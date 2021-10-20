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В шоу дрэг-квинов больше всего россиян возмутила Собчак

В шоу дрэг-квинов больше всего россиян возмутила Собчак (13 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2021 19:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ивлеева   интересно   собчак   фрики   шоубизнес   
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В сети все обсуждают поцелуй Ксении Собчак и Насти Ивлеевой на новом шоу блогерши «Королевские кобры».

Бывшая телеведущая Орла и Решки запустила проект, в котором мужчины переодеваются в женщин. Так называемые дрэг-квины, на удивление широко известны нашей публике, потому что Верка Сердючка – это как раз-таки из той же оперы.

Ивлеева решила собрать целый коллектив из таких вот артистов. Несмотря на любовь многих к образу Андрея Данилко, не все пожелали наблюдать за целым шоу фриков. Более того, омбудсмен по правам ребенка в Татарстане по просьбам родителей направила обращение в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с требованием проверить шоу Ивлеевой на возможные нарушения законодательства.

Ивелеева в ответ на такую бурную реакцию общественности ответила еще большей провокацией и пригласила на следующий выпуск Ксению Собчак.


Само появление Собчак на шоу уже вызвало ажиотаж, а то, что произошло на самом шоу породило уйму дискуссий.

Теперь претензии уже могут быть не к шоу, а к Ивлеевой и Собчак, правда, пока ограничились комментариями.

«Грустно наблюдать, что отечественный YouTube превращается в цирк оральной проституции. Темы и форматы продвигаются не исходя из их социальной значимости, а выбираются по критерию максимальной скандальности», - заявил депутат Милонов.

В свою очередь Никита Джигурда, который не так давно «избил» в ринге Виталия Милонова заявил:

«Мне гораздо приятнее, когда женщины целуются, тем более эпатируя, а не мужчины. Я нормально к этому отношусь. Это же вызов ханжам, пуританам».

И у того, и у другого есть поддержка среди пользователей.


Получит ли история какое-то продолжение, неизвестно, но пользователей беспокоит два вопроса:

  1. Кого в следующий раз должна пригласить Ивлеева в свое новое шоу, чтобы вызвать еще больше дискуссий?
  2. Кого следующим засосет на сцене Ксения Анатольевна?

Источник:

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Метки: ивлеева   интересно   собчак   фрики   шоубизнес   
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
-"Получит ли история какое-то продолжение, неизвестно, но пользователей беспокоит два вопроса: Кого в следующий раз должна пригласить Ивлеева в свое новое шоу, чтобы вызвать еще больше дискуссий? Кого следующим засосет на сцене Ксения Анатольевна?"



-Третий вопрос-кто смотрит всё это говно и зачем автор нам это здесь втюхивает?
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14k
Booka1a Минуту назад
так смешно читать про все эти "скандалы"...
люди хотят видеть грязь, люди смотрят на грязь, вот и всё.
если бы все эти якобы возмущенные не хотели увидеть/устроить очередной скандал, то просто не смотрели бы эти шоу. а тут на тебе, типа они ожидали чего-то в стиле "Спокойной ночи, малыши", а увидели целующихся баб, как это было внезапно и шокирующе!!
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304
Andrey Минуту назад
Бабы сосутся ? Ну и пусть! Вон раньше Брежнев всех взасос целовал, и ничего ,всем нравилось !
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1k
Александр Невский Автор поста 15 минут назад
Народ, я конечно все понимаю, фишки, своя атмосфера, не нравится собака, не нравится Настя 15 см, но че душнить то?) посмотрите как эти коровы устраивают брачные игры. Посмейтесь с них. Вы все равно не сможете не увидеть это, эта новость буквально во всех сми. То что вы ютуб не смотрите - ок, новости не читаете, ну бог с вами. В соц сетях не сидите - ладно. Ну быть в вакууме крайне сложно. И да, есть люди вне фишек, которые обсуждают эту новость.
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11k
Bill Полчаса назад
Спасибо, поблевал.
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1k
Денис Ануфриев 47 минут назад
-Долой [мат] с российской эстрады!
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3k
Mimik 54 минуты назад
Когда уже шоу появится как этих тридварасов в прямом эфире казнят? Я б даже на смски рассщедрился чтоб проголосовать про тип казни
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9k
insaider 55 минут назад
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20k
Ego sum qui sum Час назад
и это в разгар пандемии, ая-яай
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398
whyicannotremovemyprofile Час назад
увы, не тронуло. всегда было по-барабану на подобные мракобесия, а любители подобного - легко грязь найдут.
"хомо-лютумов" кормят наши реакции и не важно, положительные или негативные.
...лишь бы с ружьями в школу не ходили.
За рекламу - спасибо НЕ скажу. Пойду гуглить рецепт "развидения":)
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
8k
3k
RomaXz 2 часа назад
Кто эти все, которым не пофиг на поцелуй на бредовом шоу ?
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9k
kaboza 2 часа назад
а сколько стоит лошадь усыпить?
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8k
Vlad Nikolskiy 2 часа назад
Меня больше всего возмущает не поцелуй женщин, а само появление этой (...) Собчачки на экране ТВ. Ей место не там.
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Александр Невский
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