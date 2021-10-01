Хочешь разбогатеть - не спрашивай их как: коучи, инфоцыгане и другие проходимцы

Если вдруг этот пост вам не понравится, значит вы просто не в потоке и не в ресурсе. Не расстраивайте Вселенную дизлайком, лучше ловите инсайт, визуализируйте тот пост, который вам понравится, а лайк потом вернётся к вам, у вас начнётся мощная трансформация, и откроется дом денег по соляру. Всем лучи добра!

0

0 Источник: Популярность бестолковых инфоцыган объясняется эффектом доктора Фокса - чем харизматичнее лектор, тем он убедительнее. Если мудрец в засаленном пиджаке будет бубнить себе под нос секреты мироздания, стоя у школьной доски, а какой-нибудь двухметровый Тони Роббинс перед гигантским экраном будет зажигательно рассказывать о том, что надо мыть руки перед едой, люди будут восхищаться мудростью Тони Роббинса и плевать на мудреца. Чем харизматичнее докладчик, тем важнее и интереснее представляется для слушателя информация, которую он сообщает. Вот и в случае с коучами люди воспринимают абсолютно бесполезную болтовню как полезнейшие советы, за которые не жалко и заплатить.

×

0 Источник: Из этого поста вы увидите, что извлекающие денежную выгоду из эффекта Фокса проходимцы бывают разными и называют себя они по-разному, но знайте, что все они не более чем инфоцыгане - наваливаются на человека всё гурьбой со своими инфомедведями на инфоцепях и заговаривают ему зубы, опустошая его карманы.

0 Источник:

В последнее время особенно много развелось магических или духовных коучей, которые общаются с космосом 0

Их посты в соцсетях надо разбирать со "Словарём идиотских слов и выражений" 0

Попытку составить подобный словарь недавно предприняла Ксения Собчак 0 Источник: Однако Собчак сама не лучше тех, кого она высмеивает. Во-первых, в комментариях к посту её бывший муж Максим Виторган написал, что это Ксения, некогда увлекавшаяся подобным бредом, научила его всем этим словечкам. Во-вторых, Собчак и вместе с ней почти все наши медийные личности за большие деньги выступали на дне рождения главной инфоцыганки России.

В этом ролике как раз про ту самую верховную инфоцыганку, придумавшую "марафон желаний"

Пожалуйста, не выгорите из-за токсичных вайбов этого поста 0 Источник:

0

0 Источник:

Вот ещё одна типичная инфоцыганка. Она настолько ленивая, что даже курс выдумывать не стала, а просто клянчит деньги 0 Источник:

Начинающий инфоцыганин, именующий себя энергокоучем, предлагает подключение к потоку за 1000 рублей 0 Источник:

Как будут воспитывать своих детей поклонники коучей @monetochkaliska Это заходит слишком далеко… ♬ Медитация - Ансамбль звуков природы

Это не просто совет, а целая методичка для коучей 0

0

0