В шоу дрэг-квинов больше всего россиян возмутила Собчак

В свою очередь Никита Джигурда, который не так давно «избил» в ринге Виталия Милонова заявил:

«Мне гораздо приятнее, когда женщины целуются, тем более эпатируя, а не мужчины. Я нормально к этому отношусь. Это же вызов ханжам, пуританам».