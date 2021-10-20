В шоу дрэг-квинов больше всего россиян возмутила Собчак

В сети все обсуждают поцелуй Ксении Собчак и Насти Ивлеевой на новом шоу блогерши «Королевские кобры».
Бывшая телеведущая Орла и Решки запустила проект, в котором мужчины переодеваются в женщин. Так называемые дрэг-квины, на удивление широко известны нашей публике, потому что Верка Сердючка – это как раз-таки из той же оперы.
Ивлеева решила собрать целый коллектив из таких вот артистов. Несмотря на любовь многих к образу Андрея Данилко, не все пожелали наблюдать за целым шоу фриков. Более того, омбудсмен по правам ребенка в Татарстане по просьбам родителей направила обращение в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с требованием проверить шоу Ивлеевой на возможные нарушения законодательства.
Ивелеева в ответ на такую бурную реакцию общественности ответила еще большей провокацией и пригласила на следующий выпуск Ксению Собчак.
Само появление Собчак на шоу уже вызвало ажиотаж, а то, что произошло на самом шоу породило уйму дискуссий.
Теперь претензии уже могут быть не к шоу, а к Ивлеевой и Собчак, правда, пока ограничились комментариями.
«Грустно наблюдать, что отечественный YouTube превращается в цирк оральной проституции. Темы и форматы продвигаются не исходя из их социальной значимости, а выбираются по критерию максимальной скандальности», - заявил депутат Милонов.
В свою очередь Никита Джигурда, который не так давно «избил» в ринге Виталия Милонова заявил:
«Мне гораздо приятнее, когда женщины целуются, тем более эпатируя, а не мужчины. Я нормально к этому отношусь. Это же вызов ханжам, пуританам».
И у того, и у другого есть поддержка среди пользователей.
Получит ли история какое-то продолжение, неизвестно, но пользователей беспокоит два вопроса:
- Кого в следующий раз должна пригласить Ивлеева в свое новое шоу, чтобы вызвать еще больше дискуссий?
- Кого следующим засосет на сцене Ксения Анатольевна?
Источник:
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-Третий вопрос-кто смотрит всё это говно и зачем автор нам это здесь втюхивает?
люди хотят видеть грязь, люди смотрят на грязь, вот и всё.
если бы все эти якобы возмущенные не хотели увидеть/устроить очередной скандал, то просто не смотрели бы эти шоу. а тут на тебе, типа они ожидали чего-то в стиле "Спокойной ночи, малыши", а увидели целующихся баб, как это было внезапно и шокирующе!!
"хомо-лютумов" кормят наши реакции и не важно, положительные или негативные.
...лишь бы с ружьями в школу не ходили.
За рекламу - спасибо НЕ скажу. Пойду гуглить рецепт "развидения":)
Станешь личным врагом Греты