"Скиньте с суперджета": Ксения Собчак осталась недовольна новым меню "Аэрофлота"

Ксения Собчак, оправдывая название своего телеграмм-канала "Кровавая барыня", посоветовала скинуть с суперджета разработчиков нового меню, которое она отведала на борту.
Дословно цитата выглядит так: "С 1 ноября в "Аэрофлоте" ввели новое меню! И так как я очень люблю эту авиакомпанию, считаю ее абсолютным лидером по комфорту и качеству, то обращусь здесь - скиньте, плз, с сухого суперджета разработчиков нового меню!!! И верните старое - с гречкой, аппетитными куриными ножками и прочими радостями. А то теперь летаю со своим".
К слову, как пишет телеграмм-канал "Аэрофлотовщина", за разработку именно этого меню национальный перевозчик заплатил французскому бренд-шефу одного из ресторанов Аркадия Новикова «Рыбы нет» Камелю Бенмамару почти 5 миллионов рублей.
Ксении Собчак не понравилась тушенная в красном вине говяжья лопатка с тыквой, брокколи, картофелем, морковью и мясным соусом. Она призвала вернуть в бизнес-класс старое меню.
Как следует из опубликованного ею фото, «Аэрофлот» до сих пор подаёт в бизнес-классе самую дешёвую питьевую воду Aquanika. Бутылка 0,25 л стоит в «Перекрёстке» ₽15. Она начала поставляться «Аэрофлоту» с сентября 2015 года, Aquanika выпускается Volga Group Геннадия Тимченко.
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Мне кажется, по еде она правильно сказала. Старое меню аппетитнее тыквы с брокколи.
з.ы. zyd(жид) по-польски еврей
После ухода кресного от власти она так же будет выступать с цирковыми номерами?