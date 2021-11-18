"Скиньте с суперджета": Ксения Собчак осталась недовольна новым меню "Аэрофлота"

Дословно цитата выглядит так: "С 1 ноября в "Аэрофлоте" ввели новое меню! И так как я очень люблю эту авиакомпанию, считаю ее абсолютным лидером по комфорту и качеству, то обращусь здесь - скиньте, плз, с сухого суперджета разработчиков нового меню!!! И верните старое - с гречкой, аппетитными куриными ножками и прочими радостями. А то теперь летаю со своим".

К слову, как пишет телеграмм-канал "Аэрофлотовщина", за разработку именно этого меню национальный перевозчик заплатил французскому бренд-шефу одного из ресторанов Аркадия Новикова «Рыбы нет» Камелю Бенмамару почти 5 миллионов рублей.

Ксении Собчак не понравилась тушенная в красном вине говяжья лопатка с тыквой, брокколи, картофелем, морковью и мясным соусом. Она призвала вернуть в бизнес-класс старое меню.

Как следует из опубликованного ею фото, «Аэрофлот» до сих пор подаёт в бизнес-классе самую дешёвую питьевую воду Aquanika. Бутылка 0,25 л стоит в «Перекрёстке» ₽15. Она начала поставляться «Аэрофлоту» с сентября 2015 года, Aquanika выпускается Volga Group Геннадия Тимченко.