ксении Собчак не понравилась тушенная в красном вине говяжья лопатка с тыквой, брокколи, картофелем, морковью и мясным соусом. Она призвала вернуть в бизнес-класс старое меню.

Как следует из опубликованного ею фото, «Аэрофлот» до сих пор подаёт в бизнес-классе самую дешёвую питьевую воду Aquanika. Бутылка 0,25 л стоит в «Перекрёстке» ₽15. Она начала поставляться «Аэрофлоту» с сентября 2015 года, Aquanika выпускается Volga Group Геннадия Тимченко.

Источник:

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Метки: аэрофлот   меню   собчак   суперджет   
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29  комментариев
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2k
Умница-красавица 50 минут назад
Включите уже в бизнес-меню лошадиную дозу снотворного, и перевозите спящую лошадь в багажном отсеке
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3k
Дмитрий Тимофеев 2 минуты назад
Извиняюсь, предложения сбросить лошадь с суперджета уже поступали?
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17k
nobody® 6 минут назад
Вот не любят её, то есть ненавидят люто. Теперь даже на здравые претензии её лучше хором обосрут, чем обсудят саму суть вопроса.
Мне кажется, по еде она правильно сказала. Старое меню аппетитнее тыквы с брокколи.
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29k
a.fey 12 минут назад
Дапох
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58
rehbinder 15 минут назад
Бенмамар - это явно араб французский получается меню разрабатывал
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505
BHU1004 23 минуты назад
Нищебродка! Даже личного самолета нет.
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1k
Бич Бичовский Полчаса назад
Кровавая барыня, [мат]
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22k
Дмитрий 59 минут назад
Мне бы твои проблемы Ксюша
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−3
Вкусный Час назад
Как говорится - сколько лошадь не корми...
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35k
Антон Час назад
Скиньте лучше эту лошадь! Желательно с мамашкой ейной. Всем только польза будет
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17k
Serg2001 Час назад
5 миллионов рублей за разработку меню. Может конечно в ИХ России это нормальные средние бабки, а меня такой гонорар слегка шокирует...
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70
Александр Поляков Час назад
дайте ей вялого пусть похряпает лошадь дикая
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1k
Сергей Сергеев Час назад
Овса ей, овса!
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8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Час назад
лошадка в край обнаглела
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107k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
Лучше сбросить Собчак...
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517
konstantinkaz2016 2 часа назад
Ксюша, Бахтиёр с братьями готовил твое это """"тушенная в красном вине говяжья лопатка с тыквой, брокколи, картофелем, морковью и мясным соусом""" от души старался, а ты гречку просишь.
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1k
Andrey Kondor 2 часа назад
Овсянка и брокколи. И курить нельзя.
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10k
Шурум-бурум 2 часа назад
жиды такие жиды

з.ы. zyd(жид) по-польски еврей
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Включите кобылу в черные списки авиакампаний...
После ухода кресного от власти она так же будет выступать с цирковыми номерами?
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57k
pynh 2 часа назад
ст 280 ч 2
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11k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Это существо заведомо всем будет недовольно...
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