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Хочешь разбогатеть - не спрашивай их как: коучи, инфоцыгане и другие проходимцы

Хочешь разбогатеть - не спрашивай их как: коучи, инфоцыгане и другие проходимцы (17 фото)

Автор:
01 октября 2021 18:37
Сообщество : Юмор
Метки: инфоцыгане   коуч   мошенники   собчак   треннинг   
1614
17
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Как будут воспитывать своих детей поклонники коучей

@monetochkaliska

Это заходит слишком далеко…

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Метки: инфоцыгане   коуч   мошенники   собчак   треннинг   
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11  комментариев
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3k
RomaXz Час назад
Автор, как так? Даже на картинках написано " коучи", но ты упорно пихаешь каких-то " коачей"
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KonstantinLeirov 5 минут назад
Ксения не жила в 90-е, от бы ей объяснили, что бывает после дедлайна при не выполненых обязательствах

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2k
a_komolow 23 минуты назад
Трансформатор это немного другое!
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9k
kaboza Полчаса назад
Лох не Мамонт, он не вымрет.
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45k
zloykoyot 49 минут назад
В третьих в тех же комментариях ей написал человек, у которого она этот список с3,14здила и предоставил свой пруф в виде первоисточника.
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47k
noName 49 минут назад
Млять, да не верьте этим е....ым проходимцам!!!! Я вам дерево одно покажу, под ним надо деньги зарыть, а через неделю в двойном объёме откопаете!
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